Европейскую прокуратуру возглавит румынка Лаура Кёвеши

Бывшая глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Кодруцэ Кёвеши, по всей вероятности, станет первым руководителем Европейской прокуратуры. Ее кандидатуру на встрече в Брюсселе в четверг, 19 сентября, поддержали 17 из 22 стран ЕС, участвующих в проекте по созданию нового европейского ведомства. Соперником Кёвеши был немец Андрес Риттер (Andrés Ritter).

Хотя речь шла о "пробном голосовании", принято "политическое решение", заявил агентству AFP неназванный европейский дипломат. На следующей неделе состоится встреча представителей Европарламента и стран ЕС, на которой будет формально завершена процедура выдвижения кандидата. Затем государства - члены ЕС должны будут официально утвердить кандидатуру на пост главы нового ведомства.

Румыния против кандидатуры Кёвеши

Власти Румынии до последнего момента пытался предотвратить назначение Кёвеши. Румынское правосудие обвиняет ее в "коррупции, злоупотреблении служебными полномочиями и предоставлением ложных сведений".

Сама Кёвеши, ведомство которой провело многочисленные расследования в отношении входящих в правящую коалицию социал-демократов, считает данные обвинения частью развернутой властями кампании против нее. Кёвеши покинула свой пост в июле 2018 года под давлением властей.

Кандидатуру Лауры Кёвеши на пост главы Европейской прокуратуры в феврале предложил Европарламент.

Европейскую прокуратуру создают 22 страны ЕС

Решение об учреждении Европейской прокуратуры было принято в 2017 году. Новое ведомство начнет работу не позднее первой половины 2021 года и будет заниматься, в частности, расследованием неправомерного использования бюджетных средств ЕС (от 10 тысяч евро) и трансграничных махинаций с НДС в крупных масштабах (от 10 миллионов евро).

Сейчас уголовное преследование этих правонарушений осуществляется на национальном уровне. По данным Еврокомиссии, только в связи с трансграничными махинациями с НДС страны Евросоюза теряют не менее 50 миллиардов евро в год.

В создании ведомства участвуют 22 государства ЕС, в том числе Германия. Каждая из них предоставит ведомству по одному или несколько прокуроров, которые будут работать на местах. Позже к работе прокуратуры могут подключиться другие государства Евросоюза.

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