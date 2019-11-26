ЕСПЧ признал законным запрет РФ на метадон для наркозависимых

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался удовлетворить жалобу россиян Ирины Абдюшевой, Ивана Аношкина и Алексея Курманаевского, поданную ими на российское государство из-за того, что в государственных больницах, где они проходили лечение от наркозависимости, им отказались прописать препараты метадон и бупренорфин, использующиеся в некоторых странах для так называемой заместительной терапии. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ во вторник, 26 ноября.

С точки зрения истцов, отказывая им в подобном лечении, российское государство нарушало их право на уважение частной жизни и дискриминировало наркозависимых людей.

При принятии решения суд руководствовался аргументом о том, что, с точки зрения российского правительства, употребление метадона и бупренорфина является не терапией наркозависимости, а заменой одной зависимости на другую, поскольку действие этих препаратов сопоставимо с действием героина. Несмотря на то, что заместительная терапия широко используется в отдельных странах, на которые распространяется юрисдикция ЕСПЧ, ее эффективность считается спорной, говорится также на сайте суда.

Проблема легализации в РФ заместительной терапии

Здесь же поясняется, что препараты, на легальном получении которых настаивали истцы, запрещены в России для применения в медицинских целях. При вынесении решения суд также учитывал риски в области народного здравоохранения, которые сопровождали бы введение заместительной терапии в России, а также индивидуальную ситуацию заявителей, уже получающих в России медицинскую помощь в связи с лечением наркозависимости.

По информации онлайн-издания "Медуза", один из авторов жалобы, Алексей Курманаевский, за двадцать лет тридцать раз пытался бросить принимать наркотики, однако быстро срывался из-за очередей на реабилитацию. Сегодня Курманаевскому 38 лет, два года назад он переехал в Израиль, где получает сейчас метадоновую терапию, уточняет издание.

В то же время на сайте ЕСПЧ сообщается, что ни Курманаевский, ни Аношкин, очевидно, в ней вовсе не нуждаются, поскольку они, в соответствии с документами, предоставленными российским правительством, на момент рассмотрения их жалобы уже несколько лет не употребляли наркотики.

Как пишет "Медуза", Иван Аношкин смог пройти в России программу реабилитации и сняться с учета в наркодиспансере, а Ирина Абдюшева, не дожидаясь решения ЕСПЧ, уехала в Украину в надежде получить там заместительную терапию.

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