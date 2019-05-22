Епархия Екатеринбурга отказалась строить храм в сквере у Драмтеатра

Епархия Екатеринбурга на фоне массовых протестов горожан отказалась от строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра в центре города. Об этом говорится в сообщении, выложенном на сайте епархии в воскресенье, 1 июня. В сообщении цитируются слова митрополита Кирилла, заявившего, что "мы всегда хотели только святости и мира" и потому собор святой великомученицы Екатерины будет построен на "достойном ее святости месте".

Священнослужитель выразил уверенность в том, что вариант строительства храма в сквере имел все шансы победить при прямом голосовании горожан, поскольку, по его словам, именно в поддержку этого варианта поступило "подавляющее большинство предложений" екатеринбуржцев.

Вместе с тем, отметил Кирилл, "в атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, все равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы". "Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность, а потому с покорностью Божественному Промыслу отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра", - говорится в обращении.

В Екатеринбурге опубликовали итоги опроса горожан по строительству храма

Администрация Екатеринбурга 5 июня опубликовала на официальном портале полный список поступивших от горожан предложений о возможных местах для строительства храма Святой Екатерины. В этом перечне сквер у Драмтеатра, который жители города защищали во время майских протестов, оказался на третьем месте. Два первых места заняли пустырь на перекрестке улиц Белинского и Фурманова и площадка на улице Куйбышева у цирка, где находится недостроенная гостиница. Всего поступило 11079 предложений.

Митинги против строительства храма в сквере начались 13 мая. Активистам противостояли люди, выступавшие в поддержку храма. На фоне массовых протестов власти решили приостановить строительство и провести опрос населения, по итогам которого может быть выбрано альтернативное место строительства.

В ходе акций было задержано около 100 человек. Многих приговорили к штрафам и административным арестам. Сообщалось также о возбуждении уголовных дел о массовых беспорядках и оскорблении полицейских.

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