ЕС и Китай хотят реформировать международные институты, такие как Всемирная торговая организация (ВТО), а также механизмы в рамках Парижского соглашения по климату. Приверженность данным целям во вторник, 26 марта, выразили в рамках встречи во французской столице канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Переговоры прошли в формате подготовки к запланированному на 9 апреля саммиту ЕС-КНР, в рамках которого, как ожидается, будут обсуждаться перспективы соглашения о гарантиях для иностранных капиталовложений, а также вопрос открытия китайского рынка для европейских компаний.

Новый многосторонний формат

По итогам четырехсторонней встречи в Париже Ангела Меркель и Си Цзиньпин выразили уверенность, что международное сотрудничество должно быть нацелено на поиск взаимовыгодных решений. Как отмечает агентство Reuters, подобная подача явно контрастировала с позицией президента США Дональда Трампа, настроенного на торговые войны с КНР.

"Мы хотим совместно создать новый многосторонний формат - более справедливый и сбалансированный", - подчеркнул Макрон после продлившихся около часа переговоров в Елисейском дворце.

В то же время президент Франции предупредил, что Брюссель ожидает от китайских партнеров уважения в отношении "единства ЕС, а также тех ценностей, носителем которых он является".

КНР обвиняют в попытках расколоть ЕС

В минувшие выходные Италия - несмотря на критику со стороны партнеров по "большой семерке" - поддержала инициативу Китая по созданию так называемого "Нового шелкового пути". Как отмечает AFP, Пекину поставили в упрек попытку разобщить европейские государства посредством инвестиционной политики.

Говоря об этом проекте, Ангела Меркель, в частности, отметила: "Мы, европейцы, хотим сыграть (в нем. - Ред.) свою роль". Вместе с тем "взаимный настрой должен быть продемонстрирован с обеих сторон, и у нас есть некоторые трудности с его поиском", добавила она.

В рамках масштабного инфраструктурного проекта Китай собирается инвестировать миллиарды евро в развитие европейских портов, автомагистралей и железных дорог, телекоммуникационных сетей и аэропортов. Таким образом должны возникнуть новые экономические и торговые пути, ведущие из Китая в ЕС, Африку и Латинскую Америку, а также современные торговые маршруты в самом азиатском регионе.

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