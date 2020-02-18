 Евросоюз расширил список налоговых оазисов | Новости из Германии о Европе | DW | 18.02.2020

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Европа

Евросоюз расширил список налоговых оазисов

Министры финансов Евросоюза внесли в черный список налоговых гаваней три страны и заморскую территорию Великобритании.

В списке налоговых оазисов двенадцать государств и территорий

В списке налоговых оазисов двенадцать государств и территорий

Министры финансов Евросоюза во вторник, 18 февраля, приняли постановление, пересматривающее учрежденный ранее Евросоюзом список стран и территорий, не сотрудничающих в предоставлении сведений об офшорных активах налоговым органам ЕС. В коммюнике Совета ЕС сообщается, что к восьми странам и территориям, уже внесенным в этот список налоговых гаваней, решено добавить Каймановы Острова, Республику Палау, Панаму и Сейшельские Острова.

Новые страны и территории были внесены в список, так как не реализовали в согласованные сроки налоговые реформы, которые обязались провести. В коммюнике отмечается, что Турция, учитывая, что она выполнила большинство условий ЕС, получит дополнительное время на завершение необходимых процедур.

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Впервые в списке оказалась заморская территория Великобритании - Каймановы острова. Немецкий депутат Европарламента, член баварского Христианско-социального союза Маркус Фербер (Markus Ferber) видит в этом решении предупреждение вышедшей из Евросоюза Великобритании. "Мечте некоторых сторонников "Брекзита" о том, что из Соединенного Королевства возникнет налоговый оазис у берегов Европы, не суждено сбыться", - указал он.

Черный список возник после налоговых скандалов

С ноября 2019 года в черном списке налоговых оазисов числились восемь стран и территорий - Американское Самоа, Фиджи, Гуам, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Американские Виргинские острова и Вануату.

Черный список был утвержден Евросоюзом в начале декабря 2017 года после в масштабных налоговых скандалов предыдущих лет, таких как"Панамские досье" или "Люксембургское досье". Тогда СМИ выложили информацию о сотнях офшорных счетов и компаний политиков и бизнесменов всего мира, использовавших офшоры для уклонения от налогов. Первоначально в список входили 17 офшоров, в отношении которых возможно применение санкций, в частности, запрет на получение грантов ЕС и финансирование программ из средств Евросоюза. 

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    Близкий помощник премьер-министра Канады Джастина Трюдо - Стивен Бронфман - был вовлечен в сомнительные бизнес-схемы. Через связанные с ним фирмы в офшорах из страны, возможно, были выведены миллионы долларов налоговых выплат. Ни Трюдо, ни его советник запрос журналистов комментировать не стали.

  • Kupfermine Kongo (AFP/Getty Images)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Швейцарская Glencore

    В досье фигурирует также один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных металлов - швейцарская компания Glencore. Предполагается, что компания смогла заключить сделку по добыче сырья в ДР Конго благодаря крупной взятке. В результате чего государство лишилось сотен миллионов долларов налоговых поступлений.

  • Curt Engelhorn deutscher Industrieller (Getty Images/M. Buckner)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Немецкие фигуранты досье

    Документы досье ведут к семье миллиардера Курта Энгельхорна (на фото с женой Хайди), а значит к одному из крупнейших в Германии уголовных дел по (не)уплате налогов. А также рассказывают о том, как владелец игорного бизнеса Пауль Гаузельманн использует законы острова Мэн, чтобы заработать на азартных играх, некоторые из которых - под запретом.

    Автор: Екатерина Венкина


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Новый офшорный скандал: российский след в "райских досье" – DW Новости

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"Райские досье" или "Файлы райских островов"

В руках журналистов снова оказались миллионы секретных документов о тайнах "налоговых оазисов". (05.11.2017)  

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