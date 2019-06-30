ЕС обеспокоен смертью венесуэльского офицера под пытками

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майа Косьянчич потребовала полного и независимого расследования обстоятельств смерти офицера венесуэльской армии Рафаэля Акосты Аревало, который был задержан 21 июня спецслужбами Венесуэлы и через неделю скончался в госпитале. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы в ночь на понедельник, 1 июля.

"Смерть капитана Рафаэля Акосты Аревало, произошедшая в то время, когда он находился в руках спецслужб, является еще одной иллюстрацией произвола судебной системы и отсутствия гарантий и прав для тех, кто находится под арестом", - заявила представитель ЕС.

Между тем все больше стран и отдельных политиков обвиняют власти Венесуэлы в применении пыток, повлекших за собой смерть офицера. Со специальным заявлением по этому поводу выступила Группа Лимы, в которую входят представители 11 американских стран. Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо написал в социальной сети Instagram, что Рафаэль Акоста Аревало подвергся "жестоким пыткам", и осудил это "отвратительное преступление".

В конце июня верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала освободить всех политических заключенных в Венесуэле. "Я призываю власти освободить всех, у кого была украдена свобода из-за того, что они мирно использовали свои гражданские права", - заявила дипломат в Каракасе.

На пресс-конференции, подводящей итоги ее трехдневного визита в латиноамериканскую страну, Бачелет назвала ситуацию с правами человека в Венесуэле "серьезной". Она сообщила, что договорилась с правительством страны о назначении двух уполномоченных по правам человека, которые будут наблюдать за развитием ситуации в Венесуэле и давать правительству рекомендации по ее улучшению.

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