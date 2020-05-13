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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)

MOSCOW, RUSSIA - APRIL 18, 2020: Police officers seen in Red Square during the ongoing COVID-19 coronavirus pandemic. Russian President Vladimir Putin expanded non-working period till April 30, 2020 to prevent the spread of the COVID-19 coronavirus infection. Alexander Shcherbak/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0D62E5

ЕБРР прогнозирует падение ВВП России на 4,5 процента 13.05.2020

Европейский банк реконструкции и развития в своем прогнозе на 2020 год объяснил обвал экономики РФ двумя факторами - ценами на нефть и коронавирусом. На 2021 год ЕБРР прогнозирует рост на уровне 4 процентов.
Logo der EBRD, European Bank for reconstruction and Development. Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Copyright: EBRD Mai, 2012

Коронавирус: ЕБРР выделил 1 млрд евро на поддержку компаний 14.03.2020

По словам главы Европейского банка реконструкции и развития Сумы Чакрабарти, утвержденный пакет финансирования - лишь первый шаг. Средства призваны поддержать бизнес, "испытывающий временные кредитные трудности".
EBRD Hauptsitz in London, European Bank for reconstruction and Development, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Copyright: EBRD Mai, 2012

ЕБРР закрывает пять представительств в России 03.10.2017

Офисы Европейского банка реконструкции и развития останутся только в Санкт-Петербурге и Москве. Ранее ЕБРР решил не возобновлять финансирование новых проектов в России.
Sommer in Moskau. Copyright: DW/Y. Wyschnewezkaya via Daniela Posdnjakova, DW Russisch

ЕБРР выяснил, счастливы ли россияне 16.12.2016

Европейский банк реконструкции и развития задал жителям стран Европы и Центральной Азии вопросы о том, довольны ли они своей жизнью и что думают о будущем. Что ответили россияне - у DW.
Logo der EBRD, European Bank for reconstruction and Development. Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Copyright: EBRD Mai, 2012

Китай стал членом Европейского банка реконструкции и развития 15.12.2015

Китайские интересы в Европе распространяются на крупные проекты в транспортной сфере, в разработке природных ресурсов, промышленном развитии и финансовом сотрудничестве.
1220631 Russia, Moscow. 08/28/2012 A customer shops at an Ashan supermarket. Vladimir Astapkovich/RIA Novosti

ЕБРР о санкциях против Турции: продукты и туры по РФ подорожают на 25% 07.12.2015

Российская экономика почти не пострадает от введенных Москвой санкций против Анкары, однако они спровоцируют рост цен и инфляции, отмечает Европейский банк реконструкции и развития.
Eindrucksvolle Zeugnisse der roemischen und auch der griechischen Geschichte begegnet der Tourist bei einer Rundreise durch den Westen der Tuerkei und auf die griechische Insel Rhodos. Das Bild zeigt: Die Stadt Kusadasi. Strand des Hotels Fantasia Foto: Klaus Rose Copyright: picture-alliance/dpa/K. Rose

Европейские эксперты оценили ущерб Анкары от российских санкций 07.12.2015

Если Москва не отменит санкции в отношении Турции, то рост турецкого ВВП в 2016 году может замедлиться на 0,7 процента, указано в отчете Европейского банка реконструкции и развития.
Sergei Guriev, Rector of the New Economic School in Moscow, gives a thumbs-up as he listens during an interview with Reuters journalists in Moscow in this September 24, 2012 file photo. The prominent economist and government adviser has fled Russia after being questioned by state investigators, amid a growing clamp-down on groups and individuals critical or independent of President Vladimir Putin. Guriev, an English-speaking economist well known to Western investors, had been questioned as a witness in an investigation into the defunct Yukos oil company, whose founder Mikhail Khodorkovsky was jailed in 2005 for fraud. Picture taken September 24, 2012. REUTERS/Maxim Shemetov/Files (RUSSIA - Tags: BUSINESS POLITICS CRIME LAW)

Bloomberg: Сергей Гуриев станет главным экономистом ЕБРР 14.10.2015

Бывший ректор РЭШ, живущий во Франции в вынужденной эмиграции, может стать первым россиянином на посту главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития.
A young visitor holds an European Union flag outside the European Commission headquarters during the Open Doors Day of the European Union institutions in Brussels, Belgium May 9, 2015. REUTERS/Francois Lenoir

Еврокомиссия поддержит предприятия Грузии, Молдавии и Украины 21.05.2015

Еврокомиссия создает фонд поддержки малого и среднего бизнеса Грузии, Молдавии и Украины. Он предоставит странам около 200 млн евро субсидий из бюджета ЕС в течение ближайших 10 лет.
EBRD Hauptsitz in London, European Bank for reconstruction and Development, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Copyright: EBRD Mai, 2012

ЕБРР предсказал усиление экономического спада на Украине 14.05.2015

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз экономической ситуации на Украине. По оценкам банка, кризис экономики в России негативно отразится на соседних странах.
Valves of gas pipe-line are seen in the gas station not far from Kiev on March 4, 2014. The European Union will help Ukraine pay the $2.0 billion it owes to Russian gas giant Gazprom, a top official said Tuesday, as part of an aid package reportedly worth more than one billion euros. AFP PHOTO/ ANDREY SINITSIN (Photo credit should read ANDREY SINITSIN/AFP/Getty Images)

СМИ: ЕБРР одобрил выделение Украине кредита на 200 миллионов долларов 11.12.2014

Деньги Европейского банка реконструкции и развития пойдут на модернизацию газопровода, по которому идет транзит российского газа в Европу. Осуществлять проект будет "Укртрансгаз".
ARCHIV - Zwei Arbeiter prüfen am (25.01.2012) im MTU-Werk Friedrichshafen, einer Marke der Firma Tognum, einen Motor der Baureihe 8000 (gestellte Szene). Der Daimler und Rolly-Royce gehörende Motorenbauer Tognum muss einen Gewinneinbruch verkraften und senkt die Ziele für 2012. Als Halbzeitbilanz des laufenden Jahres meldete das Unternehmen am Dienstag 07.08.2012, dass ihr Überschuss um 29 Prozent auf 77,9 Millionen Euro gesunken sei. Foto: Tobias Kleinschmidt dpa/lsw (Zu lsw: «Konjunkturdelle beschert Tognum Gewinneinbruch - Prognose gesenkt» 07.08.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Daimler увеличил долю в КАМАЗе до 15 процентов 07.11.2014

Немецкий автоконцерн выкупил 4 процента акций КАМАЗа у Европейского банка реконструкции и развития. Таким образом, доля Daimler в российской компании выросла с 11 до 15 процентов.
Reportage aus dem havarierten AKW Tschernobyl Baustelle: Bau der neuen Schutzhülle über dem havarierten Reaktor des AKW Tschernobyl, Ukraine *** Alle Bilder aufgenommen von DW-Mitarbeiter Yevgen Teyze am 6. Juni 2013

Берлин выступил за скорейшее строительство саркофага для Чернобыльской АЭС 17.10.2014

Германия настаивает на завершении постройки саркофага для аварийного реактора на Чернобыльской АЭС. В финансирование проекта G7 включился Европейский банк реконструкции и развития.
A woman walks past an information screen on display inside the office of the Moscow Exchange in the capital Moscow March 14, 2014. Russian stock indexes plunged to the lowest levels since 2009 on Friday, two days before a referendum in Crimea that is expected to provoke western sanctions against Russia. At 0745 GMT the MICEX stock index was down 4.6 percent at 1,191 points after falling more than 5 percent to reach its lowest point since October 2009, while the dollar-denominated RTS index had fallen 5.1 percent to 1,023 points, the lowest since August 2009. REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA - Tags: BUSINESS POLITICS)

ЕБРР: В 2015 году российскую экономику ждет падение 17.09.2014

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует сокращение ВВП России в 2015 году. Украина рассчитывает на международную помощь.
Logo der EBRD, European Bank for reconstruction and Development. Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Copyright: EBRD Mai, 2012

ЕБРР прекращает утверждать новые инвестиции в Россию 23.07.2014

Члены совета директоров ЕБРР заявили, что банк не будет осуществлять новые инвестиции в Россию. На РФ пришлось 19 процентов инвестиций банка за первое полугодие текущего года.
The logo of Russia's top crude producer Rosneft is seen at the company's headquarters, behind the Kremlin wall, in central Moscow in this May 27, 2013 file photo. U.S. President Barack Obama aimed a direct blow at Russia's economic heart on Wednesday with sanctions on Rosneft, the flagship oil giant that generates more than 4 percent of the world's crude and over 8 percent of the country's GDP. Picture taken May 27, 2013. REUTERS/Sergei Karpukhin/Files (RUSSIA - Tags: ENERGY BUSINESS POLITICS)

Эксперт DIW: Европейские санкции ударили бы по России сильнее 17.07.2014

О новых санкциях США против российских компаний и о трех факторах, определяющих действенность подобных мер, DW побеседовала с берлинским экономистом Константином Холодилиным.
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