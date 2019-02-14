Европарламент потребовал немедленно освободить Оюба Титиева

Депутаты призвали власти РФ и Чечни прекратить преследование граждан, не оказывать давление на НПО. Спортсменов и артистов призвали не участвовать в мероприятиях, спонсируемых Кадыровым и его окружением.
Европарламент призвал власти Чечни и России прекратить притеснения и преследования своих граждан, а также положить конец атмосфере безнаказанности, которая приводит к тому, что жертвы произвола не обращаются в органы правосудия из страха мести. Об этом говорится в резолюции, опубликованной в четверг, 14 февраля, на официальном сайте Европарламента.
В частности, европейские парламентарии потребовали немедленного освобождения главы чеченского отделения правозащитной организации "Мемориал" Оюба Титиева, который, как говорится в документе, преследуется по сфабрикованным доказательствам незаконного приобретения и хранения наркотиков. Европарламент ожидает, что Европейская комиссия, Европейская служба внешних связей и государства ЕС будут внимательно следить за судебным процессом по делу Титиева, который должен начаться в середине февраля нынешнего года.
Кроме того, евродепутаты призвали власти России отменить законы о "нежелательных организациях" и "иностранных агентах", которые резко ограничивают способность неправительственных организаций работать независимо и эффективно. В частности, отмечается, что статус "иностранного агента" получил "Мемориал" - последняя правозащитная организация, работающая в Чечне.
Европарламент также призвал спортсменов и артистов не участвовать в общественных мероприятиях в Чечне или мероприятиях, спонсируемых ее руководством.
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