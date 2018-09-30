 Евросоюз выделил Индонезии 1,5 млн евро экстренной помощи | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.09.2018

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Мир

Евросоюз выделил Индонезии 1,5 млн евро экстренной помощи

Средства предназначены для ликвидации последствий природной катастрофы, заявил еврокомиссар Христос Стилианидис. В результате землетрясений и цунами на острове Сулавеси погибли более 830 человек.

Последствия цунами в городе Палу

Последствия цунами в городе Палу

Евросоюз выделил Индонезии 1,5 млн евро для ликвидации последствий природной катастрофы. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, опубликованном в воскресенье, 30 сентября. Средства будут направлены на обеспечение продовольствием, укрытием и медикаментами "наиболее уязвимых" категорий жителей, заявил еврокомиссар по гуманитарной помощи и антикризисным мерам Христос Стилианидис.

Кроме того, Еврокомиссия намерена отправить в пострадавший регион эксперта по гуманитарным вопросам. Ранее для получения детальных карт района была задействована спутниковая система Copernicus.

Контекст

Ливни, страшная жара, снежная буря, шторм на море, ураган - явления исключительно неприятные. Но могут ли они изменить ход истории? (17.08.2016)

В Индонезии под руководством немецких ученых создан международный центр, цель которого - предельно оперативно и точно оповещать страны Индийского и Тихого океанов о надвигающихся на их побережья гигантских волнах. (25.12.2009)

На острове Сулавеси погибли более 800 человек

В результате двух землетрясений и вызванных ими цунами на острове Сулавеси погибли не менее 832 человек. По данным местных властей, свыше 500 человек получили травмы.

Данные о погибших основаны на информации лишь из одного города на восточном побережье Сулавеси - Палу с населением более 350 тысяч человек. Счет жертв может пойти на тысячи, заявил вице-президент Индонезии Юсуф Калла.  Спустя 36 часов после природной катастрофы спасателям не удалось добраться до всех населенных пунктов вдоль побережья острова.

Еврокомиссия уже выделяла Индонезии экстренную помощь после серии землетрясений в августе. Жертвами стихийных бедствий, произошедших на популярном у туристов острове Ломбок, тогда стали более 500 человек.

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  • Шпицберген

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  • Шпицберген

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    Изменение климата

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  • Российский корабль в порту Баренцбурга

    Кладовая глобальной катастрофы

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  • Памятник Ленину в Баренцбурге

    Кладовая глобальной катастрофы

    Ленин в Заполярье

    Суровый климат архипелага имеет и свои преимущества: воздух и почва отличаются чистотой и минимальным содержанием микробов и пыли. Это обеспечивает "нетленность" как органики, так и объектов, созданных человеком: так, покинутые бывшими горняками дома остаются "в свежем виде" еще десятки лет спустя. На снимке - законсервированная советская эпоха Баренцбурга.

  • Лонгйир

    Кладовая глобальной катастрофы

    Отдаленный форпост

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  • Потайной вход в хранилище

    Кладовая глобальной катастрофы

    Потайной вход

    Всего в километре от Лонгйира - административного центра Шпицбергена - находится Всемирное семенохранилище, построенное по инициативе Норвегии. Снаружи виден лишь забетонированный вход, буквально выросший из покрытой снегом горы.

  • Туннель, ведущий в бункер

    Кладовая глобальной катастрофы

    Бункер

    За входом скрывается 120-метровой туннель, ведущий в хранилище. Холодильные установки обеспечивают постоянную температуру - 7 градусов ниже нуля. В конце туннеля - дверь бункера, где хранятся образцы посадочного материала со всего мира, собранные под эгидой ООН в 2006 году. Арктический холод призван сохранить семена от уничтожения в случае природных бедствий или ядерной войны.

  • Хранилище

    Кладовая глобальной катастрофы

    Идеальное место

    Для подобной миссии Шпицберген считается идеальным местом, ведь Норвегия ни с кем не воюет, а сам архипелаг - демилитаризованная зона. Для региона характерна небольшая тектоническая активность. Кроме того, хранилище находится на высоте 130 метров над уровнем моря, поэтому и наводнения ему не грозят. На фото: карманные фонарики в полной готовности.

  • Семена из всех уголков мира

    Кладовая глобальной катастрофы

    Семена из всех уголков мира

    Трижды в году хранилище "оживает": прибывают новые образцы семян, готовые занять свое почетное место на одной из полок банка посадочного материала. Складские помещения предусмотрены для размещения 4,5 миллиона видов сельскохозяйственных растений. 500 семян приходится в среднем на каждый вид. Всего в трех помещениях бункера может поместиться 2,25 миллиарда семян.

  • По первому требованию

    Кладовая глобальной катастрофы

    По первому требованию

    Недавно семена, прибывшие на хранение из Сирии, были затребованы обратно - впервые со дня основания хранилища. Запрос пришел из Международного центра аграрных исследований в засушливых регионах. Речь шла о сортах злаков, произрастающих в устойчивых к засухе регионах Ближнего Востока.

  • Семена будущего из Германии?

    Кладовая глобальной катастрофы

    Семена будущего?

    Образцы посадочного материала из Германии хранятся в серебристых, герметично закрытых алюминиевых упаковках. В данное время в бункере Шпицбергена содержится 865 тысяч образцов семян из более 5 тысяч видов растений, имеющихся в мире. В официальном каталоге зарегистрированы образцы из 217 стран.

    Автор: Михаэль Марек, Инга Ваннер


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В Индонезии произошло мощное землетрясение

Контекст

Кладовая глобальной катастрофы

На Шпицбергене в Заполярье хранятся семена сельскохозяйственных культур со всего мира. В случае глобальной катастрофы хранилище призвано спасти человечество от голода. (06.10.2015)  

Ссылки в интернете

Заявление Еврокомиссии

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