 ЕСПЧ требует от Турции объяснений после массовых задержаний судей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.06.2019

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Мир

ЕСПЧ требует от Турции объяснений после массовых задержаний судей

Массовые аресты в Турции начались после попытки госпереворота в 2016 году. ЕСПЧ хочет знать, имелись ли у Анкары основания для содержания судей под стражей.

Здание ЕСПЧ в Страсбурге

Здание ЕСПЧ в Страсбурге

Турция должна представить Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге свою официальную позицию об арестах более чем 540 судей и прокуроров. У официальной Анкары есть шесть месяцев, чтобы изложить ее, сообщил представитель ЕСПЧ в понедельник, 3 июня.

Речь идет о массовых арестах после попытки государственного переворота в июле 2016 года. ЕСПЧ интересует, в частности, имелись ли веские основания для содержания судей под стражей. Кроме того, Анкара должна будет сообщить, получили ли они компенсации после срока заключения.

Обвинения Анкары в адрес радикального проповедника Гюлена

Сотрудников турецкого министерства юстиции обвиняют в связях с движением радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена, который проживает в изгнании в Соединенных Штатах. Анкара обвиняет его в организации попытки госпереворота в Турции.

Контекст

Власти Турции обвиняют исламского проповедника в организации путча. Гюлен все отрицает. Но каковы истинные цели основанного им движения? DW анализирует конфликт Гюлена и Эрдогана. (24.08.2016)

В Турции истекает срок действия режима чрезвычайного положения. Он был введен Эрдоганом два года назад после неудавшейся попытки госпереворота. DW о том, чем это обернулось для рядовых турок. (18.07.2018)

После неудавшегося путча в Турции более полумиллиона человек были арестованы за предполагаемые связи с Гюленом. Почти 30 тысяч их них до сих пор находятся в тюрьмах. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в апреле заявил, что свыше четырех тысяч представителей судебной системы были сняты со своих постов.

Мировое сообщество критикует действия официальной Анкары. Так, Евросоюз в конце мая в докладе о реформах в странах, которые стремятся вступить в ЕС, упрекнул Турцию за "серьезный регресс в области верховенства закона и основных прав".

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    Автор: Кристиан Вольф


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