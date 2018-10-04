 ЕС намерен завершить переговоры по ″Брекзиту″ до ноября | Новости из Германии о Европе | DW | 05.10.2018

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Европа

ЕС намерен завершить переговоры по "Брекзиту" до ноября

Выход Великобритании из Европейского Союза без договора имел бы "ужасные последствия", считает глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. 

Протесты против Брекзита в Шотландии

Протесты против "Брекзита" в Шотландии

Переговоры об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза могут быть завершены до начала ноября текущего года, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в пятницу, 5 октября, в Вене.

С 17 по 18 ноября в Брюсселе пройдет специальный саммит, посвященный вопросу "Брекзита", на котором, кроме прочего, будут обсуждаться условия дальнейшего  экономического сотрудничества между Великобританией и членами ЕС.

Контекст

Отставка главы МИД Великобритании Бориса Джонсона демонстрирует раскол в правящей партии из-за "Брекзита". Британское правительство ведет свою страну в пропасть, считает Барбара Везель. (10.07.2018)

Премьер-министр Великобритании назначила досрочные выборы, надеясь на абсолютное большинство в парламенте. В итоге, она его потеряла. Невероятный просчет, уверена обозреватель DW. (09.06.2017)

По словам Юнкера, вариант, при котором Великобритания прекратит членство в Европейском Союзе без соответствующего договора, имел бы "ужасные последствия". Между тем споры о стратегии Соединенного Королевства на переговорах с Брюсселем раскололи ряды британской Консервативной партии, которую возглавляет премьер-министр страны Тереза Мэй.

Раскол в Консервативной партии

Отстаиваемый Мэй "план Чекерс", названный так по загородной резиденции британских премьеров в графстве Бакингемшир, где он был выработан в июле, предполагает фактическое сохранение всех действующих регулирующих норм ЕС.  В данном случае Северная Ирландия останется частью внутреннего рынка ЕС.

Противники этого, "мягкого", варианта "Брекзита", к которым относится в первую очередь бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон и министр Мэй по вопросам "Брекзита" Дэвид Дэвис, настаивают на введении таможенного контроля на границе между Северной Ирландией, являющейся административной частью Великобритании, и Ирландией, сохраняющей членство в ЕС. Выход Соединенного Королевства из состава ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

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  • Борис Джонсон

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  • Флаг ЕС

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    Мягкий вариант Brexit декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Кроме того, предполагается, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу Brexit.

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

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    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

  • бюллетень для голосования

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

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    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Молодые британцы против Brexit

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Поклонская и пенсии. Россия зашевелилась на выборах. "Брекзит" не по-детски – "Заповедник", выпуск 43  

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