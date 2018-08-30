Европейские футбольные клубы узнали своих соперников по Лиге чемпионов

В Монако в четверг, 30 августа, прошла жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов УЕФА по футболу. В королевском классе сыграют четыре немецких, два российских и один украинский клуб.

Чемпион России прошлого сезона московский "Локомотив" попал в группу D, где его соперниками стали португальский "Порту", немецкий клуб "Шальке 04" и турецкий "Галатасарай". Многократный чемпион Германии мюнхенская "Бавария" возглавила группу Е, где сыграет с португальской "Бенфикой", "Аяксом" из Амстердама и афинским клубом AEK.

В группе А "Боруссию" из Дортмунда ждет мадридский "Атлетико", бельгийский "Брюгге" и футбольный клуб "Монако". Другой немецкий клуб - "Хоффенхайм" - попал в группу F, и на этом этапе сыграет с "Манчестер сити", французским "Лионом" и единственным представителем Украины - донецким "Шахтером". Наконец, тяжелый жребий выпал ЦСКА. В группе G армейцам предстоит противостоять действующему чемпиону Лиги мадридскому "Реалу", итальянской "Роме" и польскому клубу "Виктория".

Первый тур группового этапа Лиги чемпионов пройдет 18-19 сентября, последний - 11-12 декабря. Матчи плей-офф стартуют в феврале 2019 года, финал состоится 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.

Лучший футболист года

В рамках жеребьевки было названо и имя лучшего футболиста Европы 2017/2018. Им впервые был признан полузащитник мадридского "Реала" и капитан сборной Хорватии на прошедшем чемпионате мира Лука Модрич. В споре за это почетное звание он опередил португальца Криштиану Роналду и египтянина Мохамеда Салаха. Ни один немецкий и российский игрок в десятку лучших не попали.

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Смотреть видео 02:47 Now live 02:47 мин Поделиться Стал ли ЧМ победой для России? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/31YnY Стал ли ЧМ-2018 победой для России? (16.07.2018)