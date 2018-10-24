Европарламент раскритиковал Россию за действия в Азовском море

Европарламент "очень сожалеет" по поводу "чрезмерных действий", предпринимаемых Россией в Азовском море в нарушение международного права, говорится в резолюции, которую на пленарном заседании в Страсбурге в четверг, 25 октября, поддержало большинство евродепутатов.

О чем идет речь в резолюции

Резолюция осуждает "чрезмерные" блокировки и инспекции коммерческих судов, осуществляемые Россией. Согласно данным, предоставленным правительством Украины, по состоянию на конец сентября усиленным проверкам подверглись более 200 судов, среди которых 120 были под флагами стран ЕС. В этой связи в Европарламенте отметили, что до открытия Керченского моста из России в аннексированный ею Крым проверки кораблей в Азовском море совершались выборочно и не нарушали свободного движения судов и грузов.

В пленарном зале Европарламента

В резолюции, не являющейся обязательной к исполнению, но выражающей политическую позицию Европарламента, депутаты признают право России проводить проверки, но подчеркивают, что им "не следует злоупотреблять" или "использовать его по политическим соображениям".

Депутаты Европарламента считают, что для урегулирования ситуации вокруг Азовского моря было бы "очень полезным" назначить специального посланника по Крыму и Донбассу, сфера ответственности которого распространялась бы на Азовское море. Также евродепутаты видят необходимость в мониторинге этого моря миссией ОБСЕ в Украине, мандат которой распространяется на территорию всей страны.

Как Азовское море стало причиной конфликта

Эскалация конфликта в Азовском море произошла весной 2018 года, когда Москва стала наращивать военное присутствие там и усиленно проверять коммерческие суда. Украина отреагировала на это созданием военной базы в Бердянске. Все это происходило на фоне строительства Керченского моста из России в аннексированный ею Крым, ведь единственный путь из Черного в Азовское море - это Керченский пролив.

В сентябре подкомитет Европарламента по безопасности и обороне направил на побережье Азовского моря свою миссию , после чего заслушал чиновников из ЕС, НАТО и Украины . А во вторник, 23 октября, на пленарном заседании евродепутаты провели дебаты, посвященные ситуации вокруг Азовского моря.

Дебаты о ситуации вокруг Азовского моря

Во время дебатов евродепутаты преимущественно осуждали проверки судов в Азовском море, проводимые российской стороной. Одну из наиболее жестких позиций по этому вопросу занял представитель фракции либералов в Европарламенте Пятрас Ауштрявичюс. Он уверен, что если "такие враждебные действия", как усиленные инспекции, не остановить вовремя, то Кремль воспримет это как "зеленый свет" и будет проводить их и в других водах.

Азовское море

Депутат от фракции "Европейские консерваторы и реформисты" Анна Фотыга назвала нарушение территориальных вод и блокирование судов "шаблоном" в действиях РФ против разных стран Европы.

В то время как депутаты из умеренных фракций говорили о связи между ситуацией в Азовском море с другими нарушениями международного права Кремлем, евроскептики проводили параллели с иными событиями. Так, Жан-Люк Шаффхаузер из фракции "Европа наций и свободы" считает, что причина усиления напряженности состоит в решении США в конце августа усилить военную помощь Украине - в сентябре Вашингтон передал Киеву два патрульных катера "Айленд". Но эскалация в Азовском море началась раньше августа.

Внефракционный депутат Европарламента Георгиос Эпитедеос от греческой праворадикальной партии "Золотая заря" был единственным депутатом, заявившим, что Украина делает то же самое, что и Россия. В качестве примера он назвал задержание танкера, очевидно, имея в виду судно "Механик Погодин", которое уже два месяца заблокировано в порту Херсона.

Милитаризация Азовского моря

По мнению Сандры Калниете, изложившей позицию Европейской народной партии (ЕНП), хотя усиленные проверки и затрагивают напрямую интересы ЕС, куда важнее коммерческого аспекта - угроза безопасности. "Ситуация в Азове постепенно превращается в еще один открытый конфликт, только и ждущий, чтобы разгореться", - считает она.

Сандра Калниете назвала действия РФ "ползучей аннексией" Азовского моря. В резолюции эта характеристика отражения не нашла. Однако депутаты Европарламента заявили о возможной опасности захвата Россией месторождений нефти и газа в этом море. Такая опасность появится, если Москва "достигнет своей цели превращения его (Азовского моря. - Ред.) во внутреннее озеро внутри РФ", говорится в резолюции.

Европарламент "серьезно обеспокоен продолжающейся милитаризацией Азовского моря и региона Черного моря", говорится в документе. И в качестве примера приводится размещение Россией зенитных ракетных комплексов С-400 в Крыму и переброска в Азовское море военных кораблей и патрульных катеров из Каспия.

В резолюции депутаты выразили сожаление в связи с тем, что "Азовское море стало новым измерением воинственных действий России против Украины". В документе говорится о том, что Европарламент также обратился к Совету ЕС с просьбой дать Москве понять, что адресные санкции против РФ "будут усилены в случае дальнейшей эскалации конфликта в Азовском море". Ранее ряд евродепутатов призывали к введению новых санкций в отношении РФ уже сейчас, но это предложение не нашло достаточной поддержки.

В свою очередь Верховный представитель по вопросам внешней политики ЕС Федерика Могерини, также принимавшая участие в дебатах, с нескрываемым сожалением вспомнила о том, что совсем недавно Азовское море было почти полностью демилитаризованным. "Милитаризация Азовского моря не соответствует ничьим интересам и может лишь дестабилизировать хрупкое положение в сфере безопасности в регионе Черного моря", - подчеркнула она.

В то же время Федерика Могерини отдельно поощрила "поиски справедливости в международных судах" со стороны Киева. Речь идет, в частности, о деле, которое рассматривается в рамках Конвенции ООН по морскому праву.

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