ЕСПЧ присудил Развозжаеву и Удальцову компенсации за "болотное дело"

Европейский суд по правам человека обвинил Россию в отсутствии справедливого судебного разбирательства в отношении оппозиционеров Леонида Развозжаева и Сергея Удальцова.
Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ) присудил компенсации оппозиционерам Леониду Развозжаеву и Сергею Удальцову, осужденным по делу о "массовых беспорядках" на Болотной площади в Москве. Правительство РФ должно выплатить Удальцову 9000 евро, а Развозжаеву - 11 тысяч евро, говорится в решении суда, опубликованном на его сайте во вторник, 19 ноября. Согласно этому же документу, Развозжаев должен также получить 4000 евро от украинского правительства.
В отношении Развозжаева Москва и Киев нарушили положения Европейской конвенции о правах человека, не расследовав должным образом его заявление о неправомерном лишении свободы, говорится в сообщении суда. Кроме того, суд обвинил Россию в отсутствии справедливого судебного разбирательства в случаях обоих оппозиционеров, а также несоблюдении права Развозжаева на уважение частной жизни (из-за отказа посетить умиравшую мать во время содержания под стражей) и права Удальцова на свободу собраний.
Удальцов и Развозжаев - фигуранты "болотного дела"
В июле 2014 года Мосгорсуд приговорил Развозжаева и координатора "Левого фронта" Удальцова к 4,5 года колонии общего режима по обвинению в организации массовых беспорядков в Москве 6 мая 2012 года и в попытке организации массовых беспорядков на территории России.
В октябре 2012 года Развозжаев уезжал в Киев, откуда обратился в ООН за получением политического убежища. После этого он, по собственным словам, был похищен неизвестными и привезен в Россию. В марте 2015 года Верховный суд оставил приговор обоим оппозиционерам в силе. Через два года они вышли на свободу.
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