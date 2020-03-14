Епархии Германии отменяют службы в связи с коронавирусом

В греческих православных общинах Германии из-за пандемии коронавируса до минимума сокращаются богослужения - об этом объявил в субботу, 14 марта, митрополит Августин. Исключение составят воскресная месса и пятничное богослужение. Ссылаясь на заявление Вселенского Патриархата, митрополит просил паству соблюдать указания государственных органов. По его словам вера в Бога не отменяет человеческий разум.
Богослужения отменяются по всей Европе
В Италии, Бельгии, Польше, Люксембурге, Молдове и на Мальте богослужения уже отменены. В качестве альтернативы верующим предлагаются трансляции по радио, телевидению и интернету. В частности, мессы, которые проводит папа Римский Франциск, транслируются в интернете.
Католические епархии и протестантские региональные церкви Мюнхена, Гамбурга, Падерборна, Эссена, Трира, Майнца, Оснабрюка, Хильдесхайма, Мюнстера, Шпеера, Магдебурга, Дрезден-Майссена и Эрфурта объявили о значительном сокращении богослужений и разрешили верующим не приходить в церковь, а молиться дома и смотреть трансляцию служб, которую ведет два канала немецкого общественного телевидения.
Службы без пения, исповедь через занавеску
В берлинской архиепархии службы теперь проходят без пения. В епархии Регенсбурга священники во время исповеди должны держаться как минимум на расстоянии метра от верующего и общаться через занавесь. Кёльнский собор до сих пор остается открытым, как для туристов, так и для верующих, все богослужения сохраняются, только больше нет святой воды для верующих. Регулярные церковные богослужения могут проводиться потому, что в них участвуют менее 1000 человек. Однако церковные власти ищут решения для больших богослужений, которые ожидаются в ходе Страстной недели и Пасхи.
Центральный совет мусульман Германии дал рекомендацию не участвовать в пятничных молитвах в мечетях из-за распространения коронавируса.
РПЦ в Германии службы не отменяет
Иерей прихода Покрова Пресвятой Богородицы русской православной церкви в Бонне отец Евгений Теодор сообщил DW, что службы не отменяются. Прихожане получили рекомендации оставаться дома, если у них есть симптомы недомогания. Кроме того, применяются необходимые меры дезинфекции.
В России массовое поклонение мощам во время пандемии
Поклонение мощам Иоанна Крестителя в Казанском соборе Санкт-Петербурга продолжается до 17 марта, несмотря на пандемию коронавируса. Очередь в ожидании возможности приложиться к ковчегу стоит с 10 марта.
РПЦ утверждает, что приняты достаточные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса в ходе церемонии: рядом с мощами поставили волонтера, который протирает стекло ковчега после каждого верующего.
Духовенство Русской православной церкви не откажется от совершения литургии даже в случае распространения коронавируса, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24". Митрополит посоветовал простуженным сидеть дома и пить чай с малиновым вареньем. В то же время, Московский патриархат не исключает, что в храмах будут проверять прихожан на коронавирус.
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Автор: Марина Барановская