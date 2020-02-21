ЕС и НАТО осудили кибератаку на Грузию

ЕС и НАТО в пятницу, 21 февраля, осудили широкомасштабную кибератаку на Грузию. С заявлениями по этому поводу выступили генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Накануне Грузия, США и Великобритания заявили, что на грузинские правительственные сайты в октябре 2019 года была осуществлена широкомасштабная кибератака, которая управлялась из российского Генштаба.

В заявлении Жозепа Борреля источник действий против Грузии не упоминается, осуждается сам факт хакерской атаки: "Мы обеспокоены ростом безответственного и дестабилизирующего поведения в киберпространстве". Евросоюз готов помогать Грузии в повышении кибербезопасности страны. Столтенберг в свою очередь говорил о "коварной кибердеятельности".

Совместное расследование кибератаки Грузии, США и Великобритании

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что информация об участии России - это результат совместного с партнерами расследования того, как 28 октября 2019 года на страницах администрации президента Грузии, судов, городских советов, различных муниципалитетов, СМИ (всего 15 тысяч различных сайтов) появилась фотография экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а вся остальная информация была блокирована. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что организатор хакерской атаки - "главный центр специальных технологий главного управления Генштаба вооруженных сил РФ, так же известный как "подразделение 74455".

МИД РФ отверг все обвинения, назвав их "срежиссированным информационным вбросом". В официальном комментарии департамента информации и печати министерства говорится, что "никаких свидетельств причастности российских официальных структур к вредоносной деятельности в электронных сетях Грузии нет и быть не может".

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