 Евросуд в Люксембурге отказался разморозить активы ХАМАС | Новости из Германии о Европе | DW | 14.12.2018

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Европа

Евросуд в Люксембурге отказался разморозить активы ХАМАС

Решение о заморозке средств радикального исламистского движения не противоречит законам ЕС, считают в Люксембурге.

Европейская судебная палата в Люксембурге

Решение Совета Европейского Союза заморозить активы радикального исламистского движения ХАМАС не нарушает законодательство ЕС. С таким заявлением Европейская судебная палата (ЕСП) в Люксембурге выступила в пятницу, 14 декабря.

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В декабре 2001 года Совет ЕС выработал общую позицию в борьбе с терроризмом, говорится в сообщении ЕСП. Принятые меры включали, в частности, блокирование активов физических лиц и организаций, внесенных в особый перечень. Список, в который включено исламистское движение, был составлен на основе решений Совета ЕС.

Радикальное движение, которое правит в секторе Газа с 2007 года, требовало отменить постановления Совета Евросоюза, принятые в отношении ХАМАС. Политические группы в составе руководства Палестинской национальной автономии не могут подпадать под санкции ЕС, считают в ХАМАС.

Суд в Люксембурге отклонил ходатайство исламистского движения, подчеркнув, что ХАМАС не является суверенным государством.

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