 ЕС значительно сократил финансовую помощь Турции | Новости из Германии о Европе | DW | 18.01.2020

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Европа

ЕС значительно сократил финансовую помощь Турции

Размер предвступительной помощи Турции снижен на три четверти из-за действий Анкары в Сирии. Всего в рамках программы IPA Турция получит 168 млн евро.

Флаги Турции и ЕС в Стамбуле

Флаги Турции и ЕС в Стамбуле

Евросоюз на три четверти сократил финансовую помощь Турции. Об этом в субботу, 18 января, сообщают издания медиагруппы Funke со ссылкой на письмо верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Европарламент.

Контекст

За 16 лет правления Эрдоган значительно укрепил свою власть. Сегодня президент Турции напоминает султана. Однако в стране начались перемены, которые могут перечеркнуть его дальнейшие планы, считает Даниэль Беллют. (09.01.2020)

Новый газопровод не дал Путину того, чего он хотел. "Газпром" потратил неимоверно много денег, зато Эрдоган, Турция и Болгария могут быть довольны, считает Андрей Гурков. (08.01.2020)

Так называемая предвступительная помощь, которая предназначена для проведения реформ, урезана в 2020 году для Турции на 75 процентов от ранее запланированной суммы. Анкара получит в рамках этой программы только 168 млн евро, 150 из них - на улучшения в сфере демократии и правового государства, а еще 18 миллионов - на развитие сел.

Причинами такого решения Боррель называет газовый спор в Средиземном море и действия Анкары в Сирии. Одновременно он считает важным и в дальнейшем финансово поддерживать реформы в Турции.

Предвступительную помощь оказывается странам-кандидатам в рамках программы IPA фонда ЕС. Переговоры о вступлении Турции в ЕС долгое время остаются замороженными, при этом страна в период с 2014 по 2020 годы получила от Евросоюза 3,5 млрд евро. Боррель заявляет, что с 2017 года помощь Турции была урезана в общей сложности на 1,2 млрд евро. Выплаты Турции, предусмотренные в соглашении по беженцам, не сокращены.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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