Европа призвала Тегеран вернуться к ядерной сделке

Германия, Франция и Великобритания призвали Иран вернуться к выполнению обязательств, принятых им при заключении ядерной сделки. Заявление, посвященное возобновлению Тегераном обогащения урана на ядерном объекте Фордо, было распространено в понедельник, 11 ноября. В документе говорится, что страны ЕС могут привести в действие механизмы, которые повлекут за собой возобновление санкций против Ирана.

В тот же день Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что Иран возобновил обогащение урана в Фордо и тем самым - соответствующее заявление Иранского агентства по атомной энергии. Возобновление работ в Фордо в 180 километрах к югу от Тегерана представляет собой еще один шаг на пути выхода страны из ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД). Евросоюз и Россия с обеспокоенностью отреагировали на этот шаг.

Тегеран уже более полугода постепенно отказывается от обязательств, сформулированных в 2015 году при заключении ядерной сделки. Действия иранских властей связаны с тем, что США вышли из СВПД в 2018 году и с тех пор неоднократно расширяли санкции против Ирана.

После подписания СВПД обогащение урана на подземном заводе Фордо было заморожено. Количество центрифуг на объектах Фордо и Натанс было сокращено более чем на две трети до 5060 в соответствии с условиями ядерной сделки. Кроме того, согласно договору, Иран не мог заниматься обогащением урана до 2025 года, а центр в Фордо должен быть превращен в ядерный, физический и технологический центр, центрифуги которого используются для получения стабильных изотопов для гражданских целей.

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