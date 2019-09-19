 Европейскую прокуратуру возглавит румынка Лаура Кёвеши | Новости из Германии о Европе | DW | 19.09.2019

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Европа

Европейскую прокуратуру возглавит румынка Лаура Кёвеши

Бухарест выступал против кандидатуры бывшей главы Национального антикоррупционного управления Лауры Кодруцэ Кёвеши.

Лаура Кодруцэ Кёвеши

Лаура Кодруцэ Кёвеши

Бывшая глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Кодруцэ Кёвеши, по всей вероятности, станет первым руководителем Европейской прокуратуры. Ее кандидатуру на встрече в Брюсселе в четверг, 19 сентября, поддержали 17 из 22 стран ЕС, участвующих в проекте по созданию нового европейского ведомства. Соперником Кёвеши был немец Андрес Риттер (Andrés Ritter).

Хотя речь шла о "пробном голосовании", принято "политическое решение", заявил агентству AFP неназванный европейский дипломат. На следующей неделе состоится встреча представителей Европарламента и стран ЕС, на которой будет формально завершена процедура выдвижения кандидата. Затем государства - члены ЕС должны будут официально утвердить кандидатуру на пост главы нового ведомства.

Румыния против кандидатуры Кёвеши

Власти Румынии до последнего момента пытался предотвратить назначение Кёвеши. Румынское правосудие обвиняет ее в "коррупции, злоупотреблении служебными полномочиями и предоставлением ложных сведений".

Сама Кёвеши, ведомство которой провело многочисленные расследования в отношении входящих в правящую коалицию социал-демократов, считает данные обвинения частью развернутой властями кампании против нее. Кёвеши покинула свой пост в июле 2018 года под давлением властей.

Контекст

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Кандидатуру Лауры Кёвеши на пост главы Европейской прокуратуры в феврале предложил Европарламент.

Европейскую прокуратуру создают 22 страны ЕС

Решение об учреждении Европейской прокуратуры было принято в 2017 году. Новое ведомство начнет работу не позднее первой половины 2021 года и будет заниматься, в частности, расследованием неправомерного использования бюджетных средств ЕС (от 10 тысяч евро) и трансграничных махинаций с НДС в крупных масштабах (от 10 миллионов евро).

Сейчас уголовное преследование этих правонарушений осуществляется на национальном уровне. По данным Еврокомиссии, только в связи с трансграничными махинациями с НДС страны Евросоюза теряют не менее 50 миллиардов евро в год.

В создании ведомства участвуют 22 государства ЕС, в том числе Германия. Каждая из них предоставит ведомству по одному или несколько прокуроров, которые будут работать на местах. Позже к работе прокуратуры могут подключиться другие государства Евросоюза.

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