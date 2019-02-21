 Европейский суд прояснил вопрос об удалении данных из поисковика Google | Новости из Германии о Европе | DW | 24.09.2019

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Европа

Европейский суд прояснил вопрос об удалении данных из поисковика Google

Ранее Франция требовала от Google удалять по запросу пользователей информацию о них во всем мире. Теперь Европейский суд ограничил действие этого правила территорией Европы.

Поисковик Google

Поисковик Google

Компания Google и другие поисковые сервисы должны по требованию жителей стран Евросоюза удалять касающуюся их информацию из своих систем только на территории ЕС. Такое решение принял Европейский суд в Люксембурге во вторник, 24 сентября. Оно также обязывает поисковики принять меры для того, чтобы европейские пользователи не могли пройти по ссылке на сайты, не подпадающие под действие законодательства ЕС.

Контекст

Российские чиновники не могут реально наказать иностранные интернет-сервисы. Поэтому остается только делать вид, что Google и другие компании согласны подчиняться Роскомнадзору, считает Александр Плющев. (08.02.2019)

Депутат Госдумы считает, что на Facebook и Google можно наложить многомиллионные штрафы. Компании обвиняются во вмешательстве в дела РФ. (20.09.2019)

Поисковики должны в рамках своих возможностей обеспечить соблюдение права граждан на защиту личной жизни и персональных данных, подчеркнул суд.

Франция наложила штраф на Google

В 2014 году Европейский суд признал право европейцев на удаление касающейся их информации из поисковиков. Однако спорным остался вопрос о том, на какую территорию распространяется это решение - всех стран или только ЕС. 

Позднее Франция потребовала от поисковика Google удалять по запросу пользователей информацию о них во всем мире. В ответ на отказ французский регулятор в области защиты персональных данных наложил на поисковик штраф в размере 100 тысяч евро. Google обжаловал его, после чего французский суд обратился за разъяснениями в суд в Люксембурге.

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