ЕС готовит новые санкции за "выборы" на востоке Украины

Организованные пророссийскими сепаратистами в Донбассе так называемые выборы, по всей видимости, повлекут за собой новые санкции Брюсселя. ЕС придерживается единой позиции - не признавать прошедшее 11 ноября голосование, заявила верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини в понедельник, 19 ноября, после консультаций с министрами иностранных дел стран ЕС.

По ее словам, "целенаправленные меры" должны быть приняты в ближайшие дни или недели. По данным из дипломатических источников, они могут включать в себя, к примеру, запрет на въезд в ЕС или арест имущества лиц, на которых лежит политическая ответственность, передает агентство dpa.

Сразу после проведения "выборов" в Донбассе Европейский Союз осудил их как нелегитимные и подрывающие территориальную целостность и суверенитет Украины.

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