"Ем один раз в день": как выжить в России без работы в период коронавируса

Уже вторую неделю в России длятся нерабочие дни, объявленные президентом в связи с пандемией коронавируса. Из-за этого вынужденно без работы остались десятки, а то и сотни тысяч людей - точные цифры только предстоит узнать. DW поговорила с теми, кто остался без дохода и с минимальными накоплениями.

Елена, 29 лет, организатор детских экскурсий в крупном музее Санкт-Петербурга:

- Я сотрудничала с компанией, которая продавала абонементы на экскурсии для детей. Мне сдельно оплачивали каждую экскурсию, некоторые клиенты обращались ко мне напрямую. Музей закрылся внезапно, по приказу министерства культуры. Мне пришлось вернуть предоплату за экскурсии.

Одновременно с этим выпало и мое репетиторство по вечерам - я преподавала детям русский язык. Причем последнее занятие отменилось уже на пути к ученику - мне позвонили и сообщили, что "мы на карантине и вас сегодня не ждем". Работать в режиме онлайн с детьми я попробовала, но это невозможно - от ребенка требуется жесткая самодисциплина.

До конца апреля магазины в России работать не будут

Сейчас я уже довольно спокойна. Еще пару недель назад была готова к каждому подходить на улице и спрашивать, куда мне деться. Хозяин квартиры, в которой я снимаю комнату, - немец. Я написала ему письмо с просьбой дать какую-то скидку или взять оплату из залога. Он ответил, что такая ситуация сейчас у всех, поэтому мое предложение плохое. К счастью, родители выслали мне какие-то деньги.

Каждый день я начинаю с просмотра вакансий. Откликаюсь на все подряд, но пока мне ни разу не перезвонили. Параллельно прохожу курсы на платформе "Открытое образование" и сразу добавляю их в резюме. Думаю сменить работу после карантина на что-то более стабильное - скорее всего, в сфере IT, где требуются образовательные проекты. Эта область менее подвержена карантинам и кризисам и быстрее подстраивается.

Игорь Романов, 21 год, менеджер онлайн-магазина из Москвы:

- До коронавируса я неофициально менеджерил один из онлайн-магазинов, но уволился. Хотел перейти на новую работу - было три разных гарантированных варианта, но из-за коронавируса мне все отказали.

Есть финансовая подушка на месяц, ее должно хватить. Сейчас я трачу деньги только на еду. Раньше покупал всякие игры, плюс у меня была куча подписок на платные онлайн-сервисы, потому что я люблю всю эту домашнюю активность. Сейчас почти везде отменил последующую оплату. Я ремонт в квартире начинал - она у меня своя, досталась в наследство. Но теперь все встало.

Волонтеры помогают россиянам, остающимся дома в период карантина

Стратегии пока нет. Сначала подумал, что коронавирус закончится, и мои связи заново заработают. Но теперь, учитывая меры, которые принимает Путин, я думаю, все только еще хуже будет. Что делать, я не знаю. Даже на сайте по поиску работы никто не отвечает, хотя я переделал себе резюме под удаленную работу.

В конечном счете, пострадают все, просто кто-то раньше, кто-то позже. Даже те, у кого есть работа на удаленке, скоро ее потеряют, так как им платят те, кто не работает дистанционно. Настраиваю себя, что буду работать на любой работе, даже на самой пыльной, курьером или кем-то вроде. Как только карантин схлынет, я буду думать, какая сфера после этого всего может скакнуть. Пока не придумал.

Елена Морева, 38 лет, директор диско-бара "Сова" в Пикалеве Ленинградской области:

- У нас город маленький, бар, по сути, единственный, куда можно прийти потанцевать, сыграть свадьбу или отметить выпускной. Сначала нам сказали, что мы должны закрыться с понедельника, 30 марта. Мы закупились на целые выходные, в пятницу пришли гости, играет музыка. И тут ночью сообщают - у вас есть полчаса, чтобы закрыться. Была паника, слезы, но я быстро взяла себя в руки. Вывели людей из бара, отдали им деньги за вход. Колбасу, огурцы, помидоры раскидала по знакомым и сотрудникам, что-то кинула в морозилку до лучших времен.

Не все кафе и рестораны смогут открыться в России после карантина

Все накопления я потратила на аренду помещения, коммуналку, налоги и зарплаты сотрудникам. Благо, что у меня сплоченный коллектив, и для них работа в "Сове" - подработка. Бармены, охранники сказали, что все понимают и платить за нерабочие дни им не нужно. На оставшиеся деньги я купила четыре банки тушенки, три банки шпрот, картошки, курицы, чтобы варить супы детям. У меня их двое. Пока я надеюсь на собственные силы. Есть кредитная карточка, которой буду пользоваться в ближайший месяц. Но если все продлится дольше, даже не знаю… Город маленький, просить-то не у кого будет. Все будут прижиматься.

Сейчас прошла неделя, я в принципе уже успокоилась. Пять лет назад у меня уже разорился один бизнес, причем на руках тогда был двухмесячный ребенок, а мужу полгода задерживали зарплату. Но мы прошли это все, выкарабкались. Если бы я тогда не прошла школу банкротства, возможно, я бы сейчас паниковала. Немного обидно, что мы закрылись, а градообразующий завод продолжает работать. Я вижу, что есть категория людей, которые готовы ходить и тратить деньги, развлекаться. Недалеко от нас есть кальянная, которая работает за закрытыми дверями - причем полиция это знает, но ничего не делает. Возможно, у них там "крыша" есть какая-то. У нас ее нет.

Немного страшно будет открываться после этого всего. Если раньше люди позволяли себе гулять на широкую ногу, то после карантина первые два года будут осторожничать и не разбрасываться деньги. Свадеб в городе точно будет мало.

Дмитрий, 23 года, бармен на "ресторанной" улице Жуковского в Петербурге (имя изменено по его просьбе)

- У нашего бара все было хорошо, последние пять месяцев мы делали рекордные кассы. За три недели до закрытия мне даже пообещали повысить зарплату. А потом - раз, и нас закрыли постановлением правительства. Есть вероятность, что бар закроется насовсем или переедет в менее привлекательное место.

Теперь я в неоплачиваемом отпуске. Нам сказали, что последние деньги отдали уборщице и за раздельный сбор мусора. За 15 минут до вашего звонка владелец бара попросил у меня реквизиты карты, чтобы скинуть денег на еду. Это только его добрая воля, подарок, можно сказать.

Через месяц у меня точно не останется денег. Я плачу за мамину ипотеку, снимаю комнату. Дня три назад я звонил в банк, никаких каникул мне, разумеется, не дают. Было ощущение беспомощности. Хотя я это почувствовал раньше, когда Путин свои сроки обнулил. Ведь, по сути, за меня все решили. Теперь я просто уверен, что я не нужен этой стране. Понятное дело, что сложно всему населению сейчас дать денег. Но я читаю новости, и мне становится грустно. Поддержки никакой. Спрашивается, зачем я платил налоги все это время?

На карантине начал изучать "питон" (язык программирования Python. - Ред.). Один из постоянных клиентов сказал мне, что за месяц выучить его невозможно, но будет весело. Если денег не будет хватать на еду, пойду мешки таскать. Я из довольно бедной семьи, работаю с 12 лет, поэтому буду согласен на любую работу. Я стоял за барной стойкой по 10 часов и ел один раз в день - моя привычка мне сейчас идеально подходит.

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