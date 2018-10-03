ЕСПЧ присудил Развозжаеву и Удальцову компенсации за "болотное дело"

Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ) присудил компенсации оппозиционерам Леониду Развозжаеву и Сергею Удальцову, осужденным по делу о "массовых беспорядках" на Болотной площади в Москве. Правительство РФ должно выплатить Удальцову 9000 евро, а Развозжаеву - 11 тысяч евро, говорится в решении суда, опубликованном на его сайте во вторник, 19 ноября. Согласно этому же документу, Развозжаев должен также получить 4000 евро от украинского правительства.

В отношении Развозжаева Москва и Киев нарушили положения Европейской конвенции о правах человека, не расследовав должным образом его заявление о неправомерном лишении свободы, говорится в сообщении суда. Кроме того, суд обвинил Россию в отсутствии справедливого судебного разбирательства в случаях обоих оппозиционеров, а также несоблюдении права Развозжаева на уважение частной жизни (из-за отказа посетить умиравшую мать во время содержания под стражей) и права Удальцова на свободу собраний.

Удальцов и Развозжаев - фигуранты "болотного дела"

В июле 2014 года Мосгорсуд приговорил Развозжаева и координатора "Левого фронта" Удальцова к 4,5 года колонии общего режима по обвинению в организации массовых беспорядков в Москве 6 мая 2012 года и в попытке организации массовых беспорядков на территории России.

В октябре 2012 года Развозжаев уезжал в Киев, откуда обратился в ООН за получением политического убежища. После этого он, по собственным словам, был похищен неизвестными и привезен в Россию. В марте 2015 года Верховный суд оставил приговор обоим оппозиционерам в силе. Через два года они вышли на свободу.

Смотрите также:

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Ни свободы, ни безопасности По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году География нарушений Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны. Автор: Елена Барышева

