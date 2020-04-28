 Евросоюз еще на полгода продлил санкции против России | Новости из Германии о Европе | DW | 29.06.2020

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Европа

Евросоюз еще на полгода продлил санкции против России

Брюссель продлил срок действия санкций против Москвы за невыполнение ею минских соглашений по Донбассу. Эксперты оценивают потери российской экономики в сотни миллиардов евро.

Флаги России и Евросоюза

Европейский Союз продлил еще на шесть месяцев - до 31 января 2021 года срок действия экономических санкций против России. Об этом Совет Евросоюза сообщил в понедельник, 29 июня, обосновав этот шаг тем, что в мирном процессе на востоке Украины по-прежнему не наблюдается прогресса.

Соответствующее решение было принято на саммите Европейского Союза, но должно было получить утверждение Совета ЕС.

Штрафные меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов российской экономики, а также против товаров двойного назначения.

Первоначально санкции ЕС были введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России по дестабилизации положения на Украине и усилены в сентябре 2014 года.

Санкции ЕС ограничивают доступ пяти крупных преимущественно государственных российских финансовых институтов, а также трех крупных энергетических и трех оборонных компаний к рынкам первичного и вторичного капитала в ЕС, запрещают экспорт и импорт вооружений, а также экспорт товаров двойного назначения для использования в России в военных целях и ограничивают доступ РФ к некоторым технологиям и услугам, которые могут быть использованы для производства и переработки нефти.

По данным европейских дипломатов, западные эксперты оценивают потери российской экономики от европейских санкций в двенадцатизначную сумму, то есть в сотни миллиардов евро.

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    Автор: Ирина Филатова


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