Европейские эксперты начинают проверку БелАЭС

Европейские эксперты начинают проверку, как на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце выполнили рекомендации Евросоюза по ядерной безопасности, передает корреспондент DW. Их миссия пройдет с 14 по 22 декабря, сообщила на пресс-конференции по итогам виртуального заседания министров энергетики стран ЕС в понедельник, 14 декабря, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.



"Мой призыв остается прежним: экспертная оценка АЭС в Островце должна быть завершена как можно скорее. И в процессе введения электростанции в эксплуатацию должны быть обеспечены высшие стандарты безопасности", - подчеркнула Симсон. Миссия пройдет в гибридном формате: 14-15 декабря эксперты Европейской группы по регулированию ядерной безопасности (ENREG) и Европейской комиссии проведут переговоры с белорусской стороной в формате видеоконференции. После этого они должны посетить БелАЭС "для проверки информации, предоставленной им Беларусью", добавила Кадри Симсон. По ее словам, эксперты готовы ехать в страну, несмотря на ограничения на поездки, введенные из-за пандемии коронавируса.



"Я много раз говорила, что меры должны быть приняты (белорусской стороной. - Ред.) до начала коммерческой эксплуатации АЭС в Островце. Все рекомендации должны быть имплементированы без промедления", - добавила еврокомиссар. ENREG внесла свои рекомендации по обеспечению ядерной безопасности на БелАЭС по итогам стресс-теста в 2018 году. На их основании Беларусь подготовила Национальный план действий.



Кадри Симсон добавила, что по просьбе саммита ЕС Еврокомиссия изучит, как предотвратить коммерческий импорт электроэнергии с БелАЭС в третьи страны, не соответствующие стандартам ЕС. По ее словам, это решение будет действительно и для других АЭС, которые строят или будут строить возле границ с ЕС. Отвечать на вопрос, будет ли Еврокомиссия разрабатывать эти меры, если миссия покажет, что Беларусь выполнила все рекомендации, При этом еврокомиссар отказалась, заявив, что не хочет спекулировать по поводу итогов миссии ENSREG. "Все зависит от визита", - добавила она и уточнила, что результаты работы экспертов будут обнародованы в начале 2021 года.

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