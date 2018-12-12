Европарламент призвал закрыть доступ судам РФ в случае блокировки Азовского моря  

Парламент ЕС принял резолюцию по Украине. В ней речь идет о перспективе новых санкций против Москвы, дается оценка ходу реформ и содержится критика процесса деолигархизации и борьбы с коррупцией.
Европарламент утвердил свой первый отчет о выполнении соглашения об ассоциации ЕС - Украина. За соответствующую резолюцию проголосовали 433 депутата на пленарном заседании в Страсбурге 12 декабря. Против были 105. Дебаты об отчете состоялись накануне.
В Страсбурге призвали к новым санкциям против Москвы
Профильный комитет парламента поддержал отчет еще в середине ноября, то есть до событий в Керченском проливе. В утвержденном тогда тексте говорилось, что ситуация "может перерасти в открытый конфликт". Теперь же евродепутаты в резолюции "решительно осудили акт агрессии РФ", когда 25 ноября три украинских судна попытались пройти Кеченский пролив, но российские военные их "заблокировали, обстреляли и захватили в международных водах", арестовав 24 украинских моряка.
Во время дебатов ряд евродепутатов призвали Москву освободить украинцев. "Вскоре мы будем праздновать Рождество и Новый год и требуем от господина Путина освободить моряков, чтоб они смогли сделать то же самое дома, со своими родными", - отметил автор отчета, постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер (Michael Gahler). В резолюцию в среду добавили призыв к дополнительным санкциям, если украинских моряков не освободят или же если произойдет еще одна эскалация. Пока же с моряками следует обходиться как с "военнопленными", считает Европарламент.
Спор вызвала инициатива Европейской народной партии (ЕНП) добавить призыв закрыть доступ в порты ЕС для российских судов с Азовского моря, если Москва будет блокировать судоходство по Керченскому проливу. "Зеленые", либералы и консерваторы эту поправку поддержали, социал-демократы выступили против. В итоге призыв в текст добавили. Следует отметить, что прямого влияния на процедуру введения санкций Европарламент не имеет, поскольку штрафные меры утверждаются единогласным решением правительств всех стран ЕС.
Европарламент против проекта газопровода "Северный поток-2"
Отдельный абзац в тексте резолюции Европарламента посвящен проекту газопровода "Северный поток-2". В пресс-релизе, опубликованном на сайте парламента, подчеркивается, что Украина играет решающую роль в европейской системе энергоснабжения. И потому депутаты Европарламента осуждают строительство трубопровода "Северный поток-2", который пройдет в обход Украины, считая его политическим проектом, представляющим угрозу европейской энергетической безопасности.
Украина заслужила "особую похвалу" Европарламента
"Украина совершает большой прогресс в проведении реформ, предусмотренных соглашением об ассоциации", - заявил Галер. Евродепутаты, представляющие позиции крупнейших фракций, при этом отметили, что отчет отражает как достижения, так и провалы украинской власти. Отчет приняли в виде резолюции.
От Еврокомиссии в дебатах приняла участие верховный представитель по внешней политике Федерика Могерини. Она согласна с оценкой, что "за эти пять лет и несмотря на очень тяжелые условия, Украина совершила важные реформы".
В резолюции отмечается, что Украина заслуживает "особую похвалу" за реформы, в частности, в энергетике, здравоохранении, пенсионном обеспечении, образовании, госуправлении, децентрализации, госзакупках. "Однако по сей день результаты реформ слишком слабо ощущаются гражданами", - заметил в то же время Галер.
Проблемные зоны Украины: олигархи и коррупция
Основными препятствиями на пути преобразований были названы коррупция и доминирование олигархов. "В Украине прямое влияние нескольких олигархов на политику - большая проблема, препятствующая движению вперед в некоторых сферах", - заявила Ребекка Хармс (Rebecca Harms), от фракции "зеленых".
Дариуш Росати от ЕНП соглашается, что борьба с коррупцией и независимость судов требуют больших усилий. Но он обратил внимание на сложные обстоятельства: войну в Донбассе, "оккупацию части территорий" и целенаправленную пропаганду со стороны РФ.
Это оправдание не убедило социал-демократа Йоахима Шустера (Joachim Schuster), который уверен в том, что борьба с коррупцией застопорилась, а избирательная реформа не продвигается. "И все это никак не последствие военного конфликта с Россией, а тесно связано с продолжением господства олигархов, к числу которых принадлежит и президент Порошенко", - считает Шустер.
А вот либерал Пятрас Ауштрявичюс был, как всегда, оптимистичен: "Больше всего меня вдохновляет, что трансформация европейского украинского государства достигла точки невозврата". Ауштрявичюс уверен, что и деолигархизация, и борьба с коррупцией, и судебная реформа покажут результаты, которых ожидают в ЕС.
Что ждут в Евросоюзе от Украины
Тремя главными приоритетами, на которых Украине следует сосредоточиться, в резолюции названы борьба с коррупцией, децентрализация и деолигархизация. Кроме того, критикуется отсутствие ощутимых результатов расследования убийств во время акций протестов на Майдане и 2 мая 2014 года в Одессе, а также убийств журналистов. В документе призывают Киев ввести госпрограммы по предупреждению преступлений на почве ненависти - в первую очередь из-за последних случаев насилия против представителей народности рома и ЛГБТ-сообщества.
В то же время в резолюции указывается, что у Украины есть все перспективы для вступления в европейское сообщество, и страна может подать заявку на членство в ЕС, когда будет соответствовать всем критериям. Этот пункт расходится с официальной позицией ЕС, признающей лишь европейские устремления Украины.
Националисты и свобода слова в Украине
Как левые, так и правые евроскептики внесли предложения о ряде поправок, в частности отрицающих безвиз для Украины или призывающих разорвать соглашения об ассоциации. Но все они набрали мизерную поддержку и были отклонены.
Жак Коломбье из правопопулистской фракции "Европа наций и свободы" считает, что отчет игнорирует "злодеяния неонацистских отрядов на содержании правительства". Каких-либо фактов при этом он не привел. Более того, в резолюции есть упоминание крайне правых групп - их ранее добавили по просьбе фракции левых. Так, указывается, что "Национальный манифест", принятый в марте партиями ВО "Свобода" и "Правый сектор", "высказывает четкое отрицание ассоциации Украины с ЕС". Сам манифест предлагает ориентироваться на "создание нового европейского единства - Балто-Черноморского союза", не объясняя, что это такое.
Практически одинаковыми оказались выступления трех британских евродепутатов от правой евроскептической фракции "Европа свободы и прямой демократии" - Нейтана Джилла, Джонатана Эрнотта и Дэвида Кобурна. Они сочувствовали Украине из-за "агрессии России", но обвиняли Киев в наступлении на свободу слова, а именно в попытках закрыть перед выборами два телеканала - "112 Украина" и NewsOne. Напомним, в конце октября эти же три политика посетили Украину и активно выступали в эфире "112 Украина".
С этими обвинениями не согласен Михаэль Галер. "В Украине о недостатках (государства и правительства. - Ред.) можно дискутировать и внутри страны. И там реагируют на критику извне, чего нет в некоторых странах также и внутри ЕС", - отметил он.
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