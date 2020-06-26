 Европа готова помочь Серебренникову  | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.06.2020

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Культура и стиль жизни

Европа готова помочь Серебренникову 

Как театры в Германии и Швейцарии, с которыми вместе работал Кирилл Серебренников, отреагировали на приговор суда? Готовы ли они поддержать коллегу и друга? Да, несомненно. 

Акция солидарности с Кириллом Серебренниковым труппы берлинского театра Deutsches Theater

Акция солидарности с Кириллом Серебренниковым труппы берлинского Deutsches Theater

В пятницу, 26 июня, Мещанский суд Москвы вместе с другими обвиняемыми признал художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, проходящего по так называемому делу "Седьмой студии", виновным в хищении государственных средств. Серебренников получил три года условно и должен выплатить 800 тысяч рублей штрафа. Кроме того, суд взыщет с фигурантов дела 129 млн рублей по иску Минкультуры. На имущество подсудимых, как и раньше, наложен арест. Кроме того, Серебренникову на три года запретили занимать должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в государственных учреждениях культуры РФ.

Главных вопросов, которые возникают сейчас у коллег Серебренникова за рубежом, два: откуда Кирилл возьмет столько денег и сможет ли он выехать за пределы России, чтобы осуществить новые проекты за границей? Пока ответов на эти вопросы европейские театры не получили. Известно только, что адвокат режиссера намерен обжаловать приговор Мещанского суда, оглашенный в пятницу.

Предотвратить катастрофу

DW обратилась к руководителям театров, с которыми сотрудничал российский режиссер, за комментариями. Судя по ответам, коллеги готовы поддержать Серебренникова. Художественный руководитель Государственного оперного театра Штутгарта Виктор Шонер (Viktor Schoner) так прокомментировал приговор по "театральному делу: "Мне, конечно, хотелось, чтобы Кирилла Серебренникова оправдали. Суд ведь уже возвращал дело в прокуратуру в сентябре прошлого года, поскольку не было доказательной базы для обоснования обвинительного заключения.

Прокуратура к тому моменту занималась сбором материалов более двух лет. И вдруг после возврата дела ей всего за восемь месяцев удалось собрать доказательства вины фигурантов "театрального дела"?! Было бы интересно узнать, будут ли опубликованы материалы дела, чтобы понять, что в итоге привело к приговору.

Кирилл Серебренников у оперного театра в Штуттгарте. 2015 г.

Кирилл Серебренников у оперного театра в Штуттгарте, где он ставил "Саломею". 2015 г.

И ведь не случайно так совпало, что приговор был вынесен спустя два дня после большого военного парада и в канун голосования, которое позволит Владимиру Путину оставаться у власти еще 16 лет. Шокирует и то, что в дополнение к условному сроку и штрафу в размере 800 тысяч рублей трое обвиняемых должны выплатить сумму якобы нанесенного "ущерба" в размере около двух миллионов долларов США. Это просто разорение! Мы все, кто ценит Кирилла и его работу, должны предотвратить эту катастрофу и помочь ему и его коллегам". 

Власти хотят создать прецедент

Художественный руководитель оперного театра Цюриха Андреас Хомоки (Andreas Homoki) так комментирует ситуацию: "Что Серебренникова не оправдают, было ожидаемо. Несмотря на то, что обвиняемые не получили сроков, запрошенных обвинением, условные наказания тоже являются доказательством того, что люди творческие в России не застрахованы от тех или иных санкций со стороны государства. Очевидно, что власти хотят создать прецедент и показать на примере Серебренникова, "неудобного" театрального режиссера, свободного духом художника, и его "однодельцев", как не надо себя вести. И весь этот показательный процесс, и этот приговор – предупреждение другим. Люди, стоящие у власти в России и представляющие страну, которая по праву гордится своей выдающейся культурой, нанесли огромный ущерб как раз репутации российской культуры. В мыслях наших мы сейчас с Кириллом и желаем ему сил и крепкого, боевого духа".

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    Автор: Ксения Сафронова


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