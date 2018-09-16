 Европейский центральный банк представил новые банкноты в 100 и 200 евро | Новости из Германии о Европе | DW | 17.09.2018

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Европа

Европейский центральный банк представил новые банкноты в 100 и 200 евро

Обновленные купюры серии "Европа" номиналом 100 и 200 евро поступят в обращение весной 2019 года. Они оснащены дополнительными степенями защиты.

Презентация члена правления ЕЦБ Ива Мерша

Презентация члена правления ЕЦБ Ива Мерша

Новые банкноты номиналом 100 и 200 евро поступят в оборот 28 мая 2019 года. Об этом сообщил в понедельник, 17 сентября, в своем микроблоге Twitter Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Речь идет об обновленных купюрах второго поколения серии "Европа" с улучшенной защитой от подделок. Их презентацию провел член правления ЕЦБ Ив Мерш. Он, в частности, анонсировал использование при печати специальной голограммы со знаком €. Кроме того на серебристой полоске справа от номинала будут размещены изображение мифологической Европы, а также архитектурный мотив.

Контекст

В России выпустили 100-рублевую купюру к ЧМ-2018 по футболу. А что было изображено на немецких марках до введения в Германии евро? (22.05.2018)

С 2013 года на смену нынешним банкнотам евро придут новые. Европейский центральный банк заверяет, что у них будет более высокая степень защиты. Но практика показывает: подделать можно любую купюру. (08.11.2012)

Само обозначение номинала в левом нижнем углу приобрело изумрудный оттенок, причем, в отличие от других купюр серии, при увеличении можно будет также увидеть вписанные в него знаки €.

Изменится и размер купюр - теперь они будут той же высоты, что и банкноты в 50 евро. Это делается для удобства использования их в банкоматах. Длина при этом останется прежней.

С 2013 года ЕЦБ уже заменил банкноты в 5, 10, 20 и 50 евро. Купюру в 500 евро ранее было решено вывести из оборота, так как она часто используется в преступных схемах.

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    Новые и старые

    4 апреля новенькие купюры достоинством в 50 евро войдут в обращение. На первом этапе 5,4 миллиарда банкнот будут выпущены в обращение через банки (в первую очередь,банкоматы), и магазины. Старые купюры в 50 евро остаются действительными, но постепенно, шаг за шагом, их будут изымать из обращения. Кроме того, в госбанках стран Еврозоны их можно в любой момент обменять на новые банкноты.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Что общего у новой купюры с футболом?

    Если сложить рядом все 5,4 миллиарда новых банкнот, которые будут введены в обращение, то они покроют площадь, равную 8200 футбольным полям. О ведении в обращение новых банкнот было объявлено заранее, так что банки и магазины имели возможность подготовить персонал и технику к нововведению.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Хлопчатобумажные деньги

    Основу материала, из которого изготовляют денежные купюры, составляет хлопок: он более прочный, чем обычная бумага. Поэтому даже если такая банкнота случайно попадет с одеждой в стиральную машину, с ней ничего не случится, даже если ее стирать при температуре 90 градусов. Деньги - старые и новые - специально проверяют на прочность: скручивают, складывают, окунают в краску и даже в лак для ногтей.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Секретная смесь

    Хлопок отбеливают, моют и изготавляют из него бумажную кашицу. Точный ее состав держится в секрете. Так называемая "Круглосеточная бумагоделательная машина" отливает из этой бумажной массы длинные полотна бумаги. Уже на этом этапе производства бумага содержит некоторые из многочисленных элементов защиты купюр - такие, например, как водяные знаки.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Хитроумная защита

    Разработчики денежных знаков придумали более десяти защитных признаков для банкнот евро, чтобы затруднить изготовление фальшивых денег. Один из этих признаков – пленочная аппликация. На фотографии, сделанной в частной немецкой типографии Giesecke & Devrient, видно, как пленка прессуется на бумагу для денежных купюр

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Глубокая печать под многотонным прессом

    В типографии на бумагу наносится краска. На изготовление 400 тысяч купюр достоинством в 20 евро требуется десять килограмм краски. Затем купюры прогоняют через другие станки. При помощи пресса в 80 тонн осуществляется глубокая печать, которую практически невозможно подделать. Заказы на печатание купюр распределяются между странами Еврозоны в соответствии с установленными квотами.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Дизайнер банкнот

    Райнхольд Герштеттер (Reinhold Gerstetter) отвечает за дизайн банкнот евро. График из Германии рисовал в свое время лица знаменитых людей, которые были изображены на немецких марках. Каждому номиналу купюр евро соответствует та или иная европейская культурная эпоха.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    От семи до 16 центов за банкноту

    Банкнота в 50 евро - самая популярная в Еврозоне. Более 8 миллиардов сейчас в обращении - 45 процентов всех банкнот евро. Производство одной купюры стоит от семи до 16 центов, причем чем выше достоинство банкноты, тем больше стоит ее производство. Ведь с ростом номинала растет величина банкноты, используется больше защитных элементов.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Защита евро от подделок

    Несмотря на то, что печатание денег является очень трудоемким процессом, фальшивомонетчикам удается пускать в оборот фальшивки. Около 900 тысяч поддельных купюр насчитали по всему миру. Поэтому и меняют старые банкноты на новые, еще лучше защищенные. Уже введены в обращение купюры в 5, 10 и 20 евро. К концу 2018 году появятся новые бвнкноты достоинством в 100 и 200 евро.

    Автор: Хильке Фишер, Ольга Солонарь


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Новая банкнота в 50 евро поступит в обращение в апреле

Контекст

Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро. Это еще один шаг европейцев в борьбе против фальшивомонетчиков. Все подробности о новой купюре – у DW. (03.04.2017)  

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