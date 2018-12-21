Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России

Европейский Союз продлил до 31 июля 2019 года экономические санкции против России. Это решение представители стран ЕС приняли единогласно, сообщается на сайте Совета ЕС в пятницу, 21 декабря. В качестве причин указан "недостаточный прогресс" в реализации минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Санкции были введены 31 июля 2014 года в связи с "действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине", и ужесточены в сентябре того же года. В марте 2015 года санкции были привязаны к минским договоренностям, которые изначально планировалось реализовать до 31 декабря того же года. Так как этого не произошло, штрафные меры не были сняты.

Они распространяются на финансовый, энергетический и оборонный сектора, а также на поставки продукции двойного назначения. В частности, ограничен доступ к рынку капитала для ряда крупных российских финансовых институтов, энергетических и оборонных предприятий, запрещен экспорт и импорт вооружений между Россией и странами ЕС, а также ограничены поставки в РФ технологий и услуг, которые могут быть использованы для нефтедобычи.

Какие еще санкции ЕС ввел против России

ЕС напоминает, что помимо экономических санкций против России из-за кризисной ситуации в Украине были приняты также другие штрафные меры. В частности, запреты на въезд и заморозки активов, которые касаются 164 лиц и 44 организаций и действуют до 15 марта 2019 года. Кроме того, санкции, введенные в связи с аннексией Крыма, действуют до 23 июня 2019 года.

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