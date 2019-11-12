ЕСПЧ присудил 25 тысяч евро россиянке, видевшей избиение отца силовиками

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обязал Россию заплатить компенсацию в 25 тысяч евро жительнице Краснодарского края, которая в 9-летнем возрасте стала свидетельницей жестокого избиения ее отца силовиками. Суд обосновал свое решение, опубликованное на сайте ЕСПЧ во вторник, 12 ноября, тем, что сцены насилия нанесли девочке тяжелый моральный ущерб.

В решении суда описывается история, как в 2008 году сотрудники ФСБ и ФСКН задержали полицейского из Апшеронска по делу о продаже марихуаны. Задержание и избиение подозреваемого видела его дочь, которую он перед этим забрал из школы. Девочка, сидевшая в отцовском автомобиле, начала кричать и хотела выйти из машины. Один из силовиков попытался помешать ей, удерживая дверь снаружи. Тем не менее, девочке удалось убежать домой.

После инцидента у девочки развился посттравматический синдром, вызвавший ряд заболеваний, начались панические атаки, отмечается в решении ЕСПЧ. Уголовное дело в отношении отца девочки закрыли в 2009 году из-за незаконного задержания и добытых неправомерным путем доказательств.

Суд постановил, что власти РФ нарушили Европейскую конвенцию о правах человека, не предотвратив жестокое обращение с ребенком и отказавшись завести уголовное дело по жалобе на действия силовиков.

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