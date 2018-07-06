Европа голосует против перехода на летнее и зимнее время

Выполняя постановление Европарламента, Европейская комиссия запустила с четверга, 5 июля, сайт, на котором жители стран ЕС могут до 16 августа проголосовать за то, какое время они предпочитают: летнее или зимнее. Перехода с одного на другое больше не будет. Впрочем, именно сейчас проголосовать невозможно: от наплыва желающих как можно скорее избавиться от двух времен сайт рухнул. Вместо него открывается страница, на которой Еврокомиссия на разных языках приносит извинения за то, что сайт не работает.

Как бы там ни было, но конец "мытарствам" близок! Что не удивительно. Так, результаты репрезентативного опроса, проведенного известным институтом изучения общественного мнения Forsa в Германии, совершенно однозначны: почти две трети немцев считают переход на летнее и зимнее время бессмысленной процедурой и выступают за то, чтобы отменить этот полугодовой ритуал. Собственно говоря, речь идет о так называемом летнем времени, потому что зимнее - это "нормальное" время, по которому Европа жила до 1980 года. Спустя почти 40 лет очень многие жители европейских стран жалуются на то, что это отрицательно сказывается на их физическом состоянии и психическом здоровье. Кроме того, экономические выгоды от перестановки часов сейчас существенно меньше, чем считалось когда-то.

Диктат "социальных" часов

"Мужчине нужно шесть часов сна, женщине - семь, а дураку - восемь", - сказал однажды Наполеон. Время сна император считал потерянным временем, и сам обходился шестью часами - как и знаменитый изобретатель Эдисон. Зато Эйнштейну требовалось не меньше десяти, а он, как известно, вовсе не был дураком. Потребность во сне, также как и то, когда человек засыпает и просыпается, - очень индивидуальные вещи, и в значительной мере они предопределены генетически. Это показывает, в частности, в своей книге "Wie wir ticken" (это название переводится по смыслу: ''Как идут наши внутренние часы") ведущий немецкий хронобиолог Тилль Рённеберг (Till Roenneberg).

Часы голову не заменят

"Кто рано встает, тому бог дает", "У ранней пташки золото в клюве", "Кто раньше встает, все грибы соберет, а сонливый и ленивый идут после за крапивой", - такие поговорки есть почти у каждого народа. Смысл их очевиден: люди, спящие больше и дольше, считаются лентяями. Рённеберг, который проводил исследования в Германии, Испании, США, Индии, Бразилии и проанализировал детальную информацию о 80 тысячах жителей трех континентов, считает подобные "народные мудрости" безнадежно устаревшими. Они соответствовали действительности в те времена, когда большинство населения планеты занималось сельским хозяйством, но сейчас это не так. Около 60 процентов европейцев относятся к так называемым "совам", то есть предпочитают поздно ложиться и поздно вставать.

Увы, это далеко не всегда удается. "Внутренним", биологическим часам приходится подлаживаться под "социальные", так что "совы", как правило, должны раньше, чем им хотелось бы, вставать на работу, в институт или в школу. К чему это приводит, хорошо известно многим: трудно сконцентрироваться, человек становится раздражительным, быстро устает, хуже переносит физические, умственные и эмоциональные нагрузки... Сон в этом случае идет вразнобой с генетически заданным биоритмом, подчеркивает эксперт.

Почему мужчины предпочитают молодых женщин?

Кроме того, правильный режим сна (и, естественно, бодрствования) зависит от гораздо большего числа факторов, чем одна лишь принадлежность к "совам" или "жаворонкам". Степень усталости, возраст, пол, стиль жизни, время года, - все это играет важную роль. Так, например, маленькие дети, как правило, относятся (к ужасу их родителей) к ранним хронотипам, но позже режим сна сдвигается у них на более позднее время. Абсолютными "совами" являются подростки и молодежь, начиная с переходного возраста и лет до двадцати. Они могут чуть ли не до утра сидеть перед телевизором, гулять с друзьями или танцевать на дискотеке, зато утром их не добудишься. Поэтому немецкий ученый страстно выступает за то, чтобы перенести начало занятий в школах и вузах на более позднее время. Ведь первый урок, а то и два пропадают впустую. "Дело тут не в дисциплине, а в биологии", - подчеркивает Тилль Рённеберг.

Потребность во сне - вещь индивидуальная

У мужчин и женщин, например, суточный ритм не просто меняется с возрастом, но меняется по-разному и совпадает нечасто. Немецкий эксперт полушутя-полусерьезно замечает, что, наверное, именно этим можно объяснить, почему зрелые мужчины часто женятся на молодых: в возрасте 40-45 лет у мужчины и 30-35 лет у женщины их внутренние часы с большой долей вероятности будут идти примерно одинаково.

Любое нарушение естественного, природного ритма, регулирующего режим сна, нарушает стабильность наших внутренних часов, а значит и всего организма. Таким недопустимым вмешательством в природный ритм хронобиолог считает переход на "сезонное" время. На основе многочисленных экспериментов Рённеберг доказывает, что это отрицательно сказывается не только на самочувствии людей, но и на их продуктивности. То есть является неэффективным и с экономической точки зрения.

Как подчеркивает ученый, обычно проходит не меньше 3-4 недель после перехода на летнее, а осенью - обратно на "нормальное" время, пока наши внутренние часы не синхронизируются с часами "социальными". Если же погода не соответствует сезону (то есть весна запаздывает или лето затягивается), требуется даже больше. Еще опаснее, кстати, посменная работа, когда день превращается в ночь, а ночь в день. Но это хотя бы диктуется производственной необходимостью, а перевод стрелок раз в полгода - полная бессмыслица, подчеркивает эксперт.

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