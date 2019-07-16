 ЕСПЧ признал дискриминацией отказ РФ в регистрации трем ЛГБТ-организациям | Новости из Германии о России | DW | 16.07.2019

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Россия

ЕСПЧ признал дискриминацией отказ РФ в регистрации трем ЛГБТ-организациям

Суд в Страсбурге постановил, что РФ нарушила право заявителей на свободу собраний и организаций.

Здание ЕСПЧ в Страсбурге

Здание ЕСПЧ в Страсбурге

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал "необоснованным и дискриминационным" решение российских властей отказать в регистрации трем российским организациям - тюменской общественной организации "Радужный дом", "Прайд-хаус в Сочи" и московскому Движению за равенство браков.

Это следует из постановления ЕСПЧ, которое во вторник, 16 июля, распространила пресс-служба суда в Страсбурге.

"Суд установил, что вердикты российских судов об отказе в регистрации противоречат свободе участия в ассоциациях - это касается как организаций, подавших соответствующие заявки, так и их учредителей и председателей, индивидуальных соискателей", - отмечается в постановлении.

Контекст

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В документе также уточняется, что из-за отсутствия регистрации Движение за равенство браков не смогло быть официально оформлено как некоммерческая организация, а "Радужный дом" в Тюмени, "Прайд-хаус в Сочи" не получили статус юридических лиц.

Нарушен ряд статей Европейской конвенции

ЕСПЧ пришел к выводу, что российские власти нарушили ряд статей Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод: о праве на справедливое судебное разбирательство, о свободе собраний и объединений и о запрещении дискриминации.

По итогам рассмотрения дела были удовлетворены иски Александра Жданова, которому суд присудил выплатить 10 тысяч евро, а также Кирилла Непомнящего и Александра Наумчика (каждому по 13 тысяч евро).

Иск еще одного соискателя - ЛГБТ-активиста Николая Алексеева - суд отклонил, обвинив его в распространении "оскорбительных и угрожающих заявлений о суде и судьях (ЕСПЧ. - Ред.) в социальных сетях".

В феврале 2012 года Первомайский районный суд Краснодара признал ЛГБТ-организацию "Прайд-хаус в Сочи" экстремистской. "Радужному дому" в Тюмени с 2005 года отказывали в регистрации, на основании того, что, по мнению чиновников, его члены "подрывают государственную безопасность, суверенитет и территориальную целостность РФ в силу сокращения ее населения".

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