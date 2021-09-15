Европейский Союз (ЕС, Евросоюз)

Европейский Союз был создан в 1992 году. На сегодняшний день он объединяет 27 государств с общим населением почти в 450 млн человек.

Европейский Союз объединяет 27 государств, его совокупное население приближается к 450 миллионам человек. В девятнадцати странах ЕС введена в обращение единая валюта - евро. Маастрихтский договор о создании Европейского Союза на основе Европейского экономического сообщества подписан в 1992 году. На сегодняшний день статус кандидата на вступление в Евросоюз имеют 6 стран.