 Европарламент предложил Лагард на пост главы Европейского центробанка | Новости из Германии о Европе | DW | 17.09.2019

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Европа

Европарламент предложил Лагард на пост главы Европейского центробанка

Рекомендация Европарламента, поддержавшую кандидатуру Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ носит необязательный характер. Окончательное решение будет принято на саммите Евросоюза в октябре.

Кристин Лагард в Европарламенте

Кристин Лагард в Европарламенте (фото из архива)

Европейский парламент поддержал кандидатуру Кристин Лагард на пост главы Европейского центробанка (ЕЦБ). В ходе заседания в Страсбурге во вторник, 17 сентября, 394 депутата проголосовали "за", 206 - "против", еще 49 человек воздержались, сообщается на сайте Европарламента.

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Перед голосованием евродепутаты провели дебаты о том, подходит ли кандидатура Лагард на пост главы ЕЦБ, говорится далее в заявлении. Рекомендация Европарламента носит необязательный характер, и окончательное решение должен будет принять Европейский совет, состоящий из глав государств и правительств стран-членов Евросоюза. Следующее заседание Евросовета запланировано на октябрь.

В начале июля участники внеочередного саммита ЕС предложили выдвинуть на должность председателя ЕЦБ Кристин Лагард, возглавлявшую тогда Международный валютный фонд (МВФ). После этого 63-летняя Лагард объявила, что приостанавливает работу на посту главы МВФ на период номинации. В случае избрания она сменит Марио Драги на посту главы ЕЦБ 1 ноября.

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    Автор: Хелле Джеппесен, Павел Лось


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Ссылки в интернете

Сайт Европарламента: Большинство депутатов поддержали кандидатуру Кристины Лагард на пост главы ЕЦБ

Аудио- и видеофайлы по теме

Выборы в Европарламент: все, что нужно знать России. DW Новости  

Сергей Лагодинский: Политическая роль Европарламента растет  

Как в ЕС намерены бороться с российской пропагандой  

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