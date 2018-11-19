 ЕС готовит новые санкции за ″выборы″ на востоке Украины | Новости из Германии о Европе | DW | 19.11.2018

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Европа

ЕС готовит новые санкции за "выборы" на востоке Украины

Евросоюз намерен ввести санкции против тех, на ком лежит политическая ответственность за проведение в Донбассе так называемых выборов. Конкретные решения ожидаются уже в ближайшее время.

Предвыборный плакат в Донецке

Предвыборный плакат в Донецке

Организованные пророссийскими сепаратистами в Донбассе так называемые выборы, по всей видимости, повлекут за собой новые санкции Брюсселя. ЕС придерживается единой позиции - не признавать прошедшее 11 ноября голосование, заявила верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини в понедельник, 19 ноября, после консультаций с министрами иностранных дел стран ЕС.

Контекст

Группа евродепутатов посетила Украину. Один из них, член СДПГ Арне Лиц, объяснил DW, как ЕС надо реагировать на действия России в Азовском море и на идею введения миротворцев в Донбасс. (29.09.2018)

Канцлер ФРГ поддержала Киев в его противостоянии Москве в Донбассе, осудила "выборы" в подконтрольных сепаратистам районах Донецкой и Луганской области и выступила за продолжение санкций ЕС в отношении России. (01.11.2018)

По ее словам, "целенаправленные меры" должны быть приняты в ближайшие дни или недели. По данным из дипломатических источников, они могут включать в себя, к примеру, запрет на въезд в ЕС или арест имущества лиц, на которых лежит политическая ответственность, передает агентство dpa.

Сразу после проведения "выборов" в Донбассе Европейский Союз осудил их как нелегитимные и подрывающие территориальную целостность и суверенитет Украины.

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