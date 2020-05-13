Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)

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Европейский банк реконструкции и развития в своем прогнозе на 2020 год объяснил обвал экономики РФ двумя факторами - ценами на нефть и коронавирусом. На 2021 год ЕБРР прогнозирует рост на уровне 4 процентов.
По словам главы Европейского банка реконструкции и развития Сумы Чакрабарти, утвержденный пакет финансирования - лишь первый шаг. Средства призваны поддержать бизнес, "испытывающий временные кредитные трудности".
Офисы Европейского банка реконструкции и развития останутся только в Санкт-Петербурге и Москве. Ранее ЕБРР решил не возобновлять финансирование новых проектов в России.
Европейский банк реконструкции и развития задал жителям стран Европы и Центральной Азии вопросы о том, довольны ли они своей жизнью и что думают о будущем. Что ответили россияне - у DW.
Китайские интересы в Европе распространяются на крупные проекты в транспортной сфере, в разработке природных ресурсов, промышленном развитии и финансовом сотрудничестве.
Российская экономика почти не пострадает от введенных Москвой санкций против Анкары, однако они спровоцируют рост цен и инфляции, отмечает Европейский банк реконструкции и развития.
Если Москва не отменит санкции в отношении Турции, то рост турецкого ВВП в 2016 году может замедлиться на 0,7 процента, указано в отчете Европейского банка реконструкции и развития.
Бывший ректор РЭШ, живущий во Франции в вынужденной эмиграции, может стать первым россиянином на посту главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития.
Еврокомиссия создает фонд поддержки малого и среднего бизнеса Грузии, Молдавии и Украины. Он предоставит странам около 200 млн евро субсидий из бюджета ЕС в течение ближайших 10 лет.
Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз экономической ситуации на Украине. По оценкам банка, кризис экономики в России негативно отразится на соседних странах.
Деньги Европейского банка реконструкции и развития пойдут на модернизацию газопровода, по которому идет транзит российского газа в Европу. Осуществлять проект будет "Укртрансгаз".
Немецкий автоконцерн выкупил 4 процента акций КАМАЗа у Европейского банка реконструкции и развития. Таким образом, доля Daimler в российской компании выросла с 11 до 15 процентов.
Германия настаивает на завершении постройки саркофага для аварийного реактора на Чернобыльской АЭС. В финансирование проекта G7 включился Европейский банк реконструкции и развития.
Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует сокращение ВВП России в 2015 году. Украина рассчитывает на международную помощь.
Члены совета директоров ЕБРР заявили, что банк не будет осуществлять новые инвестиции в Россию. На РФ пришлось 19 процентов инвестиций банка за первое полугодие текущего года.
О новых санкциях США против российских компаний и о трех факторах, определяющих действенность подобных мер, DW побеседовала с берлинским экономистом Константином Холодилиным.
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