 ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Олега Сенцова против России | Новости из Германии о России | DW | 04.10.2018

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Россия

ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Олега Сенцова против России

Европейский суд по правам человека принял жалобу Олега Сенцова и увязал ее с делом "Украина против России" об аннексии Крыма, сообщил глава "Агоры" Павел Чиков.

Акция в защиту Олега Сенцова в Киеве

Акция в защиту Олега Сенцова в Киеве

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск осужденного по обвинению в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова против России. Об этом в четверг, 4 октября, сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. "ЕСПЧ коммуницировал дело Олега Сенцова", - указал он, назвав это "суперновостью" и разместив в сообщении копию письма Страсбургского суда.

Контекст

По словам Чикова, суд увязал жалобу Сенцова с делом "Украина против России", которое касается аннексии Крыма. В своем иске продолжающий голодовку режиссер обвиняет власти  РФ в применении пыток (статья 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод) и нарушении права на свободу и безопасность (статья 5).

Олег Сенцов был задержан в аннексированном Россией Крыму в 2014 году. В августе 2015-го Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке теракта. С 14 мая 2018 года Сенцов проводит голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ по политическим мотивам.

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    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


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Контекст

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Ссылки в интернете

Заявление Павла Чикова

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