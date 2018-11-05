 ЕС готов предложить Лондону компромисс по Северной Ирландии | Новости из Германии о Европе | DW | 06.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

ЕС готов предложить Лондону компромисс по Северной Ирландии

Евросоюз собирается предложить Великобритании "независимый механизм", который решит проблему границы между Ирландией и Северной Ирландией после "Брекзита", пишет газета The Times.

Плакат против Брекзита на границе Ирландии и Северной Ирландии

В процессе переговоров о выходе Великобритании из состава Европейского Союза ("Брекзите") Брюссель разрабатывает компромиссное решение проблемы границы между Ирландией и Северной Ирландией, сообщила во вторник, 6 ноября,британская газета The Timesсо ссылкой на высокопоставленных представителей Евросоюза. По ее сведениям, ЕС готовится предложить Лондону "независимый механизм", с помощью которого британцы смогут выйти из временного таможенного соглашения с Брюсселем.

На 6 ноября запланировано заседание британского кабинета министров, в повестке дня которого будет вопрос переговоров о "Брекзите". Ожидается, что премьер-министр Тереза Мэй попытается заручиться поддержкой правительства в вопросе проведения внеочередного саммита ЕС с целью утверждения итогового соглашения.

Контекст

Ранее газета The Sunday Times сообщила, что Тереза Мэй получила от ЕС гарантии того, что Великобритания может остаться в таможенном союзе после "Брекзита", чтобы избежать жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Последняя преграда на пути к соглашению о "Брекзиту"

Вопрос о границе между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства, остается главным камнем преткновения в переговорах Лондона и Брюсселя. Обе стороны хотят сохранить прозрачность этой границы после "Брекзита" для граждан, а также товаров и услуг, но пока не выработали соответствующего решения.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года. По словам Терезы Мэй, соглашение с Брюсселем готово на 95 процентов. Радикальные сторонники "Брекзита" настаивают на бескомпромиссном и быстром "разводе" с ЕС.

Смотрите также:

  • Британский флаг на фоне Биг-Бена

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Споры о "Брекзите" привели к расколу правительства

    Правительство Великобритании планировало выход страны из Европейского Союза в начале 2019 года, о чем ранее заявлял Дэвид Дэвис, возглавлявший министерство по делам Brexit. Но какой вариант "Брекзит" - жесткий или мягкий - в итоге будет иметь место, неизвестно. Разногласия по этому поводу привели к расколу в правительстве Терезы Мэй.

  • Тереза Мэй

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Мэй за мягкий вариант "Брекзит"

    Тереза Мэй, которая заняла пост премьера Великобритании после отставки Дэвида Кэмерона, выступавшего против выхода страны из ЕС, поддерживает модель мягкого Brexit. В частности, после того, как 6 июля 2018 года правительство согласовало коллективную позицию, Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после "Брекзита".

  • Борис Джонсон

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Несогласные ушли в отставку

    Вначале в отставку ушел Дэвид Дэвис - министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС. Затем - министр иностранных дел, сторонник "Брекзита" Борис Джонсон. Они свели на нет попытку премьера Терезы Мэй сплотить свой кабинет, чтобы осуществить мягкий вариант выхода из ЕС. В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация "Брекзита" требует от премьера-министра более жесткой позиции по отношению к ЕC.

  • Бывший и нынешний главы МИД Великобритании

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    МИД возглавил противник Brexit

    На должности главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона сменил Джереми Хант, ранее занимавший пост министра здравоохранения и социальных дел страны. В отличие от Джонсона, выступавшего за полный "развод" с Евросоюзом, Хант ранее был известен как противник выхода страны из ЕС. На смену Дэвису,также ушедшему в отставку, пришел Доминик Рааб.

  • Флаг ЕС

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Что такое мягкий "Брекзит"

    Мягкий вариант Brexit декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Кроме того, предполагается, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу Brexit.

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

  • бюллетень для голосования

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Как в Великобритании голосовали по вопросу Brexit

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Молодые британцы против Brexit

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


Смотреть видео 01:43
Now live
01:43 мин

Какая связь между британским пирогом со свининой и Brexit?

Контекст

Brexit: решение принято, вопросы остаются

Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

Ссылки в интернете

Статья The Times

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему ушел в отставку Борис Джонсон?  

Самая невероятная граница в мире - "Европа в фокусе"  

Какая связь между британским пирогом со свининой и Brexit?  

Также по теме

UK Großbritannien l Brexit l Theresa May in Brüssel

Лондон согласовал вопрос о финоперациях с ЕС после "Брекзита" 01.11.2018

Регулирование финансовой сферы в Великобритании будет ориентировано на предписания Брюсселя, сообщила The Times со ссылкой на правительственные источники.

Belgien | Beginn EU-Gipfel mit Beratungen zum Brexit

Тереза Мэй заявила о почти полной готовности соглашения по "Брекзиту" 22.10.2018

Премьер-министр Великобритании просит членов кабинета оказать поддержку ее плану выхода из Евросоюза. Мэй может столкнуться с противодействием. "Брекзит" затягивается.

Belgien Brüssel Brexit Treffen | Theresa May

Мэй не против продления срока переходного периода после "Брекзита" 18.10.2018

ЕС настаивал на годичном переходном периоде после "Брекзита", но на саммите предложил Лондону продлить срок еще на год. Тереза Мэй не исключила и такой вариант.

Реклама

Самые читаемые

Как президент Узбекистана рассердился на чиновников из-за фотографии  

Новые немецкие книги о России: призыв к миру и секрет Нострадамуса о Путине  

Су-27 осуществил "небезопасный" перехват самолета-разведчика США  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно