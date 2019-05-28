 ЕС обещает и дальше помогать Украине | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 28.05.2019

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Украина

ЕС обещает и дальше помогать Украине

Представители Евросоюза посетили Киев, чтобы обсудить подготовку июньского визита в Брюссель президента Украины Зеленского и предстоящий саммит Украина - ЕС.

Флаги Украины и ЕС

Поддержка Евросоюзом политических и экономических реформ в Украине, выполнение Киевом условий получения очередного транша европейской макрофинансовой помощи, внедрение рынка электроэнергии и реформа "Нафтогаза Украины" - такими были главные темы переговоров в Киеве руководителя директората Еврокомиссии по вопросам соседства Кристиана Даниэльссона и исполнительного директора по вопросам Европы и Центральной Азии Европейской службы внешнего действия Томаса Майр-Гартинга. Они встретились с главой президентской администрации Андреем Богданом, председателем Антикоррупционного суда Украины Еленой Танасевич и заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль.

ЕС будет и впредь поддерживать украинские реформы, а также суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил Даниэльссон на пресс-конференции во вторник, 28 мая. Он отметил, что основой для реализации этих реформ является ассоциация Украины с ЕС и зона свободной торговли между двумя сторонами. По словам еврочиновника, Брюссель готов продолжить предоставление Украине макрофинансовой помощи, если Киев выполнит предварительные условия. Среди них Кристиан Даниэльссон назвал реформу "Нафтогаза Украины" и внедрение конкурентного рынка электрической энергии.

Европейский представитель напомнил, что предоставление Украине финансовой помощи ЕС тесно координируется с программой сотрудничества Киева с Международным валютным фондом. Эта внешняя помощь чрезвычайно важна для Украины в текущем и будущем году, когда ожидаются пиковые выплаты государства по внешнему долгу.

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Отвечая на вопрос корреспондента DW, Кристиан Даниэльссон критично отнесся к идее олигарха Игоря Коломойского провозгласить дефолт Украины по международным долговым обязательствам. "Мы настоятельно рекомендуем Украине, как и всем другим странам, оказавшимся в схожей ситуации, полагаться на помощь МВФ и ЕС в обслуживании внешнего долга", - сказал он. Даниэльссон добавил, что его собеседники из администрации президента Украины полностью поддерживают такую позицию.

В свою очередь Томас Майр-Хартинг сообщил, что обсудил с украинскими официальными лицами повестку дня июньского визита президента Владимира Зеленского в Брюссель, а также подготовку к проведению саммита Украина - ЕС в Киеве в июле. На саммите ожидается определение приоритетов отношений двух сторон на 2020 год, а также заявление о поддержке Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины.

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