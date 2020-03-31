 Евросоюз не признает выборы в Нагорном Карабахе | Новости из Германии о Европе | DW | 31.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Евросоюз не признает выборы в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе - мятежном азербайджанском регионе, населенном армянами, проходят "парламентские и президентские выборы". В ЕС подчеркнули, что Брюссель не признает правовых рамок для проведения этого мероприятия.

В Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе

Евросоюз считает незаконными "президентские и парламентские выборы", проходящие во вторник, 31 марта, в самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской республике" - мятежном регионе Азербайджана, населенном преимущественно армянами. "Ввиду так называемых "президентских и парламентских выборов" в Нагорном Карабахе 31 марта 2020 года, Европейский Союз вновь заявляет, что он не признает конституционных и правовых рамок, в которых они проводятся", - говорится в заявлении Европейский службы внешних связей (ЕСВС), обнародованном 31 марта в Брюсселе.

В документе подчеркивается, что это событие "не может оказать влияния на определение будущего статуса Нагорного Карабаха или исход продолжающегося переговорного процесса". "ЕС напоминает о своей твердой поддержке Минской группы ОБСЕ и, в частности, усилий ее сопредседателей, направленных на достижение прогресса, выходящего за рамки сложившегося статус-кво, и основательных переговоров для достижения всеобъемлющего и устойчивого мира", - указывается в документе.

В заявлении ЕСВС отмечается, что Евросоюз "готов и впредь поддерживать усилия, направленные на скорейшее мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта". Азербайджан утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией в начале 90-х годов. В мае 1994 между Арменией и самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской республикой", с одной стороны, и Азербайджаном, с другой, был установлен режим прекращения огня.

Кандидаты на "выборах"

В "президентских выборах" в Нагорном Карабахе за высший пост борются 14 кандидатов, в том числе министр иностранных дел мятежного региона Масис Маилян, председатель "парламента" Ашот Гулян, экс-премьер Араик Арутюнян, бывший секретарь "Совбеза" Виталий Баласанян, пресс-секретарь действующего главы региона Давид Бабаян. Впервые в выборах главы Нагорного Карабаха участвуют женщины - журналист Белла Лалаян и общественный деятель Кристин Балаян. Действующий руководитель "НКР" Бако Саакян в выборах не участвует.

К "парламентским выборам" допущены десять партий и два партийных блока. "Парламент" Нагорного Карабаха состоит из 33 депутатов.

Ранее сообщалось, что в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса SARS-CoV-2 власти Армении запретили въезд в непризнанную "Нагорно-Карабахскую республику". По последним данным, в самопровозглашенной республике случаев коронавируса не выявлено.

Смотрите также:

  • Вид на Степанакерт

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Давний конфликт

    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится несколько десятилетий. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов прошлого века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Началось длительное противостояние между Арменией и Азербайджаном, временами переходящее в горячую фазу.

  • Вооруженный человек в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Начало военных действий в Карабахе

    10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый референдум о независимости. Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

  • Разрушенное здание в Тартаре

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Война и беженцы

    В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

  • Линия соприкосновения в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Международные посредники в урегулировании конфликта

    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

  • Дорожный указатель на армянском языке

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Территория спора

    Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает НКР и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

  • Памятник в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Напоминание о войне

    В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

  • Военная техника недалеко от границы с Ираном

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

  • Армянские солдаты в Мардакерте

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

  • Разрушенные здания в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Болевые точки Нагорного Карабаха

    В Нагорном Карабахе есть несколько мест, которые особенно пострадали в ходе активной фазы межэтнического конфликта. Так массивным обстрелам подверглись города Степанакерт и Шуши. Названия этих мест до сих пор служат символами жестокого конфликта.

  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 14:00

Интервью DW: премьер-министр Армении Никол Пашинян о революции, коррупции, Карабахе и Навальном

Контекст

Комментарий: Карабах на троих

Нет сенсаций по итогам новых карабахских переговоров? Главное, чтобы опять не начали стрелять. Встречу Путина, Алиева и Саргсяна для DW комментирует политолог Иван Преображенский. (21.06.2016)  

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха, унесший тысячи жизней, тянется уже несколько десятилетий. Фотогалерея DW - о самых основных фактах, с ним связанных. (06.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Президент Армении о конфликте в Нагорном Карабахе  

Реклама

Самые читаемые

Что такое ИВЛ, и как она спасает жизни при заражении коронавирусом?  

Хроника пандемии: Режим самоизоляции ввели в более 20 регионах России  

Почему в Беларуси не принимают жестких мер в борьбе с коронавирусом  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно