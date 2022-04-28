Есть ли биооружие в Украине? Разбор обвинений РФ

В России продолжают утверждать, что Украина якобы тайно помогает США разрабатывать биологическое оружие. В среду, 27 апреля, об этом упомянул глава Совбеза РФ Николай Патрушев. Ранее этот тезис озвучило Минобороны - вскоре после вторжения российской армии в Украину в конце февраля. С тех пор его среди прочих повторяли глава МИД РФ Сергей Лавров и бывший президент Дмитрий Медведев. Суть обвинений - США якобы создали по всему миру, в том числе в Украине, сеть секретных лабораторий. В ходе войны, которую в России называют "спецоперацией", якобы получены доказательства создания в Украине "компонентов биологического оружия при непосредственном участии Пентагона".

Российские войска в Украине, февраль 2022

Президент Украины Владимир Зеленский в середине марта отверг эти обвинения. С опровержением выступил представитель Минобороны США. Нет данных о секретных программах биологического оружия в Украине и у ООН, о чем тогда же на созванном по инициативе РФ заседании Совбеза заявила глава Организации по разоружению Идзуми Накамицу.

Чем опасно биологическое оружие

Биологическое оружие запрещено международной конвенцией 1972 года (КБО). Но контрольного органа, условного аналога Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), нет. Специалисты называют это "институциональным дефицитом". Кроме того, как объяснили DW опрошенные эксперты, нет четкой грани между гражданскими и военными исследованиями, что усложняет опровержение и облегчает пропаганду.

Ричард Гатри

Конкретно в сообщениях МО РФ упоминались исследования в Украине возбудителей таких болезней, как чума, сибирская язва, дифтерия, дизентерия, сальмонеллез и другие. Какая из них самая опасная? Британский эксперт Ричард Гатри считает, что дело не столько в том, насколько биологическое оружие смертоносно. "Все биологическое оружие - это инструменты для преднамеренных заболеваний, призванные сделать так, чтобы люди опасались использовать определенный источник еды или воды". По его мнению, это во многом "психологический эффект".

Об этом предупреждает и группа немецких ученых, статью которых в конце марта опубликовал Институт исследования вопросов мира и политики безопасности (ISFH) в Гамбургском университете. Они считают, что обвинения РФ в адрес Украины "опасны", поскольку среди прочего "сеют страх". Эксперты напоминают, что похожие обвинения звучали в адрес США и Украины еще до вторжения, а "кампании по дезинформации" уходят корнями во времена холодной войны. Один из авторов текста - сотрудник университета Гамбурга, глава группы анализа биологических рисков Гуннар Еремиас (Gunnar Jeremias). "В Украине есть биолаборатории, которые получает поддержку США, но и, например, Германии. То, чем там занимаются, очень прозрачно", - говорит Еремиас.

С чего началось сотрудничество США с Украиной

Обвинения России отвергают эксперты из разных стран. "Это или сознательная ложь, или сознательная подтасовка фактов", - говорит Джон Гилберт, отставной полковник армии США и бывший военный инспектор в области оружия массового поражения (ОМП) с опытом работы в бывшем СССР. По его словам, США давно сотрудничают с лабораториями в Украине в области биологических исследований. Это сотрудничество началось в период распада СССР в рамках Программы совместного уменьшения угрозы, или Программы Нанна - Лугара (сенаторов США Сэмьюэла Нанна и Ричарда Лугара. - Ред.), в рамках которой Вашингтон выделял бывшим советским республикам, в том числе - России, средства на уничтожение и сокращение ОМП. Одной из целей было "изучение распространения болезней и определения патогенов", говорит Гилберт: "Россия об этом хорошо осведомлена".

Споры сибирской язвы

С 2005 года сотрудничество Киева и Вашингтона развивалось на основе соглашения в сфере здравоохранения, отмечает британский эксперт Ричард Гатри. Среди ключевых событий, которые этому предшествовали, он назвал теракты со спорами сибирской язвы в США в 2001 году, а также вспышку коронавируса SARS в 2003 году. Программу сотрудничества с лабораториями по всему миру действительно финансирует Пентагон.

Чем занимается в Украине институт бундесвера

Похожим путем пошла и Германия, которую Россия также обвинила в "собственной военно-биологической программе" в Украине. Об этом заявил в конце марта постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов. Речь, очевидно, идет о Немецкой программе биологической безопасности. Это проект МИДа ФРГ, основанный в 2013 году. Как сказано в описании на сайте, его цель - помочь странам-партнерам в Африке, Центральной Азии и Восточной Европе контролировать риски - от злоупотребления опасными возбудителями болезней и токсинами до борьбы с пандемиями.

Российская ракета на улицах Харькова, март 2022

С 2016 года в рамках этой программы Институт микробиологии бундесвера в Мюнхене сотрудничает с Институтом экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове, сообщили DW в Минобороны Германии. При содействии института бундесвера проводятся "исследования о распространении сибирской язвы, бруцеллеза, лептоспироза, африканской чумы свиней" и других заболеваний, которые встречаются в природе у животных и могут передаваться человеку.

Профессор Роман Вёльфель (Roman Wölfel) возглавляет Институт микробиологии бундесвера и считается одним из ведущих специалистов в стране. В беседе с DW он назвал обвинения России в адрес Украины "абсолютно надуманными". Вёльфель лично посещал лабораторию ветинститута в Харькове. "Там занимаются в основном болезнями животных в сельском хозяйстве", - говорит он. По его словам, немцы вплоть до начала войны обучали украинских специалистов в Харькове "современным методам молекулярной диагностики". Участие в гражданском проекте института бундесвера Вёльфель среди прочего объяснил тем, что у военных есть в распоряжении технические средства и методы, которые позволяют быстрее реагировать в случае появления новых очагов болезней.

Возможно ли "этническое оружие"?

Генерал Игорь Кириллов, начальник войск РХБЗ

Среди обвинений России звучат и такие, что, мол, Украина помогала США разрабатывать "этническое оружие". Об этом писал в марте глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале. На это намекал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал Игорь Кириллов. Эксперты говорят, что это невозможно, во всяком случае - пока. "Люди намного больше похожи, чем принято считать, включая этносы, - говорит Вёльфель. - Абсолютно нереально разработать что-то, что будет действовать против одной группы населения, и не будет - против другой". Он привел в пример подобные планы в ЮАР времен апартеида (Project Coast), но они не были реализованы.

"Разговоры об этом ("этническом оружии") идут с 1970-х годов", - говорит Ричард Гатри. По его словам, человечество "очень далеко от этого". Также он не видит ничего удивительного в использовании в исследованиях украинскими учеными перелетных птиц, о чем заявила российская сторона.

Стоит ли Украине пригласить международных экспертов?

Гатри считает, что Россия использует тему биолабораторий в Украине в целях пропаганды, причем, как он считает, "довольно эффективно": "Это уже использовалось много раз. Говоря, мол, посмотрите, какие нехорошие вещи кто-то делает, вы пытаетесь перетянуть людей на свою сторону". Гатри обращает внимание на то, что Россия предпочла вынести вопрос на обсуждение СБ ООН, но не задействовала механизм формальной жалобы, предусмотренной статьей VI Конвенции о биологическом оружии.

В свое время похожие обвинения звучали в России в адрес Грузии, где в Тбилиси США финансируют исследовательский Центр имени Лугара. Чтобы развеять сомнения в 2018 году власти Грузии пригласили международных экспертов, в том числе - из России, но Москва отказалась. Визит состоялся, в отчете по итогам было сказано, что центр не нарушает норм Конвенции. Эксперты советуют Украине сделать то же самое, но отмечают, что в условиях войны это сложно.

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