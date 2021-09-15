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Европейский Союз (ЕС, Евросоюз)

Европейский Союз был создан в 1992 году. На сегодняшний день он объединяет 27 государств с общим населением почти в 450 млн человек.

Европейский Союз объединяет 27 государств, его совокупное население приближается к 450 миллионам человек. В девятнадцати странах ЕС введена в обращение единая валюта - евро. Маастрихтский договор о создании Европейского Союза на основе Европейского экономического сообщества подписан в 1992 году. На сегодняшний день статус кандидата на вступление в Евросоюз имеют 6 стран.

(180524) -- BRUSSELS, May 24, 2018 () -- Photo taken on May 24, 2018 shows flags of Ukraine and European Union outside the European Commission headquarters in Brussels, Belgium. Ukrainian Prime Minister Volodymyr Groysman is on a visit to European Union here on Thursday. (/Ye Pingfan)(zjl) |

Европейский Союз вскоре выделит Украине еще 600 млн евро 15.09.2021

В октябре Украина получит 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС. В Еврокомиссии заявили, что Киев выполнил все условия Евросоюза для получения этого кредита, выделяемого на благоприятных условиях.
07.09.2021, Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) winkt im Plenarsaal im Deutschen Bundestag. In seiner voraussichtlich letzten Debatte Bundestags der Wahlperiode soll unter anderem über die Situation in Deutschland, die Entscheidung über Hochwasser-Aufbaufonds und Neuregelungen zu Corona beraten werden.

Комментарий: Евросоюзу не нужна вторая Ангела Меркель 11.09.2021

Ангела Меркель вскоре покинет европейскую политику. И это хорошо, поскольку нужен новый политический стиль для решения многочисленных проблем, считает Кристина Бурак.

Зачем Греция строит стену на границе с Турцией (02.08.2021) 02.08.2021

Греция тестирует высокотехнологичную систему охраны границ, чтобы остановить нелегальных мигрантов, прибывающих из Турции. Однако есть опасения, что новые системы контроля могут помешать отчаявшимся людям получить убежище. Макс Цандер из DW встретился с греческими пограничниками в Поросе.
14.01.2019 European flags wave in front of the Berlaymont building - European Commission (EC) headquarter - in Brussels, Belgium, on January 14, 2019, the day ahead of crucial U.K. Parliament Brexit vote. The EU is waiting to see the scale of U.K. Prime Minister Theresa May's expected parliamentary defeat on her Brexit deal before considering its response, officials said, with some predicting that she will have to delay Britain's departure from the bloc. (Photo by Michele Spatari/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Саммита ЕС - РФ не будет: как в Брюсселе обсуждали идею встречи с Путиным 25.06.2021

Лидеры стран Евросоюза провели вторую часть стратегической дискуссии о России. Из-за предложения Германии и Франции подумать над саммитом с Путиным, обсуждение вышло жестким и непростым. Репортаж DW.
Border fence Europe

Границы ФРГ пока останутся закрытыми для россиян и украинцев 17.03.2021

Глава МВД Германии заявил, что решение о возобновлении поездок граждан третьих стран в Европейский Союз должна принять Еврокомиссия.
TBILISI, GEORGIA - FEBRUARY 18, 2021: Georgian opposition supporters gather outside an office of the United National Movement (UNM) Party founded by former Georgian President Mikheil Saakashvili. Georgia's Prime Minister Giorgi Gakharia resigned on February 18 following a court order to detain Nika Melia, chairman of the United National Movement party. Melia is charged with organizing an attack on the Georgian Parliament building during the 2019 Georgian protests triggered by the visit of Russian State Duma member Sergei Gavrilov to Tbilisi. David Mdzinarishvili/TASS

Совет по ассоциации призвал к диалогу власти и оппозицию в Грузии 17.03.2021

Евросоюз настаивает на скорейшем урегулировании ситуации. Премьер Грузии Гарибашвили говорит, что новые парламентские выборы возможны не ранее 2024 года.

The sun sets behind the Houses of Parliament in central London on December 30, 2020. - EU leaders signed their post-Brexit trade deal with Britain and dispatched it to London on an RAF jet Wednesday, setting their seal on a drawn-out divorce just hours before the UK brings its half-century European experiment to an end. (Photo by Tolga Akmen / AFP) (Photo by TOLGA AKMEN/AFP via Getty Images)

"Брекзит": Eврокомиссия начала юридическую процедуру против Великобритании 15.03.2021

Брюссель обвиняет Лондон в нарушении сделки по "Брекзиту" и международного права. Причиной стало одностороннее решение британцев продлить переходный период для поставок товаров в Северную Ирландию.
TOPSHOT - Britain's Prime Minister Boris Johnson (L) is welcomed by European Commission President Ursula von der Leyen (R) in the Berlaymont building at the EU headquarters in Brussels on December 9, 2020, prior to a post-Brexit talks' working dinner. - Prime Minister Boris Johnson met EU chief Ursula von der Leyen on Wednesday for a working dinner that could save -- or kill off -- hopes for a post-Brexit trade deal. (Photo by Aaron Chown / POOL / AFP) (Photo by AARON CHOWN/POOL/AFP via Getty Images)

ЕС и Великобритания договорились о торговом соглашении после "Брекзита" 24.12.2020

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что "сделка заключена".
ACHTUNG: SPERRFRIST 25. OKTOBER 18:00 UHR. - ARCHIV - 08.10.2015, Bayern, Kempten: Eine Flüssigkeit tropft aus der Kanüle einer Spritze. (Illustration zu dpa «Corona: Steinmeier wendet sich gegen «Impfstoffnationalismus») Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ЕС здравоохранения: в Брюсселе хотят создать ведомство по борьбе с пандемией 15.11.2020

Еврокомиссия намерена создать независимое от ВОЗ ведомство для борьбы с эпидемиями. Оно сможет на уровне ЕС объявлять чрезвычайную ситуацию, а также обеспечивать страны-члены вакцинами и медикаментами.
Das Opernhaus der Stadt Chemnitz, aufgenommen am 23.03.2011. Der Theaterplatz im Herzen der Stadt gehört zu den herausragenden Sehenswürdigkeiten der alten sächsischen Industriemetropole. Das Ensemble wurde 1909 nach Entwürfen des Architekten Richard Möbius fertiggestellt. Foto: Hendrik Schmidt/lsn

Бывший Карл-Маркс-Штадт станет культурной столицей Европы в 2025 году (фото) 28.10.2020

В 2025 году культурные столицы Европы будут находиться в Германии и Словении. Немецким победителем конкурса стал Хемниц.
European Union foreign policy chief Josep Borrell speaks during a media conference after a meeting of EU foreign ministers at the European Council building in Luxembourg, Monday, Oct. 12, 2020. European Union foreign ministers were weighing Monday whether to impose sanctions on Russian officials and organizations blamed for the poisoning of opposition leader Alexei Navalny with a Soviet-era nerve agent. (Jean-Christophe Verhaegen, Pool via AP) |

Евросоюз осудил нарушения перемирия в Нагорном Карабахе 18.10.2020

ЕС решительно осуждает все нападения на мирных граждан в зоне армяно-азербайджанского конфликта, вне зависимости от того, какая из сторон их осуществляет.
HANDOUT - 16.10.2020, Großbritannien, London: Das von der Downing Street zur Verfügung gestellte Bildschirmfoto zeigt wie Boris Johnson, Premierminister, eine Erklärung zu den Handelsgesprächen nach Brexit abgibt. Der britische Premierminister Boris Johnson hat sein Land auf einen harten Bruch mit der EU ohne Vertrag zum 1. Januar eingestimmt. Ein Abkommen mit Brüssel sei unwahrscheinlich, teilte er am Freitag in London mit. Foto: Downing Street/PA Wire/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Британский премьер Борис Джонсон готовит страну к жесткому "Брекзиту" 16.10.2020

Глава правительства Великобритании обвинил Европейский Союз в неспособности "серьезно вести переговоры". Команда переговорщиков Брюсселя намерена на следующей неделе отправиться в Лондон.
MINSK, BELARUS - SEPTEMBER 23, 2020: A woman holds a sign reading If you have 80% why are you that scared as she takes part in an unauthorized protest against the inauguration of Alexander Lukashenko as Belarus President in Independence Avenue. Natalia Fedosenko/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0E818E

Евросоюз не признает Лукашенко и пересматривает отношения с Беларусью 24.09.2020

"ЕС вновь заявляет, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Европейский Союз не признает их сфальсифицированных результатов", - указал глава европейской дипломатии.
dpatopbilder - 15.09.2020, Berlin: (L-r): Daria Nawalny, ihr Bruder Zahar, ihr Vater, der russische Kremlkritiker Alexej Nawalny und seine Frau Julia machen ein Selfie am Krankenbett in der Charite und posten es auf Instagram unter dem Link https://www.instagram.com/navalny/ Foto: Daria Nawalny/privat/Instagram/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Комментарий: Вопросы Кремля и ответы ЕС в деле об отравлении Навального 17.09.2020

В случае с отравлением Алексея Навального традиционная кремлевская стратегия вбрасывания множества противоречащих друг другу версий не сработает, считает Федор Крашенинников.
18.9.2016 *** Election commission workers count ballot papers after a Russian parliamentary election in Simferopol, Crimea, Sunday, Sept. 18, 2016. Russia annexed Crimea in 2014 following the months of unrest that drove out Ukraine's Russia-friendly president. (AP Photo/Anton Volk) Copyright: picture-alliance/AP Photo/A. Volk

Евросоюз заявил о непризнании российских выборов в Крыму 14.09.2020

Евросоюз подчеркнул непоколебимость в непризнании незаконной аннексии Крыма. Итоги российских региональных выборов в Крыму не будут признаны, говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.
Leader of Czech far-right Freedom and Direct Democracy party (SPD) Tomio Okamura, member of the Finns Party Jussi Halla-aho, Austria's right-wing populist Freedom Party (FPOE) Harald Vilimsky, member of the Italy's far-right League party Marco Zanni, French far-right Rassemblement National (RN) President Marine Le Pen, co-leader of the Alternative for Germany (AfD) far-right party Joerg Meuthen, Belgian Flemish far-right Vlaams Belang (Flemish Interest) chairman Gerolf Annemans, French far-right Rassemblement National (RN) party General Secretary Nicolas Bay and member of the right-wing populist Danish People's Party (Dansk Folkeparti, DF) Peter Kofod attend a press conference at the European Parliament in Brussels, on June 13, 2019. - Far-right group Europe of Nations and Freedoms at the European Parliament will become the Identity and Democracy group with 73 MEPs, one of its members announced on June 12, 2013. (Photo by Aris Oikonomou / AFP) (Photo credit should read ARIS OIKONOMOU/AFP via Getty Images)

Тренд в ЕС: сотрудничество с правыми популистами больше не табу 17.02.2020

Во многих странах Европы правые популисты участвуют в работе правительства на национальном или региональном уровне. А в ландтаге немецкой Тюрингии благодаря их голосам оказался избранным земельный премьер-министр.
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