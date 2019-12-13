 Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода | Новости из Германии о Европе | DW | 19.12.2019

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Европа

Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода

Санкции продлены из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу. Штрафные меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов российской экономики.

Флаги России и ЕС

Совет Евросоюза продлил экономические санкции против отдельных секторов российской экономики еще на шесть месяцев - до 31 июля 2020 года. Это решение было принято после того, как 12 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) проинформировали Евросовет о ходе выполнения минских соглашений, к которым привязан вопрос о продлении санкций, говорится в пресс-релизе Совета ЕС, обнародованном в четверг, 19 декабря.

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В документе отмечается, что Евросовет единогласно принял политическое решение о возобновлении экономических санкций против России. Штрафные меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов российской экономики, а также против товаров двойного назначения.

Первоначально эти санкции были введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия России по дестабилизации положения на Украине и усилены в сентябре 2014 года.

Санкции ограничивают доступ пяти крупных преимущественно государственных российских финансовых институтов, а также трех крупных энергетических и трех оборонных компаний к рынкам первичного и вторичного капитала в ЕС, запрещают экспорт и импорт вооружений, а также экспорт товаров двойного назначения для использования в России в военных целях и ограничивают доступ России к некоторым технологиям и услугам, которые могут быть использованы для производства и переработки нефти.

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    Автор: Ирина Филатова


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