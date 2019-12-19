ЕСПЧ не удовлетворил иск съемочной группы "России-24" к Литве

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оставил без удовлетворения иск съемочной группы телеканала "Россия-24" к правительству Литвы. Об этом сообщается в решении ЕСПЧ, опубликованном в четверг, 19 декабря.

Как отмечается в документе, группа в составе оператора, журналиста, звукооператора и шеф-редактора была в марте 2016 года направлена в Вильнюс на первый Форум свободной России, проводившийся российской оппозицией при содействии МИД Литвы. Она не получила аккредитацию на мероприятие, но пыталась провоцировать его участников. Следствием, в частности, стала драка с известной активисткой Боженой Рынски в одном из отелей Вильнюса. После чего вся съемочная группа, как представляющая "угрозу национальной безопасности", была выслана из Литвы с запретом въезжать в страну в течение года.

После того как их жалобы были отклонены Вильнюсскими областным и Высшим административным судом Литвы, они обратились в ЕСПЧ, обвинив литовские власти в нарушении ряда статей Европейской конвенции по правам человека. В частности, речь шла о нарушении права на справедливое судебное разбирательство, свободу выражения мнения.

В ЕСПЧ посчитали претензии журналистов "России-24" неприемлемыми. К примеру, было указано, что решения, касающиеся въезда, пребывания или депортации иностранцев, не относятся к категории гражданских прав заявителя и не могут подпадать под нарушение права на справедливое судебное разбирательство. Суд также выразил сомнения относительно того, применима ли статья 10 (нарушение свободы выражения мнения) к делу, поскольку власти отдали приказ о высылке заявителей скорее в результате их агрессивных и провокационных действий, чем каких-либо заявлений или публикаций. ЕСПЧ признал действия литовских властей пропорциональными.

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