 ЕС обвинил Россию в препятствовании судоходству через Керченский пролив | Новости из Германии о Европе | DW | 06.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

ЕС обвинил Россию в препятствовании судоходству через Керченский пролив

Москва не согласовывала с Киевом ограничения для судов, которые заходят в украинские порты в акватории Азовского моря. Свободному доступу мешает, в частности, Керченский мост.

Крымский мост через Керченский пролив

Крымский мост через Керченский пролив

Брюссель призывает Москву "обеспечить беспрепятственный доступ" европейских судов к украинским портам в Азовском море. Об этом говорится в поступившем DW в четверг, 6 сентября, комментарии представителя пресс-службы ЕС.

"На протяжении последних месяцев Россия все чаще и с преднамеренными целями блокировала и задерживала прохождение судов, в том числе тех, которые принадлежали государствам-членам ЕС и направлялись транзитом через Керченский пролив в порты Украины в Азовском море и из них", - отмечается в заявлении.

Мешает Керченский мост

Контекст

Жители юга Херсонщины и севера Крыма жалуются на проблемы со здоровьем из-за загрязнения воздуха заводом "Крымский титан". Репортаж DW с места событий. (05.09.2018)

Портал бронирования гостиничных номеров Booking.com, вопреки многочисленным сообщениям СМИ, не спешит отказываться от бизнеса в Крыму. Компания под давлением санкций ЕС лишь модифицировала процедуру услуг. (17.07.2018)

В Брюсселе уточняют, что свободному доступу в Азовское море мешает, в частности, 19-километровый керченский мост, соединяющий Таманский полуостров с аннексированным Россией Крымом.

Евросоюз "полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и продолжает осуждать и не признавать незаконную аннексию Крыма и Севастополя", подчеркивается в документе.

Строительство моста началось в феврале 2016 года, при этом Москва не согласовывала с Киевом ограничения для судов, которые заходят в акваторию Азовского моря в украинские порты через Керченский пролив.

В феврале 2018 года Киев направил в Постоянную палату международного третейского суда в Гааге меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву, в котором пожаловался, в частности, на возведение Керченского моста, вызванное им ограничение навигации в проливе и то обстоятельство, что мост фактически перекроет доступ крупнотоннажных судов в Азовское море.

Смотрите также: 

  • Очередь в симферопольский Госкомрегистр, Крым

    Крым застрял в очередях

    "Переходный период" подходит к концу

    "Переходный период" парализовал официальные ведомства Крыма - до конца 2014 года жители полуострова должны были поменять украинские документы на российские. Для этого приходилось часами, а иногда и сутками стоять в очередях. Корреспондент DW обошла госучреждения Симферополя, чтобы оценить доступность государственных услуг.

  • Очередь в ФМС Симферополя

    Крым застрял в очередях

    Перекличка в ФМС

    В Федеральной миграционной службе (ФМС) Симферополя на улице Дзержинского подать документы на паспорт хотят 774 человека, в день проходит около десяти. Поэтому жители ведут свои списки: три раза в неделю нужно приходить на перекличку. Кто не пришел - попадает в конец очереди.

  • Очередь в Госкомрегистр в Симферополье, Крым

    Крым застрял в очередях

    Очередь, чтобы встать в очередь

    В Госкомрегистре, где выдают свидетельства о собственности, очередь электронная. Но чтобы в нее попасть, нужно отстоять еще одну очередь, живую. В день выдают от 80 до 120 талонов - в зависимости от количества сотрудников.

  • Очередь за талонами в Госкомрегистр, Симферополь, Крым

    Крым застрял в очередях

    Спрос формирует предложение

    Очередь за талонами в Госкомрегистр достигает 4000 человек. На фоне дефицита возникает нелегальная торговля - место в очереди можно купить или продать. 12 ноября власти Крыма арестовали нарушителей, но на следующий же день появились новые.

  • Очередь в Госкомрегистр, Симферополь, Крым

    Крым застрял в очередях

    Номер 93

    Очередь в Госкомрегистр: чтобы не забыть, кто за кем стоял, люди пишут номера на руке.

  • Очередь в симферопольский центр борьбы со СПИДом за получением справки об отсутствии заболевания

    Крым застрял в очередях

    Центр борьбы со СПИДом

    Нет, количество больных СПИДом после присоединения к России на полуострове не возросло - просто справку об отсутствии заболевания должны получить те, кто обращается за видом на жительство в Крыму. А это все, у кого есть проблемы с получением российского паспорта, - иностранные граждане, беженцы, лица без гражданства.

  • На станции техосмотра в Симферополе, Крым

    Крым застрял в очередях

    Техосмотр

    Отдельная проблема для жителей Крыма - российские автомобильные номера. Без них за машину придется платить таможенные пошлины. Чтобы поставить автомобиль на учет, нужно несколько часов провести в очереди на техосмотр.

  • Очередь в симферопольской подразделение ГИБДД

    Крым застрял в очередях

    ГИБДД

    После техосмотра отдельная очередь в ГИБДД. Но замена номеров - палка о двух концах: владелец сразу станет персоной нон грата на Украине. Поэтому до сих пор в Крыму перерегистрировались только 18 процентов автомобилистов.

  • Очередь в Укртелеком для оплаты телефонных услуг в Симферополе, Крым

    Крым застрял в очередях

    "Укртелеком"

    Даже такая простая вещь, как оплата телефонных услуг, требует больших усилий. Проблема в том, что компания "Укртелеком", принадлежащая Ринату Ахметову, резко сократила свое присутствие в Крыму.

  • Очередь в Пенсионный фонд в Симферополе, Крым

    Крым застрял в очередях

    Пенсионный фонд

    В этой очереди приходится стоять не только пенсионерам, но и всем, кто хочет получить СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета. Без этого документа невозможно устроиться на работу.

  • Пенсионер в очереди в отделение Пенсионного фонад в Симферополе - единственное на весь Крым

    Крым застрял в очередях

    Один на весь район

    В Симферополе только одно отделение Пенсионного фонда на полумиллионный город и район. Этот пенсионер приехал из села Чистенькая Симферопольского района к 9 утра и получил номер 145.

    Автор: Юлия Вишневецкая, Симферополь


Смотреть видео 02:06
Now live
02:06 мин

Экологическая катастрофа в Крыму: что известно на данный момент?

Контекст

Крым застрял в очередях

До конца 2014 года жители Крыма должны были поменять украинские документы на российские. Для этого приходилось часами, а иногда и сутками стоять в очередях. Фоторепортаж DW из Симферополя. (25.11.2014)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Экологическая катастрофа в Крыму: что известно на данный момент?  

Ударим автопробегом по Крымскому мосту! - "Заповедник", выпуск 28, сюжет 1  

Похороны Резервного фонда, "крымские кораблики" и лайфхаки от Ына – "Заповедник", выпуск 11  

Также по теме

Finnland Helsinki PK Treffen Trump Putin

Комментарий: Путин продолжает запугивать мир 20.07.2018

Похоже, встреча с Дональдом Трампом в Хельсинки не пошла на пользу Владимиру Путину. Он и дальше говорит с Западом языком шантажа и угроз, считает украинский журналист Сергей Руденко.

Ukraine Festgesetztes Schiff Nord

Капитан российского судна "Норд" арестован в Украине 06.04.2018

Капитан задержанного в Азовском море судна обвиняется в нарушении порядка въезда и выезда с аннексированного РФ полуострова Крым. Москва и Киев "контактируют" по этому поводу, заявил Лавров.

Ukraine Festgesetztes Schiff Nord

Что будет делать Украина с судном "Норд" и его экипажем 10.04.2018

Задержанное в Азовском море рыболовное судно "Норд" под российским флагом вызвало очередной скандал между Украиной и РФ. Как утверждает Киев, российские дипломаты уже дважды пытались вывезти экипаж в Россию.

Реклама

Самые читаемые

40-летние офицеры ГРУ: что мы знаем о подозреваемых в покушении на Скрипалей  

Что будет, если Россия и Турция перестанут торговать за доллары  

Курс на ЕС и НАТО в конституции Украины: в Брюсселе советуют заняться более важным  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно