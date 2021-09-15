Европейский Союз (ЕС, Евросоюз)

Европейский Союз был создан в 1992 году. На сегодняшний день он объединяет 27 государств с общим населением почти в 450 млн человек.
Европейский Союз объединяет 27 государств, его совокупное население приближается к 450 миллионам человек. В девятнадцати странах ЕС введена в обращение единая валюта - евро. Маастрихтский договор о создании Европейского Союза на основе Европейского экономического сообщества подписан в 1992 году. На сегодняшний день статус кандидата на вступление в Евросоюз имеют 6 стран.
Греция тестирует высокотехнологичную систему охраны границ, чтобы остановить нелегальных мигрантов, прибывающих из Турции. Однако есть опасения, что новые системы контроля могут помешать отчаявшимся людям получить убежище. Макс Цандер из DW встретился с греческими пограничниками в Поросе.