Европейские предприниматели начали кампанию бойкота султана Брунея

Европейские предприниматели, финансовые институты, СМИ присоединяются к кампании протеста против вступления в Брунее в силу закона о казни забиванием камнями за супружескую измену и гомосексуализм. Так издатели газеты Financial Times, ряд европейских агентств недвижимости объявили в понедельник, 8 апреля, о фактическом бойкоте девяти отелям султана Брунея Хассанала Болкиаха. Они присоединились к призыву британского певца Элтона Джона и американского актера Джорджа Клуни. Ранее призыв поддержал и Deutsche Bank.

После вступления закона в силу восемь гостиниц, принадлежащих компании Brunei Investment Agency, основателем которой является султан Брунея, удалили свои аккаунты в Twitter. Некоторые из них закрыли от сторонних пользователей страницы в Instagram.

К бойкоту султана Брунея присоединились транспортные компании

Тем временем британская туристическая компания STA Travel, которая занимается организацией путешествий для молодежи и студентов, объявила о прекращении продаж авиабилетов на рейсы брунейской национальной авиакомпании Royal Brunei.

В лондонском метро и автобусах отказались от дальнейшей рекламы туристических поездок в Бруней.

Накануне принятия закона 1 апреля Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала Бруней не вводить соответствующие поправки к уголовному кодексу. Она заявила, что применение смертной казни приведет к серьезному откату в области защиты прав человека.

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