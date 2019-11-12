ЕСПЧ присудил 25 тысяч евро россиянке, видевшей избиение отца силовиками

Девятилетняя девочка видела, как силовики избили ее отца во время задержания. Российские власти должны компенсировать причиненную ей психологическую травму.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обязал Россию заплатить компенсацию в 25 тысяч евро жительнице Краснодарского края, которая в 9-летнем возрасте стала свидетельницей жестокого избиения ее отца силовиками. Суд обосновал свое решение, опубликованное на сайте ЕСПЧ во вторник, 12 ноября, тем, что сцены насилия нанесли девочке тяжелый моральный ущерб.
В решении суда описывается история, как в 2008 году сотрудники ФСБ и ФСКН задержали полицейского из Апшеронска по делу о продаже марихуаны. Задержание и избиение подозреваемого видела его дочь, которую он перед этим забрал из школы. Девочка, сидевшая в отцовском автомобиле, начала кричать и хотела выйти из машины. Один из силовиков попытался помешать ей, удерживая дверь снаружи. Тем не менее, девочке удалось убежать домой.
После инцидента у девочки развился посттравматический синдром, вызвавший ряд заболеваний, начались панические атаки, отмечается в решении ЕСПЧ. Уголовное дело в отношении отца девочки закрыли в 2009 году из-за незаконного задержания и добытых неправомерным путем доказательств.
Суд постановил, что власти РФ нарушили Европейскую конвенцию о правах человека, не предотвратив жестокое обращение с ребенком и отказавшись завести уголовное дело по жалобе на действия силовиков.
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