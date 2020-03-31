Евросоюз не признает выборы в Нагорном Карабахе

Евросоюз считает незаконными "президентские и парламентские выборы", проходящие во вторник, 31 марта, в самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской республике" - мятежном регионе Азербайджана, населенном преимущественно армянами. "Ввиду так называемых "президентских и парламентских выборов" в Нагорном Карабахе 31 марта 2020 года, Европейский Союз вновь заявляет, что он не признает конституционных и правовых рамок, в которых они проводятся", - говорится в заявлении Европейский службы внешних связей (ЕСВС), обнародованном 31 марта в Брюсселе.

В документе подчеркивается, что это событие "не может оказать влияния на определение будущего статуса Нагорного Карабаха или исход продолжающегося переговорного процесса". "ЕС напоминает о своей твердой поддержке Минской группы ОБСЕ и, в частности, усилий ее сопредседателей, направленных на достижение прогресса, выходящего за рамки сложившегося статус-кво, и основательных переговоров для достижения всеобъемлющего и устойчивого мира", - указывается в документе.

В заявлении ЕСВС отмечается, что Евросоюз "готов и впредь поддерживать усилия, направленные на скорейшее мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта". Азербайджан утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией в начале 90-х годов. В мае 1994 между Арменией и самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской республикой", с одной стороны, и Азербайджаном, с другой, был установлен режим прекращения огня.

Кандидаты на "выборах"

В "президентских выборах" в Нагорном Карабахе за высший пост борются 14 кандидатов, в том числе министр иностранных дел мятежного региона Масис Маилян, председатель "парламента" Ашот Гулян, экс-премьер Араик Арутюнян, бывший секретарь "Совбеза" Виталий Баласанян, пресс-секретарь действующего главы региона Давид Бабаян. Впервые в выборах главы Нагорного Карабаха участвуют женщины - журналист Белла Лалаян и общественный деятель Кристин Балаян. Действующий руководитель "НКР" Бако Саакян в выборах не участвует.

К "парламентским выборам" допущены десять партий и два партийных блока. "Парламент" Нагорного Карабаха состоит из 33 депутатов.

Ранее сообщалось, что в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса SARS-CoV-2 власти Армении запретили въезд в непризнанную "Нагорно-Карабахскую республику". По последним данным, в самопровозглашенной республике случаев коронавируса не выявлено.

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