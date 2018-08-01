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Екатерина Вторая

Принцесса из маленького немецкого княжества стала российской императрицей и правила страной 34 года.

Правление Екатерины II стало временем крупных реформ и расширения Российской империи.

Selbstporträt vom badischen Hofmaler Feodor Kalmück (1767-1832), Triglyph Verlag

Федор Иванович Калмык, немецкий придворный художник 01.08.2018

Здесь удивляет всё. Что за фамилия - Калмык? И как человек с таким именем-отчеством мог стать придворным художником в Германии? О его необычайной судьбе рассказывает новая книга.
Giacomo Casanova - painting attributed to Anton Rafael Mengs (1728-79) Italy |

Казанова в России: что он видел, кого он любил 16.04.2018

Знаменитый обольститель и авантюрист оставил после себя 12 томов мемуаров, назвав их "История моей жизни". Казанова рассказывает там и о своем пребывании в России.
Portrait of Manon Balletti (1740?1776), 1757. Found in the collection of the National Gallery, London. ( Fine Art Images / Heritage Images) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Казанова, его жизнь и его женщины (фотогалерея) 16.04.2018

В Венеции открылся музей, посвященный Джакомо Казанове - знаменитому эротоману, обольстителю женщин, имя которого стало нарицательным. Но знаменит он не только этим.
Beschreibung Byron 1824.jpg Deutsch: Lord Byron, britischer Poet Datum 1824 (7. Februar 2010(2010-02-07) (original upload date)) Thomas Philipps (1770-1845). Original uploader was Winniwuk at de.wikipedia Genehmigung (Weiternutzung dieser Datei) This image is in the public domain due to its age. George Gordon Noel Byron, 6. Baron Byron of Rochdale, (* 22. Januar 1788 in London; † 19. April 1824 in Messolongi, Griechenland), bekannt als Lord Byron, war ein britischer Dichter, Enkel von John Byron, einem Südseeforscher und britischen Admiral. Lord Byron war der Vater von Ada Lovelace. Er ist überdies bekannt als wichtiger Teilnehmer am Freiheitskampf der Griechen.Title English: Lord Byron on his Death-bed Date c. 1826(1826) Medium oil on canvas Dimensions Height: 166 cm (65.4 in). Width: 234.5 cm (92.3 in).

Почему лорд Байрон не любил Екатерину Вторую 22.01.2018

230 лет назад родился Джордж Гордон Байрон. Он оказал огромное влияние на русскую литературу. В России Байрон никогда не был, но писал о ней, причем весьма своеобразно...
Kaiser Peter III., Gemälde von Lucas Conrad Pfandzelt, 1761 Coronation portrait of Peter III of Russia -1761 Gemeinfrei, Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_III._%28Russland%29#mediaviewer/Datei:Coronation_portrait_of_Peter_III_of_Russia_-1761.JPG

Креативный солдафон, царь Петр Третий 06.03.2017

255 лет назад Петр III упразднил Тайную канцелярию - орган политического сыска и суда в России. И это далеко не единственная из небывалых для страны реформ, которые он начал.
Scherben verschiedener Trinkbecher aus Ton liegen am 16.12.2016 am Rande einer Grabung im Schlosshof von Lutherstadt Wittenberg (Sachsen-Anhalt). Archäologen fanden hier neben tausenden Scherben von Bechern aus der Zeit Luthers auch farbige Ofenkacheln und Bodenfliesen. Der Wettiner Friedrich der Weise (1463-1525) begann auf dem askanischen Burggelände um 1480 mit dem Bau seines Schlosses und der Kirche. Einen baugleichen Ofen wie der Schlossherr soll auch Luther besessen haben. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Как пили немцы в Средние века 16.01.2017

Немцы уже в Средневековье любили хорошо погулять. А тот, кто мог себе это позволить, еще и щеголял при этом своим богатством, совершенно не думая о загрязнении окружающей среды.
Katharina die Grosse / Gem.v.Erichsen Katharina II. (die Grosse), Kaiserin von Russland (1762-96), Stettin 2.5.1729 - Zarskoje Selo 17.11.1796. - 'Portraet Katharinas II. vor einem Spiegel'. - Gemaelde, 1762, von Virgilius Erichsen (1722-1782). Oel auf Leinwand, 262,5 x 201,5 cm. Inv.Nr. GE 1352 St.Petersburg, Staatliche Ermitage.

Строители империи, ботаники для Крыма: Екатерина II, Германия и немцы 09.12.2015

Екатерина Вторая правила 34 года. И все это время мечтала реформировать Россию. Насколько ей это удалось? И какую роль в этом сыграли приглашенные из-за границы иностранцы?
Die Bilder wurden länger als vor 70 Jahren gemacht und verwendet im neuen Buch über deutsche Kolonien in Sankt Petersburger Gebiet. Copyright: DW/Violetta Ryabko

Немецкие колонии под Петербургом: из Картофельбурга на расстрел 26.10.2015

250 лет назад Екатерина II пригласила немцев жить и работать в России. Долгое время колонисты мирно сосуществовали с местными жителями, не зная, какая страшная участь ожидает их потомков.
Katharina die Grosse / Gem.v.Rotari Katharina II. (die Grosse), Kaiserin von Russland (1762-96), Stettin 2.5.1729 - Zarskoje Selo 17.11.1796. - 'Portraet der Grossfuerstin Katharina Alexejewna'. - Gemaelde, um 1760, unbekannter Maler (vielleicht Pietro Antonio Rotari). Oel auf Leinwand, 59 x 64 cm. Herrenhaus Schierensee. E: Catherine II / Rotari / c.1760 Catherine II (the Great), Empress of Russia (1762-96), Stettin 2/5/1729 - Zarskoje Selo 17/11/1796. - 'Portrait of Grand Duchess Yekaterina Alekseyevna'. - Painting, c.1760, unknown painter (perhaps Pietro Antonio Rotari). Oil on canvas, 59 x 64cm. Herrenhaus Schierensee.

Добро пожаловать, немцы: 250 лет Манифесту Екатерины Второй 19.07.2013

22 июля 1763 года Екатерина II издала манифест о позволении иностранцам селиться в России. Это стало началом массовой иммиграции, прежде всего, немцев-протестантов.
Katharina die Grosse / Gem.v.Erichsen Katharina II. (die Grosse), Kaiserin von Russland (1762-96), Stettin 2.5.1729 - Zarskoje Selo 17.11.1796. - 'Portraet Katharinas II. vor einem Spiegel'. - Gemaelde, 1762, von Virgilius Erichsen (1722-1782). Oel auf Leinwand, 262,5 x 201,5 cm. Inv.Nr. GE 1352 St.Petersburg, Staatliche Ermitage.

Оспа от императрицы, или Первая российская прививка 23.10.2012

В 1980 году Всемирная организация здравоохранения объявила о победе над оспой. В России первую противооспенную прививку испробовала на себе императрица Екатерина Вторая.
Jennifer Rivera als Ismene und Kurt Streit als Creonte in einer Szene der Oper Antigona vom Tommaso Traetta, die in der Inszenierung von Vera Nemirova am 30.01.2011 in der Staatsoper im Schiller Theater Berlin ihre Premiere hat. Foto von der Probe am 22.01.2011. Foto: Claudia Esch-Kenkel

Опера, написанная для Екатерины Второй, произвела фурор в Берлине 14.02.2011

Забытый шедевр Томмазо Траэтты, придворного композитора императрицы Екатерины Второй, увенчал серию барочных открытий на берлинской сцене и поразил свежестью не только музыкальной мысли.
Erdapfel - kartoffel - 06.02.2003, (c) BILDERBOX.COM

Как Ее Величество Картошка завоевала Европу 25.06.2010

Картофель стал чудом, открытие которого повлекло за собой демографический взрыв в Европе, подстегнуло промышленную революцию, стремительный расцвет Запада. Но у европейцев картошка вызвала аппетит отнюдь не сразу.
Thema: Buchmesse in Frankfurt. Bücher über Russland. Beide als bdt. Autor: Efim Schuhmann (Redakteur, Rechte geklärt). Gemacht am 14.10.2009

Франкфуртская книжная ярмарка: история России в западных романах 15.10.2009

Книги о России можно увидеть на франкфуртской ярмарке не только на стендах российских издательств. Одни только "Братья Карамазовы" представлены, по меньшей мере, на трех языках: немецком, английском и финском.
Description Racknitz - The Turk 3.jpg From book that tried to explain the illusions behind the Kempelen chess playing automaton (known as The Turk) after making reconstructions of the device. Date 1789(1789) Source Humboldt University pilot natural history project: Die Wissenschaftlichen Sammlungen Author Joseph Racknitz GEMEINFREI. Quelle: Wikipedia.

Тайны шахматного автомата 05.02.2003

240 лет назад в Вене был продемонстрирован первый шахматный автомат. Тайна его до сих пор полностью не раскрыта. Противостояние человека и машины продолжает будоражить воображение.