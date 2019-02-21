Европейский суд прояснил вопрос об удалении данных из поисковика Google

Компания Google и другие поисковые сервисы должны по требованию жителей стран Евросоюза удалять касающуюся их информацию из своих систем только на территории ЕС. Такое решение принял Европейский суд в Люксембурге во вторник, 24 сентября. Оно также обязывает поисковики принять меры для того, чтобы европейские пользователи не могли пройти по ссылке на сайты, не подпадающие под действие законодательства ЕС.

Поисковики должны в рамках своих возможностей обеспечить соблюдение права граждан на защиту личной жизни и персональных данных, подчеркнул суд.

Франция наложила штраф на Google

В 2014 году Европейский суд признал право европейцев на удаление касающейся их информации из поисковиков. Однако спорным остался вопрос о том, на какую территорию распространяется это решение - всех стран или только ЕС.

Позднее Франция потребовала от поисковика Google удалять по запросу пользователей информацию о них во всем мире. В ответ на отказ французский регулятор в области защиты персональных данных наложил на поисковик штраф в размере 100 тысяч евро. Google обжаловал его, после чего французский суд обратился за разъяснениями в суд в Люксембурге.

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