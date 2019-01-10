ЕСПЧ обязал Баку выплатить компенсацию журналистке Исмаиловой

Журналистка Хадиджа Исмаилова выиграла в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) дело против властей Азербайджана. В отношении Исмайловой зафиксированы нарушения статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и статьи 10 (право на свободу выражения мнения) Конвенции о защите прав человека, говорится в решении ЕСПЧ, опубликованном на его сайте в четверг, 10 января. Суд присудил Исмаиловой компенсацию за нематериальный ущерб в размере 15 тысяч евро и 1750 евро на судебные расходы.

Исмаилова получала от неизвестных письма с угрозами опубликовать в интернете видеоматериалы о ее личной жизни, если она не прекратит заниматься журналистскими расследованиями. Речь шла о кадрах с журналисткой и ее другом, заснятых в квартире Исмаиловой на установленные без ее ведома видеокамеры.

Неэффективное расследование угроз в адрес журналистки

С одной стороны, нет прямых доказательств того, что за угрозами и слежкой стоят власти Азербайджана, указывает суд. Но, с другой стороны, власти были обязаны тщательно расследовать факты вмешательства в личную жизнь журналистки и посягательства на ее свободу выражения мнения, а в результате в ходе следствия были допущены "значительные недочеты и проволочки", говорится далее в сообщении ЕСПЧ. В частности, хотя письма с угрозами Исмаиловой, по всей вероятности, поступали из Москвы, не было сделано соответствующего запроса российской стороне.

Кроме того, в ходе расследования не был идентифицирован владелец двух сайтов, которые опубликовали видео с установленных в квартире Исмаиловой камер. Следствие также должно было рассмотреть версию, что преступления против хорошо известной журналистки, критикующей режим, связаны с ее деятельностью, отмечает далее суд.

Первое дело Исмаиловой в ЕСПЧ

В апреле 2017 года ЕСПЧ также принял решение в пользу Исмаиловой по делу о задержании и штрафе в ходе мирной акции в Баку в январе 2013 года. ЕСПЧ признал приговор журналистке незаконныи и обязал Азербайджан выплатить ей 6 тысяч евро в качестве компенсации и две тысячи за судебные издержки. Однако счета Исмаиловой были заблокированы, чтобы она не смогла получить ни компенсацию по вердикту ЕСПЧ, ни денежные премии, присужденные международными организациями.

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