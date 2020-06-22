 Европейские театры поддержали Серебренникова | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.06.2020

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Культура и стиль жизни

Европейские театры поддержали Серебренникова

Художественные руководители крупнейших оперных театров Германии и Швейцарии шокированы тем, какую меру наказания озвучило гособвинение в Мещанском суде Москвы.

Оперный театр Штутгарта. Архивное фото 2017 года

Оперный театр Штутгарта. Архивное фото 2017 года

Мещанский суд Москвы приступил к прениям сторон по уголовному делу о мошенничестве в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов так называемого дела "Седьмой студии" в понедельник, 22 июня. Гособвинение запросило у суда шесть лет колонии общего режима для Кирилла Серебренникова. Узнав об этом, мы обратились в немецкие театры, где работал российский режиссер, за комментариями.

Художественный руководитель Государственного оперного театра Штутгарта Виктор Шонер (Viktor Schoner) в ответ на запрос DW так прокомментировал заявление прокуратуры: "Я в ужасе и желаю Кириллу Серебренникову мужества, сил и веры в победу". Художественный руководитель Государственного оперного театра Гамбурга Жорж Дельнон (Georges Delnon) также заявил, что его беспокоит судьба Кирилла Серебренникова, а также, что он "шокирован и глубоко возмущен тем, какую меру наказания потребовало обвинение". 

Худрук и главный режиссер берлинского театра Komische Oper Berlin Барри Коски (Barrie Kosky) заявил DW: "Я возмущен скандальными новостями о том, что нашему другу и любимому коллеге Кириллу Серебренникову грозит шестилетний срок. Это - международный скандал. И мы, международное театральное сообщество, должны сделать все возможное, чтобы убедить власти, преследующие Кирилла, остановить этот процесс".

Художественный руководитель оперного театра Цюриха Андреас Хомоки (Andreas Homoki) так комментирует ситуацию: "Приговор, запрошенный прокурором в отношении Кирилла Серебренникова, - в высшей степени шокирующий. Если московский суд поддержит сторону обвинения, умрут последние остатки надежды на конституционное право в России. Для страны, которая так гордится своим искусством, такое решение стало бы еще одним шагом в изоляцию".

Что и где ставил Серебренников

На сцене Штутгартской оперы Серебренников поставил "Саломею" в 2015 году. На 2017 год там же была запланирована премьера романтической оперы "Гензель и Гретель", однако в полном объеме постановку осуществить не удалось из-за ареста российского режиссера в Москве. На сцене Гамбургской оперы Серебренников поставил в прошлом году "Набукко" - удаленно, находясь под домашним арестом в Москве. 

Сцена берлинского оперного театра Komische Oper Серебренникову также хорошо знакома: в 2012 году здесь был поставлен музыкально-театральный эксперимент "American Lulu", а в 2016 году в Берлине состоялась премьера "Севильского цирюльника" в постановке российского режиссера. На июнь этого года также была запланирована громкая премьера, но новую берлинскую постановку пришлось отложить из-за пандемии.

В Цюрихском оперном театре Серебренников в 2018 году поставил оперу Моцарта "Cosi fan tutte" - не отходя от своего рабочего стола в Москве. Репетиции на месте проводил его соавтор Евгений Кулагин. Постановка стала первым подобным опытом удаленной режиссерской работы в мире и имела грандиозный успех.

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    Автор: Ксения Сафронова


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