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Принцесса из маленького немецкого княжества стала российской императрицей и правила страной 34 года.
Правление Екатерины II стало временем крупных реформ и расширения Российской империи.
Здесь удивляет всё. Что за фамилия - Калмык? И как человек с таким именем-отчеством мог стать придворным художником в Германии? О его необычайной судьбе рассказывает новая книга.
Знаменитый обольститель и авантюрист оставил после себя 12 томов мемуаров, назвав их "История моей жизни". Казанова рассказывает там и о своем пребывании в России.
В Венеции открылся музей, посвященный Джакомо Казанове - знаменитому эротоману, обольстителю женщин, имя которого стало нарицательным. Но знаменит он не только этим.
230 лет назад родился Джордж Гордон Байрон. Он оказал огромное влияние на русскую литературу. В России Байрон никогда не был, но писал о ней, причем весьма своеобразно...
255 лет назад Петр III упразднил Тайную канцелярию - орган политического сыска и суда в России. И это далеко не единственная из небывалых для страны реформ, которые он начал.
Немцы уже в Средневековье любили хорошо погулять. А тот, кто мог себе это позволить, еще и щеголял при этом своим богатством, совершенно не думая о загрязнении окружающей среды.
Екатерина Вторая правила 34 года. И все это время мечтала реформировать Россию. Насколько ей это удалось? И какую роль в этом сыграли приглашенные из-за границы иностранцы?
250 лет назад Екатерина II пригласила немцев жить и работать в России. Долгое время колонисты мирно сосуществовали с местными жителями, не зная, какая страшная участь ожидает их потомков.
22 июля 1763 года Екатерина II издала манифест о позволении иностранцам селиться в России. Это стало началом массовой иммиграции, прежде всего, немцев-протестантов.
В 1980 году Всемирная организация здравоохранения объявила о победе над оспой. В России первую противооспенную прививку испробовала на себе императрица Екатерина Вторая.
Забытый шедевр Томмазо Траэтты, придворного композитора императрицы Екатерины Второй, увенчал серию барочных открытий на берлинской сцене и поразил свежестью не только музыкальной мысли.
Картофель стал чудом, открытие которого повлекло за собой демографический взрыв в Европе, подстегнуло промышленную революцию, стремительный расцвет Запада. Но у европейцев картошка вызвала аппетит отнюдь не сразу.
Книги о России можно увидеть на франкфуртской ярмарке не только на стендах российских издательств. Одни только "Братья Карамазовы" представлены, по меньшей мере, на трех языках: немецком, английском и финском.
240 лет назад в Вене был продемонстрирован первый шахматный автомат. Тайна его до сих пор полностью не раскрыта. Противостояние человека и машины продолжает будоражить воображение.
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