Европейские эксперты начинают проверку БелАЭС

Европейские эксперты начинают проверку, как на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце выполнили рекомендации Евросоюза по ядерной безопасности, передает корреспондент DW. Их миссия пройдет с 14 по 22 декабря, сообщила на пресс-конференции по итогам виртуального заседания министров энергетики стран ЕС в понедельник, 14 декабря, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
"Мой призыв остается прежним: экспертная оценка АЭС в Островце должна быть завершена как можно скорее. И в процессе введения электростанции в эксплуатацию должны быть обеспечены высшие стандарты безопасности", - подчеркнула Симсон. Миссия пройдет в гибридном формате: 14-15 декабря эксперты Европейской группы по регулированию ядерной безопасности (ENREG) и Европейской комиссии проведут переговоры с белорусской стороной в формате видеоконференции. После этого они должны посетить БелАЭС "для проверки информации, предоставленной им Беларусью", добавила Кадри Симсон. По ее словам, эксперты готовы ехать в страну, несмотря на ограничения на поездки, введенные из-за пандемии коронавируса.
"Я много раз говорила, что меры должны быть приняты (белорусской стороной. - Ред.) до начала коммерческой эксплуатации АЭС в Островце. Все рекомендации должны быть имплементированы без промедления", - добавила еврокомиссар. ENREG внесла свои рекомендации по обеспечению ядерной безопасности на БелАЭС по итогам стресс-теста в 2018 году. На их основании Беларусь подготовила Национальный план действий.
Кадри Симсон добавила, что по просьбе саммита ЕС Еврокомиссия изучит, как предотвратить коммерческий импорт электроэнергии с БелАЭС в третьи страны, не соответствующие стандартам ЕС. По ее словам, это решение будет действительно и для других АЭС, которые строят или будут строить возле границ с ЕС. Отвечать на вопрос, будет ли Еврокомиссия разрабатывать эти меры, если миссия покажет, что Беларусь выполнила все рекомендации, При этом еврокомиссар отказалась, заявив, что не хочет спекулировать по поводу итогов миссии ENSREG. "Все зависит от визита", - добавила она и уточнила, что результаты работы экспертов будут обнародованы в начале 2021 года.
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Стройка века
По объемам строительства новый безопасный саркофаг можно сравнить с обычной спортивной ареной. Но по уровню инженерных разработок этому объекту нет равных. В проекте участвовали ведущие международные эксперты из самых разных отраслей.
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Размеры арки
Высота арки после завершения строительства составит 108 метров. Это в два раза выше, чем на фото. Саркофаг можно было бы сделать значительно меньше по размерам и дешевле по стоимости. Но эксперты перестраховались: если внутри обрушатся фрагменты старого "укрытия", они не должны повредить новый саркофаг.
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Две секции
Осенью 2013 года будет достроена первая секция конфайнмента. С помощью реек, на которых держится конструкция, ее подвинут ближе к разрушенному четвертому реактору ЧАЭС. Осенью 2015 года вторую секцию присоединят к первой и возведут над старым саркофагом.
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Подкрановые балки
Под верхушкой арки уже смонтированы подкрановые балки. На них будет установлена система кранов, с помощью которых разберут конструкцию старого "укрытия". А в далекой перспективе из разрушенного реактора с помощью этих кранов будут изымать остатки ядерного топлива и радиоактивные осколки.
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Особый режим эксплуатации
Арка рассчитана на 100 лет. Но срок эксплуатации лучших антикоррозионных покрытий не превышает 15 лет. Чтобы металлические конструкции не подверглись коррозии, необходимо поддерживать в среде между арками влажность ниже 40 процентов. Воздух между двумя слоями обшивки конфайнмента находится под давлением, чтобы радиоактивная пыль не попадала наружу.
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Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС
Труба мешает
Старая вентиляционная труба (слева) находится в аварийном состоянии. Кроме того, после достройки саркофага она мешала бы поставить арку над четвертым реактором. Поэтому старую трубу в конце 2013 года демонтируют. Возле нее уже установлена труба пониже.
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"Вавилонское" строительство
В строительных работах, включая смежное производство, задействованы почти две тысячи человек. Здесь работают эксперты и строительные бригады из нескольких десятков стран.
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Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС
Мозговой центр
В обычном строительном вагончике работают специалисты из Нидерландов. На них возложена ответственная работа - поднятие арки. Каждую секцию строят в четыре этапа. Конструкции массой в тысячи тонн поднимают с помощью 40 тросовых гидравлических домкратов. Они размещены на десяти подъемных 45-метровых башнях.
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Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС
Обшивка из Германии
Сверхпрочную обшивку из нержавеющей стали для арки производят по технологии и на оборудовании немецкой фирмы Kalzip. Специалисты из Германии обычно разрабатывают крыши для масштабных нестандартных сооружений, прежде всего, спортивных арен. Проект для ЧАЭС инженеры из Кобленца называют самым интересным.
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Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС
Бетонный завод
Непосредственно возле разрушенного четвертого энергоблока ведутся исключительно монтажные работы. Производство стальных конструкций, алюминиевой обшивки и бетона вынесли за пределы зоны повышенного радиационного загрязнения.
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Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС
Особая стройплощадка
Для безопасной работы вблизи разрушенного реактора ЧАЭС пришлось удалить 55 тысяч кубических метров загрязненной почвы и отходов. Но от выбросов радиации не застрахован никто. Поэтому у каждого есть респиратор.
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Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС
Опасная пыль
Особая опасность летом - пыль. В ней могут содержаться радиоактивные частицы. Чтобы уменьшить риск, монтажную площадку в сухую погоду регулярно поливают.
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Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС
Радиационный контроль
На выходе с территории ЧАЭС все рабочие должны пройти радиационный контроль. Максимальная доза облучения для строителей, работающих в наиболее загрязненной зоне возле объекта "укрытие", составляет 100 микрозиверт в день (или 14 000 в год). Это в 350 раз больше, чем получает в среднем житель, проживающий рядом с АЭС.
Автор: Евгений Тейзе, Мария Рюттингер