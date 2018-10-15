 ЕС и Турция призывают США отменить нефтяные санкции против Ирана | Новости из Германии о Европе | DW | 02.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

ЕС и Турция призывают США отменить нефтяные санкции против Ирана

Окончательно вступившие в силу санкции США против Тегерана являются угрозой иранскому ядерному соглашению, заявил комиссар ЕС Мигель Каньете.

Иранский нефтяной танкер

Иранский нефтяной танкер

Европейский Союз обеспокоен окончательным вступлением в силу санкций США в отношении нефтяного сектора Ирана. Эмбарго на импорт иранской нефти представляет собой угрозу для сохранения соглашения с Тегераном по атомной программе, заявил в четверг, 2 мая, в Брюсселе комиссар ЕС по вопросам климата Мигель Ариас Каньете.

Пока Иран продолжает соблюдать условия данного договора, Евросоюз будет его также поддерживать, подчеркнул он.

Контекст

Президент США надеется, что возобновление санкций против Ирана приведет к падению режима в Тегеране. Это крайне непродуманная и нереалистичная политика, считает немецкий эксперт Хеннинг Рике. (07.08.2018)

Новые санкции США в отношении Ирана вступили в силу 5 ноября. DW собрала основные факты о том, как это отразится на международной политике и на экономике Ирана. (04.11.2018)

В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал США пересмотреть решение о возобновлении санкций. "Решение США, с какой стороны на него не посмотреть, оказывает на всех негативное влияние", - заявил он на пресс-конференции в Анкаре. По словам турецкого министра, его страна не может в столь короткое время найти альтернативные источники нефтяных поставок.

Вашингтон заявляет о связях Тегерана с террористами

Между тем министр энергетики США Рик Перри в ходе визита в Брюссель выступил в защиту санкций Вашингтона, указав на связи Тегерана с террористическими организациями и отсутствием в Иране правового государства.

5 ноября 2018 года Вашингтон возобновил санкции в отношении Ирана, потребовав от государств-союзников прекратить покупать иранскую нефть под угрозой штрафных мер для компаний-закупщиков. Для восьми стран - Индии, Китая, Тайваня, Турции, Южной Кореи, Японии, а также Греции и Италии - была сделана отсрочка на 180 дней, для них санкции вступили в силу 2 мая.

По данным берлинской консалтинговой компании Orient Matters, в 2017 году около 45 процентов иранского нефтяного экспорта - около 240 тысяч баррелей в день - приходилось на Турцию.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Иранский флаг на фоне нефтяной вышки

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США ввели новые санкции против Ирана

    5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

  • Президент Трамп после оглашения решения о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США вышли из соглашения по Ирану

    8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

  • Логотип МАГАТЭ

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран соблюдал условия сделки

    До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

  • Трамп показывает свою подпись под документом о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Какие санкции вступили в силу

    После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

  • Могерини и Зарифи

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    ЕС сожалеет о новых санкциях США

    Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

  • Хасан Роухани

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

  • Мохаммад Джавад Зариф

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
    Еще по теме

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Введение санкций привело к протестам

    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 01:35

Самые жесткие санкции США против Ирана вступили в силу

Контекст

Санкции США против Ирана - хроника противостояния

В ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана, которые грозят парализовать экономику страны. До этого президент Трамп заявил о выходе из договора по иранской ядерной программе. Галерея DW о том, как это было. (18.01.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

История переговоров по ядерной программе Ирана  

Осуществит ли Трамп военные угрозы против Ирана?  

Самые жесткие санкции США против Ирана вступили в силу  

Также по теме

Iran Teheran Putin, Rohani und Erdogan Beratungen zu Syrien

Россия готова помочь Ирану обойти санкции США 15.10.2018

Президенты Владимир Путин и Хасан Роухани заключили тайное соглашение о переработке иранской нефти на российских заводах с последующей продажей, сообщает израильский портал Mako.

USA Donald Trump zum Atomdeal mit Iran

Эксперт: Иранская политика Трампа рискованна и наивна 07.08.2018

Президент США надеется, что возобновление санкций против Ирана приведет к падению режима в Тегеране. Это крайне непродуманная и нереалистичная политика, считает немецкий эксперт Хеннинг Рике.

Реклама

Самые читаемые

Семен Слепаков: Люди сейчас сидят в засаде  

В Краснодаре уволят завдетсада, которая заставила ребенка целовать землю  

Первомай в Петербурге: карикатуры на Путина и задержания активистов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно