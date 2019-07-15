Европейские дипломаты подтвердили намерение спасти ядерную сделку с Ираном

Участники заседания по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) "решительно настроены" спасти ядерную сделку с Ираном. Об этом замминистра иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи заявил по окончании встречи в Вене в воскресенье, 28 июля. "Я не могу сказать, что мы разрешили" все вопросы, отметил Аракчи. При этом он особо выделил "конструктивную атмосферу" заседания с участием представителей Ирана, Германии, Франции, Великобритании, Китая, России, а также Европейского Союза.

По словам главы китайской делегации, европейские дипломаты призвали Иран соблюдать ядерную сделку. В свою очередь, Тегеран подчеркнул, что Брюсселю, Берлину, Лондону и Парижу следует выполнять свои части сделки. Кроме того, участники заседания выразили недовольство введением Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в одностороннем порядке, добавил представитель китайской стороны.

Дипломаты согласились провести заседание на уровне глав внешнеполитических ведомств в ближайшее время. Точная дата подобного мероприятия пока не определена.

Санкции Вашингтона в отношении Исламской Республики

Совместный всеобъемлющий план действий, который подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных США и ЕС.

После того как США в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил санкции в отношении Исламской Республики и направил в регион военные корабли и бомбардировщики.

Иран начинает обогащать уран выше обговоренного уровня

В начале июля представитель иранского правительства Али Рабей заявил, что страна будет обогащать уран в зависимости от своих потребностей. Тем самым Исламская Республика снимает с себя обязательство по Венскому ядерному соглашению 2015 года, которое предусматривает запрет на обогащение урана до уровня более 3,67 процента.

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