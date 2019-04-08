Европейские предприниматели начали кампанию бойкота султана Брунея

Европейские предприниматели, финансовые институты, СМИ присоединяются к кампании протеста против вступления в Брунее в силу закона о казни забиванием камнями за супружескую измену и гомосексуализм. Так издатели газеты Financial Times, ряд европейских агентств недвижимости объявили в понедельник, 8 апреля, о фактическом бойкоте девяти отелям султана Брунея Хассанала Болкиаха. Они присоединились к призыву британского певца Элтона Джона и американского актера Джорджа Клуни. Ранее призыв поддержал и Deutsche Bank.
После вступления закона в силу восемь гостиниц, принадлежащих компании Brunei Investment Agency, основателем которой является султан Брунея, удалили свои аккаунты в Twitter. Некоторые из них закрыли от сторонних пользователей страницы в Instagram.
К бойкоту султана Брунея присоединились транспортные компании
Тем временем британская туристическая компания STA Travel, которая занимается организацией путешествий для молодежи и студентов, объявила о прекращении продаж авиабилетов на рейсы брунейской национальной авиакомпании Royal Brunei.
В лондонском метро и автобусах отказались от дальнейшей рекламы туристических поездок в Бруней.
Накануне принятия закона 1 апреля Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала Бруней не вводить соответствующие поправки к уголовному кодексу. Она заявила, что применение смертной казни приведет к серьезному откату в области защиты прав человека.
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Где можно выпить эспрессо с Джорджем Клуни в Берлине
На красной дорожке перед "Дворцом Берлинале"
Место встречи - красная дорожка перед "Дворцом Берлинале" ("Berlinale-Palast"). Это эпицентр всех событий кинофестиваля. Правда, обычного зрителя от звезд отделяет, как минимум, еще одна дорожка для СМИ. Придется любоваться на расстоянии. Получить автограф любимого актера или актрисы можно еще и там, где проходит показ конкурсных кинолент: в кинотеатрах Zoo Palast и Kino International.
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Где можно выпить эспрессо с Джорджем Клуни в Берлине
Ресторан "Borchardt"
Джордж Клуни бывал в этом ресторане, будучи еще холостяком. Ресторан "Borchardt" на площади Жандарменмаркт привлекает звезд мирового кинематографа круглый год. Том Круз или Дженнифер Лоуренс любят местный венский шницель и приготовленный по-домашнему картофельный салат.
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Где можно выпить эспрессо с Джорджем Клуни в Берлине
"Bocca di Bacco" на улице Фридрихсштрассе
Неподалеку от ресторана "Borchardt", на улице Фридрихсштрассе, находится "Bocca di Bacco" - итальянский ресторан, полюбившийся знаменитым гостям немецкой столицы. В числе "завсегдатаев" - Мэтт Деймон, Деми Мур и Том Хэнкс. Именно здесь раздавал автографы Джордж Клуни (на снимке), отмечая премьеру фильма "Охотники за сокровищами" в 2014 году.
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Ресторан "Grill Royal"
Звезды кинематографа - частые гости в ресторане "Grill Royal", который удобно расположен в центре Берлина на улице Фридрихсштрассе. В ресторане, из окон которого открывается великолепный вид на Шпрее, ужинали такие поклонники изысканной кухни, как Хью Грант, Лиам Нисон и Скарлетт Йоханссон.
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Бар "Tausend"
Также в центре столицы находится популярный среди участников кинофестиваля бар "Tausend" ("Тысяча"). Во время проведения Берлинале здесь буквально яблоку негде упасть. По соседству с баром, в ресторане Backroom Cantina, уже видели Леонардо Ди Каприо, вкушающего деликатесы интернациональной кухни, приготовленные прямо у него на глазах.
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Где можно выпить эспрессо с Джорджем Клуни в Берлине
Ресторан "Pauly Saal"
Ресторан "Pauly Saal", где подают как традиционно немецкие, австрийские, так и еврейские блюда, расположен в бывшей общинной школе для девочек (Jüdische Mädchenschule) на Августштрассе. Среди знаменитых гостей ресторана - Брэд Питт, Наоми Кэмпбелл . Это заведение является "дочкой" ресторана "Grill Royal".
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Где можно выпить эспрессо с Джорджем Клуни в Берлине
"Al Contadino sotto le Stelle" на улице Августштрассе
Это любимый берлинский ресторан Анджелины Джоли и Брэда Питта. Благодаря звездной паре, ресторан прославился и стал излюбленным местом встречи представителей богемного мира. Во время съемок фильма "Бесславные ублюдки" Квентин Тарантино, Тиль Швайгер (Til Schweiger) и Диане Крюгер (Diane Kruger) частенько ужинали здесь.
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Где можно выпить эспрессо с Джорджем Клуни в Берлине
"Paris Bar" на улице Кантштрассе
Легендарный бар "Paris Bar" в районе Шарлоттенбург издавна считается местом встречи "богатых и красивых" и, разумеется, звезд Берлинале. Известно, что Роберт де Ниро, Джек Николсон и Бернд Айхингер (Bernd Eichinger) с удовольствием лакомились здесь деликатесами классической французской кухни.
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Где можно выпить эспрессо с Джорджем Клуни в Берлине
"Soho House" на улице Торштрассе
Звездные гости столицы появляются не только в кинотеатрах и ресторанах, но и в более эксклюзивных заведениях. Таких, как закрытый клуб "Soho House". Членами клуба, филиалы которого наряду с Берлином находятся в Нью-Йорке или Майами, являются, например, Мадонна, Джордж Клуни и Хью Грант.
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Где можно выпить эспрессо с Джорджем Клуни в Берлине
Где живут звезды
Легендарной гостинице "Adlon", расположенной на Парижской площади Берлина, к блеску звезд мирового масштаба не привыкать. Здесь останавливались такие именитые актеры, как Эдвард Нортон и Анджелина Джоли. Другие популярные гостиницы участников берлинского кинофестиваля, где можно постараться получить автограф - "Regent", "Ritz Carlton" или "Hotel de Rome".
Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Инга Ваннер