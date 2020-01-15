 Европейский Союз изучит торговую сделку США и Китая | Экономические новости из Германии | DW | 16.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Экономика

Европейский Союз изучит торговую сделку США и Китая

В Брюсселе подозревают, что частичное соглашение между США и КНР может противоречить нормам Всемирной торговой организации. "Дьявол кроется в деталях", - отметил комиссар ЕС по торговле Фил Хоган.

Комиссар ЕС по торговле Фил Хоган

Евросоюз намерен внимательно изучить частичную сделку в таможенном конфликте между США и Китаем на предмет ее соответствия нормам Всемирной торговой организации (ВТО). "Дьявол кроется в деталях. Мы должны проверить, соответствует ли это соглашение нормам ВТО", - сообщил комиссар ЕС по торговле Фил Хоган по видеосвязи из Вашингтона в четверг, 16 января.

Накануне США и Китай подписали частичное соглашение об урегулировании торгового конфликта. Китай обязался импортировать больше продукции из США, те в ответ обещали снизить таможенные пошлины на некоторые китайские товары.

Торговый конфликт между США и Китаем продолжается уже многие месяцы. Он негативно сказывается на глобальной экономической ситуации.

Смотрите также:

  • Дональд Трамп

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Америка прежде всего? Теперь на деле

    Еще до вступления в должность президента США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов идти на конфликты, чтобы защитить интересы Америки в ее отношениях с основными торговыми партнерами. Трампу потребовалось немногим больше года, чтобы вслед за словами последовали действия.

  • Трамп показывает подписанный им указ о введении таможенных пошлин на ввозимые в США сталь и алюминий

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Штрафные пошлины на импорт стали и алюминия

    8 марта 2018 г. Дональд Трамп делает первый шаг в торговом конфликте, до сих пор существовавшем лишь на словах. В прямом эфире, организованном из Овального кабинета на весь мир, окруженный американскими сталелитейщиками, президент США подписывает указ о введении штрафных пошлин на импорт стали и алюминия. Главный пострадавший - Китай. Введение в действие пошлин в отношении стран ЕС пока отложено.

  • Стальные листы фирмы Salzgitter AG

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Торговый конфликт доходит до Германии

    С 1 июня 2018 г. действие американских штрафных пошлин распространилось и на импорт стали из ЕС, например, на эти стальные листы, выпускаемые немецкой фирмой Salzgitter AG. Несмотря на это, потери для германского экспорта пока носят ограниченный характер. Однако ситуация может измениться, если Трамп осуществит свою следующую угрозу и наложит 20-процентные пошлины на ввозимые из ЕС автомобили.

  • Скриншот одного из твитов Трампа

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Twitter-угрозы - главное оружие Трампа

    Twitter - главный инструмент американского президента. Дональд Трамп использует сервис, чтобы представить свой взгляд на вещи, озвучить новые угрозы или выдвинуть очередной ультиматум. В "крестовом походе" американского лидера за установление нового порядка отношений с важнейшими торговыми партнерами США - Китаем, ЕС и членами NAFTA Мексикой и Канадой - не проходит и дня без Twitter-атак.

  • Новые автомобили марки Mercedes ждут в Бремерхафене отправки за рубеж

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Угроза для немецких автоконцернов

    Новые автомобили марки Mercedes ждут в немецком Бремерхафене отправки за рубеж. Когда президент США угрожает введением 20-процентных пошлин на машины из ЕС, его целью являются прежде всего Daimler и другие немецкие автоконцерны. Их успехи на американском рынке, по мнению Трампа, являются причиной гигантского торгового дефицита США.

  • Флаги США, Канады и Мексики

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Новая сделка с Канадой и Мексикой

    Одной из главных целей Трампа было переиграть условия соглашения о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой (NAFTA), которое, по его мнению, наносит ущерб американской экономике. Трамп пытается защитить интересы американского бизнеса, страдающего от переноса производства - в первую очередь автостроителями - в Мексику, где более дешевая рабочая сила.

  • Миллионный автомобиль VW Käfer Baujahr, выпущенный в Мексике, 1992 год

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Мексика под прицелом торговой политики США

    В Мексике выпускают машины для американского рынка не только автопроизводители из США - немецкий Volkswagen и другие автоконцерны десятилетиями работают по такой схеме. Под давлением Трампа в последнее время ряд автогигантов, таких как Ford, заморозили планы строительства в Мексике новых заводов. На фото - миллионный автомобиль "Фольксваген Жук", выпущенный в Мексике в 1992 году.

  • Тяжелый грузовик, груженый древесиной, пересекает границу США и Канады

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Канада тоже чувствует давление со стороны США

    Наряду с Мексикой жесткий стиль поведения американского президента в торговой политике почувствовала на себе и Канада. Помимо канадских стали и алюминия под санкции США попала и древесина. Однако в итоге штрафные пошлины на канадские мягкие древесные породы, введенные в апреле 2017 года, привели к резкому повышению цен на этот продукт для строителей домов, прежде всего, в Америке.

  • Супермаркет в Гонконге, специализирующийся а продаже продуктов из Соединенных Штатов

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Ответный удар Пекина

    Главной целью своих ответных штрафных пошлин в адрес США китайское правительство избрало американских производителей продовольствия. В итоге такие продукты как орехи, овощи и мясо, ввезенные из США, стали в Китае существенно дороже - как в этом супермаркете в Гонконге, специализирующемся на продаже продуктов made in USA.

  • Внедорожники Jeep на автосалоне

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Американские внедорожники в поле зрения Пекина

    Если все пойдет так, как планируют власти КНР, то машины американских автопроизводителей, например внедорожники Jeep концерна Fiat Chrysler, в будущем подорожают на четверть. Впредь на них будут наложены дополнительные ввозные пошлины в 25 процентов. Новый список товаров, которые попадут под ответные таможенные пошлины Китая, уже находится в процессе подготовки, утверждают в Пекине.

    Автор: Томас Кольман


Смотреть видео 02:20

Форум в Давосе: В чем Европа проигрывает США и Китаю (23.01.2019)

Контекст

Торговая война между США и КНР: какую выгоду сможет извлечь из нее ЕС?

Нет худа без добра: пошлины Дональда Трампа на китайский импорт дестабилизируют мировую торговлю, но страны Евросоюза и особенно Германия от них выиграют, подсчитал институт ifo. (13.08.2019)  

Приведет ли торговая война США и КНР к мировой валютной войне?

Вашингтон обвинил Китай в "валютных манипуляциях" из-за падения курса юаня ниже знаковой отметки. DW - о возможных последствиях этой девальвации для глобальной экономики и России. (06.08.2019)  

Комментарий: Трамп против Китая - беспредел штрафных пошлин

Вашингтон и Пекин опять обложили экспорт друг друга новыми пошлинами. Терпение китайцев на исходе, считает обозреватель DW Хенрик Бёме. Положение, по его мнению, становится серьезным. (04.06.2019)  

Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

Дональд Трамп критиковал "несправедливую" практику мировой торговли еще в ходе предвыборной кампании. Став президентом США, он начал с ней бороться. В итоге мир оказался на пороге торговой войны. (06.07.2018)  

Ссылки в интернете

Китай и США подписали первую фазу торгового соглашения

Вашингтон снизит ряд пошлин для товаров из Китая, Пекин в ответ будет наращивать закупки сельскохозяйственной и промышленной продукции из США. Трамп назвал соглашение "историческим".  

Аудио- и видеофайлы по теме

Форум в Давосе: В чем Европа проигрывает США и Китаю (23.01.2019)  

За что Трамп ненавидит Mercedes, или Как США пугают ЕС автомобильной войной - DW Новости  

Россия или США: кто из них важнее Китаю – DW Новости  

Также по теме

USA China Gespräche im Handelskonflikt

Европейский бизнес обеспокоен заключением торговой сделки США и Китая 15.01.2020

В торговом соглашении США и Китая, которое будет подписано 15 января, речь идет о регулируемой торговле и исключении других участников рынка, заявила Европейская торговая палата в Китае.

China, Shanghai - Yangshan Deep Water Port

Китай сообщил о значительном снижении объемов экспорта в США 08.12.2019

В ноябре показатели экспорта Китая в США снизились на 12,5 процента, общего объема двусторонней торговли - на 15,2 процента.

Handelsstreit zwischen USA und China | Hafen in Qingdao

Китай и США достигли прорыва в разрешении торгового спора 13.12.2019

В торговом конфликте КНР и США найден компромисс: стороны согласовали первую фазу двустороннего экономического договора. Он предусматривает наращивание импорта Китая из США и снижение пошлин.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Почему Путин выбрал Мишустина и что будет дальше  

"Проект": Мишустин скрыл элитную недвижимость стоимостью более 500 млн рублей  

США пытаются понять, что стоит за отставкой правительства РФ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно