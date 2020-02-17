 Евросоюз продлил санкции за нарушение суверенитета Украины | Новости из Германии о Европе | DW | 14.03.2020

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Европа

Евросоюз продлил санкции за нарушение суверенитета Украины

Ограничительные меры против граждан РФ и Украины, обвиняемых Европейским Союзом в нарушении украинской территориальной целостности, будут действовать до 15 сентября.

Флаги ЕС

Флаги ЕС

Совет Европейского Союза в пятницу, 13 марта, продлил еще на шесть месяцев - до 15 сентября - санкции в отношении 175 физических и 44 юридических лиц за действия, "подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Ограничительные меры предусматривают не только замораживание средств, но и запрет на финансирование фигурантов списка и предоставление им любых других экономических ресурсов.

В Брюсселе напомнили, что из перечня исключены два человека в связи с их смертью. Как уточняет РИА "Новости", речь идет о бывшем вице-спикере Совета Федерации РФ Евгение Бушмине и Валерии Медведеве, который являлся главой Севастопольской городской комиссии по проведению так называемого "референдума" в Крыму 16 марта 2014 года.

Действуют с марта 2014 года

Индивидуальные санкции в отношении граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и украинского суверенитета, были введены в марте 2014 года и регулярно продлевались - каждый раз на полгода.

Совет ЕС 12 сентября 2019 года пролонгировал их действие до 15 марта 2020 года.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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