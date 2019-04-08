 Европейские предприниматели начали кампанию бойкота султана Брунея | Новости из Германии о Европе | DW | 08.04.2019

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Европа

Европейские предприниматели начали кампанию бойкота султана Брунея

Элтон Джон и Джордж Клуни призвали деньгами наказать султана Брунея за введение смертной казни за супружескую измену и гомосексуализм. Призыв поддержали издатели Financial Times и ряд других фирм.

Cултан Брунея Хассанал Болкиах

Cултан Брунея Хассанал Болкиах

Европейские предприниматели, финансовые институты, СМИ присоединяются к кампании протеста против вступления в Брунее в силу закона о казни забиванием камнями за супружескую измену и гомосексуализм. Так издатели газеты Financial Times, ряд европейских агентств недвижимости объявили в понедельник, 8 апреля, о фактическом бойкоте девяти отелям султана Брунея Хассанала Болкиаха. Они присоединились к призыву британского певца Элтона Джона и американского актера Джорджа Клуни. Ранее призыв поддержал и Deutsche Bank.

Контекст

Власти Брунея ужесточили уголовный кодекс, опираясь на законы шариата. Правозащитники из AI призвали международное сообщество осудить введение столь жестоких наказаний, которые будут применяться в том числе и к детям. (28.03.2019)

Представление ЛГБТ в привлекательном свете в РФ запрещено законом. Но его применение пока выборочно и ограничивается штрафом. Теперь МВД предложило ввести уголовную ответственность за гей-пропаганду. (20.10.2017)

После вступления закона в силу восемь гостиниц, принадлежащих компании Brunei Investment Agency, основателем которой является султан Брунея, удалили свои аккаунты в Twitter. Некоторые из них закрыли от сторонних пользователей страницы в Instagram.

К бойкоту султана Брунея присоединились транспортные компании

Тем временем британская туристическая компания STA Travel, которая занимается организацией путешествий для молодежи и студентов, объявила о прекращении продаж авиабилетов на рейсы брунейской национальной авиакомпании Royal Brunei.

В лондонском метро и автобусах отказались от дальнейшей рекламы туристических поездок в Бруней.

Накануне принятия закона 1 апреля Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала Бруней не вводить соответствующие поправки к уголовному кодексу. Она заявила, что применение смертной казни приведет к серьезному откату в области защиты прав человека.

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    На красной дорожке перед "Дворцом Берлинале"

    Место встречи - красная дорожка перед "Дворцом Берлинале" ("Berlinale-Palast"). Это эпицентр всех событий кинофестиваля. Правда, обычного зрителя от звезд отделяет, как минимум, еще одна дорожка для СМИ. Придется любоваться на расстоянии. Получить автограф любимого актера или актрисы можно еще и там, где проходит показ конкурсных кинолент: в кинотеатрах Zoo Palast и Kino International.

  • Ресторан Borchardt на площади Жандарменмаркт

    Где можно выпить эспрессо с Джорджем Клуни в Берлине

    Ресторан "Borchardt"

    Джордж Клуни бывал в этом ресторане, будучи еще холостяком. Ресторан "Borchardt" на площади Жандарменмаркт привлекает звезд мирового кинематографа круглый год. Том Круз или Дженнифер Лоуренс любят местный венский шницель и приготовленный по-домашнему картофельный салат.

  • Bocca di Bacco на улице Фридрихсштрассе: в гостях Джордж Клуни

    Где можно выпить эспрессо с Джорджем Клуни в Берлине

    "Bocca di Bacco" на улице Фридрихсштрассе

    Неподалеку от ресторана "Borchardt", на улице Фридрихсштрассе, находится "Bocca di Bacco" - итальянский ресторан, полюбившийся знаменитым гостям немецкой столицы. В числе "завсегдатаев" - Мэтт Деймон, Деми Мур и Том Хэнкс. Именно здесь раздавал автографы Джордж Клуни (на снимке), отмечая премьеру фильма "Охотники за сокровищами" в 2014 году.

  • Ресторан Grill Royal, Берлин-Митте

    Где можно выпить эспрессо с Джорджем Клуни в Берлине

    Ресторан "Grill Royal"

    Звезды кинематографа - частые гости в ресторане "Grill Royal", который удобно расположен в центре Берлина на улице Фридрихсштрассе. В ресторане, из окон которого открывается великолепный вид на Шпрее, ужинали такие поклонники изысканной кухни, как Хью Грант, Лиам Нисон и Скарлетт Йоханссон.

  • Бар Tausend - Тысяча

    Где можно выпить эспрессо с Джорджем Клуни в Берлине

    Бар "Tausend"

    Также в центре столицы находится популярный среди участников кинофестиваля бар "Tausend" ("Тысяча"). Во время проведения Берлинале здесь буквально яблоку негде упасть. По соседству с баром, в ресторане Backroom Cantina, уже видели Леонардо Ди Каприо, вкушающего деликатесы интернациональной кухни, приготовленные прямо у него на глазах.

  • Ресторан Pauly Saal

    Где можно выпить эспрессо с Джорджем Клуни в Берлине

    Ресторан "Pauly Saal"

    Ресторан "Pauly Saal", где подают как традиционно немецкие, австрийские, так и еврейские блюда, расположен в бывшей общинной школе для девочек (Jüdische Mädchenschule) на Августштрассе. Среди знаменитых гостей ресторана - Брэд Питт, Наоми Кэмпбелл . Это заведение является "дочкой" ресторана "Grill Royal".

  • Al Contadino sotto le Stelle на улице Августштрассе

    Где можно выпить эспрессо с Джорджем Клуни в Берлине

    "Al Contadino sotto le Stelle" на улице Августштрассе

    Это любимый берлинский ресторан Анджелины Джоли и Брэда Питта. Благодаря звездной паре, ресторан прославился и стал излюбленным местом встречи представителей богемного мира. Во время съемок фильма "Бесславные ублюдки" Квентин Тарантино, Тиль Швайгер (Til Schweiger) и Диане Крюгер (Diane Kruger) частенько ужинали здесь.

  • Paris Bar на улице Кантштрассе

    Где можно выпить эспрессо с Джорджем Клуни в Берлине

    "Paris Bar" на улице Кантштрассе

    Легендарный бар "Paris Bar" в районе Шарлоттенбург издавна считается местом встречи "богатых и красивых" и, разумеется, звезд Берлинале. Известно, что Роберт де Ниро, Джек Николсон и Бернд Айхингер (Bernd Eichinger) с удовольствием лакомились здесь деликатесами классической французской кухни.

  • Клуб Soho House в Берлине на Торштрассе

    Где можно выпить эспрессо с Джорджем Клуни в Берлине

    "Soho House" на улице Торштрассе

    Звездные гости столицы появляются не только в кинотеатрах и ресторанах, но и в более эксклюзивных заведениях. Таких, как закрытый клуб "Soho House". Членами клуба, филиалы которого наряду с Берлином находятся в Нью-Йорке или Майами, являются, например, Мадонна, Джордж Клуни и Хью Грант.

  • Отель Адлон на Парижской площади

    Где можно выпить эспрессо с Джорджем Клуни в Берлине

    Где живут звезды

    Легендарной гостинице "Adlon", расположенной на Парижской площади Берлина, к блеску звезд мирового масштаба не привыкать. Здесь останавливались такие именитые актеры, как Эдвард Нортон и Анджелина Джоли. Другие популярные гостиницы участников берлинского кинофестиваля, где можно постараться получить автограф - "Regent", "Ritz Carlton" или "Hotel de Rome".

    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Инга Ваннер


Контекст

Где можно выпить эспрессо с Джорджем Клуни в Берлине

В Берлине в эти дни - скопление звезд мировой величины. Гостям и участникам 66-го Берлинале не чужды удовольствия, кроме кино. 10 мест, где можно встретиться со звездой. (16.02.2016)  

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