ЕС готовит четвертый пакет санкций против режима Лукашенко

Европейский Союз завершает подготовку нового, уже четвертого пакета санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Об этом, как передает из Брюсселя корреспондент DW, заявил в понедельник, 10 мая, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по окончании заседания Совета Евросоюза по иностранным делам, участники которого в числе прочего обсуждали ситуацию в Беларуси.

"В Беларуси режим продолжает репрессии и запугивание своих граждан. Теперь он преследует и польскую общину. Мы работаем над следующим пакетом санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели", - отметил Боррель, Глава европейской дипломатии добавил, что в четвертом пакете будет учтено "все происходящее в стране", включая преследование польского меньшинства.

О подготовке четвертого пакета санкций в отношении режима Лукашенко Боррель заявил еще в феврале. Перед заседанием Совета ЕС высокопоставленный чиновник Евросоюза объяснил длительную подготовку четвертого пакета, в частности, тем, что Брюсселю следует изучить, насколько действенны уже введенные санкции.

В октябре, ноябре и декабре прошлого года Евросоюз в ответ на фальсификации на президентских выборах в Беларуси и на подавление протестов принял три пакета санкций против режима Лукашенко. В общей сложности под ограничениями находятся 88 человек, включая самого Александра Лукашенко, а также семь предприятий и учреждений.

Смотрите также: